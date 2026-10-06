מי שנבחר לשמש כמגשר הוא עו"ד מורן מאירי, כאשר לצורך ההליך הוקצבו כשבועיים. המטרה היא לנסות ולמצוא פתרון למחלוקות בין הצדדים עוד לפני שהסכסוך יעבור להכרעה במסגרת בוררות. אם בתום השבועיים לא יגיעו הצדדים להסכמות, יחל הליך הבוררות בפני עו״ד ד״ר ישראל (רלי) לשם, שעל זהותו כבר הוסכם קודם לכן.

מי שנבחר לשמש כמגשר הוא עו"ד מורן מאירי, כאשר לצורך ההליך הוקצבו כשבועיים. המטרה היא לנסות ולמצוא פתרון למחלוקות בין הצדדים עוד לפני שהסכסוך יעבור להכרעה במסגרת בוררות. אם בתום השבועיים לא יגיעו הצדדים להסכמות, יחל הליך הבוררות בפני עו״ד ד״ר ישראל (רלי) לשם, שעל זהותו כבר הוסכם קודם לכן.

מי שנבחר לשמש כמגשר הוא עו"ד מורן מאירי, כאשר לצורך ההליך הוקצבו כשבועיים. המטרה היא לנסות ולמצוא פתרון למחלוקות בין הצדדים עוד לפני שהסכסוך יעבור להכרעה במסגרת בוררות. אם בתום השבועיים לא יגיעו הצדדים להסכמות, יחל הליך הבוררות בפני עו״ד ד״ר ישראל (רלי) לשם, שעל זהותו כבר הוסכם קודם לכן.

עוד קבע בנוסף קבע השופט צימרמן כי לבורר תהיה סמכות רחבה מאוד: להחליט מי מחזיק באילו זכויות במניות, להכריע במחלוקות בין בעלי המניות וגם לקבל החלטות זמניות תוך כדי ההליך. בנוסף הוחלט כי ג'ייסון לוין יהיה חלק מהבוררות, אבל זה לא מעיד על כך שבית המשפט הכיר בו כבעל מניות. הוא ייקח חלק רק בדיון על ה-7.5 אחוז שרכש מרקנאטי.

עוד קבע בנוסף קבע השופט צימרמן כי לבורר תהיה סמכות רחבה מאוד: להחליט מי מחזיק באילו זכויות במניות, להכריע במחלוקות בין בעלי המניות וגם לקבל החלטות זמניות תוך כדי ההליך. בנוסף הוחלט כי ג'ייסון לוין יהיה חלק מהבוררות, אבל זה לא מעיד על כך שבית המשפט הכיר בו כבעל מניות. הוא ייקח חלק רק בדיון על ה-7.5 אחוז שרכש מרקנאטי.

עוד קבע בנוסף קבע השופט צימרמן כי לבורר תהיה סמכות רחבה מאוד: להחליט מי מחזיק באילו זכויות במניות, להכריע במחלוקות בין בעלי המניות וגם לקבל החלטות זמניות תוך כדי ההליך. בנוסף הוחלט כי ג'ייסון לוין יהיה חלק מהבוררות, אבל זה לא מעיד על כך שבית המשפט הכיר בו כבעל מניות. הוא ייקח חלק רק בדיון על ה-7.5 אחוז שרכש מרקנאטי.