התפתחות נוספת במאבק בין בעלי המניות של מכבי ת"א: הצדדים החליטו לנסות להגיע להסכמות באמצעות הליך גישור לפני תחילת הבוררות.
מי שנבחר לשמש כמגשר הוא עו"ד מורן מאירי, כאשר לצורך ההליך הוקצבו כשבועיים. המטרה היא לנסות ולמצוא פתרון למחלוקות בין הצדדים עוד לפני שהסכסוך יעבור להכרעה במסגרת בוררות. אם בתום השבועיים לא יגיעו הצדדים להסכמות, יחל הליך הבוררות בפני עו״ד ד״ר ישראל (רלי) לשם, שעל זהותו כבר הוסכם קודם לכן.
כזכור, בפרק האחרון במאבק, שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי וג'ייסון לוין מימשו את זכות הסירוב על מניותיו של בן אשכנזי, המחזיק ב-9% מהמועדון. מדובר במניות שנועדו במקור לעבור לג'ייסון לוין, ושגם ריצ'ארד דיץ כבר הפעיל לגביהן את זכות הסירוב.
ההחלטה ללכת לגישור התקבלה היום במהלך דיון בבית המשפט, כאשר השופט צימרמן שלח את עורכי הדין להתייעצות עם כל אחד מהלקוחות לגבי ניהול תהליך גישור במקום בוררות. הצד של רקנאטי ביקש הליך גישור מוגבל בזמן, ובמקרה שלא, שהליך הבוררות יתנהל במקביל. הבקשה של דיץ לא לאפשר לג'ייסון לוין להיות חלק מהבוררות נדחתה.
עוד קבע בנוסף קבע השופט צימרמן כי לבורר תהיה סמכות רחבה מאוד: להחליט מי מחזיק באילו זכויות במניות, להכריע במחלוקות בין בעלי המניות וגם לקבל החלטות זמניות תוך כדי ההליך. בנוסף הוחלט כי ג'ייסון לוין יהיה חלק מהבוררות, אבל זה לא מעיד על כך שבית המשפט הכיר בו כבעל מניות. הוא ייקח חלק רק בדיון על ה-7.5 אחוז שרכש מרקנאטי.
בדיון הצדדים נאמר כי יש להזרים כסף למועדון, ובסוגיה זאת הכריע השופט כי ה"הזרמה" תהיה רק מצד דיץ, רקנאטי ומזרחי. לוין הסכים לדרישה זאת כדי לא לעכב את ההליך. בכל הנוגע למניות של אשכנזי (9%), השופט קבע כי הוא יקבל את מלוא 18 מיליון הדולר מעסקת המכירה: דיץ ישלם 3.5 מיליון דולר, ורקנאטי ומזרחי יחד ישלמו 14.5 מיליון דולר. התשלום אמור להתבצע עד 11 באוקטובר. אחרי שאשכנזי יקבל את מלוא הסכום, הוא יחזיר ללוין את המקדמה שלוין כבר שילם לו. המשמעות: כרגע לא משלימים עסקה שבה לוין מקבל את מניות אשכנזי - והמניות נשארות בינתיים "רדומות" אצל עו"ד אלון רסקין בנאמנות. המשמעות: אף אחד לא יכול להשתמש בהן כרגע לצורך זכויות הצבעה או שליטה, עד שהבורר יכריע למי באמת מגיעות הזכויות בהן.