הפסד שלישי העונה לעירוני נס ציונה, אבל הפעם מה שייזכר מהמשחק הוא דווקא מה שקרה אחריו. הכתומים נוצחו היום (שישי) 90:80 בידי הפועל באר-שבע/דימונה, ובכך נעצר רצף ארבעת הניצחונות שלהם בליגת העל. אלא שמיד עם סיום ההתמודדות חולל המאמן פול קורסארו סערה, כשיצא במתקפה חריפה נגד השופט עמית בלק במהלך ריאיון טלוויזיוני ואף קרא לחקור אותו.

הפסד שלישי העונה לעירוני נס ציונה, אבל הפעם מה שייזכר מהמשחק הוא דווקא מה שקרה אחריו. הכתומים נוצחו היום (שישי) 90:80 בידי הפועל באר-שבע/דימונה, ובכך נעצר רצף ארבעת הניצחונות שלהם בליגת העל. אלא שמיד עם סיום ההתמודדות חולל המאמן פול קורסארו סערה, כשיצא במתקפה חריפה נגד השופט עמית בלק במהלך ריאיון טלוויזיוני ואף קרא לחקור אותו.

הפסד שלישי העונה לעירוני נס ציונה, אבל הפעם מה שייזכר מהמשחק הוא דווקא מה שקרה אחריו. הכתומים נוצחו היום (שישי) 90:80 בידי הפועל באר-שבע/דימונה, ובכך נעצר רצף ארבעת הניצחונות שלהם בליגת העל. אלא שמיד עם סיום ההתמודדות חולל המאמן פול קורסארו סערה, כשיצא במתקפה חריפה נגד השופט עמית בלק במהלך ריאיון טלוויזיוני ואף קרא לחקור אותו.

"עמית בלק צריך להיחקר", אמר קורסארו. "הוא יהיר, הוא שופט רע, זה היה נוראי. זה היה חסר כבוד. הוא הוציא את העצבים שלו עלינו באופן אישי. שיחקנו חמישה נגד שמונה".

"עמית בלק צריך להיחקר", אמר קורסארו. "הוא יהיר, הוא שופט רע, זה היה נוראי. זה היה חסר כבוד. הוא הוציא את העצבים שלו עלינו באופן אישי. שיחקנו חמישה נגד שמונה".

"עמית בלק צריך להיחקר", אמר קורסארו. "הוא יהיר, הוא שופט רע, זה היה נוראי. זה היה חסר כבוד. הוא הוציא את העצבים שלו עלינו באופן אישי. שיחקנו חמישה נגד שמונה".