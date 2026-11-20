הפסד שלישי העונה לעירוני נס ציונה, אבל הפעם מה שייזכר מהמשחק הוא דווקא מה שקרה אחריו. הכתומים נוצחו היום (שישי) 90:80 בידי הפועל באר-שבע/דימונה, ובכך נעצר רצף ארבעת הניצחונות שלהם בליגת העל. אלא שמיד עם סיום ההתמודדות חולל המאמן פול קורסארו סערה, כשיצא במתקפה חריפה נגד השופט עמית בלק במהלך ריאיון טלוויזיוני ואף קרא לחקור אותו.
"עמית בלק צריך להיחקר", אמר קורסארו. "הוא יהיר, הוא שופט רע, זה היה נוראי. זה היה חסר כבוד. הוא הוציא את העצבים שלו עלינו באופן אישי. שיחקנו חמישה נגד שמונה".
בנס ציונה הופתעו מדבריו של המאמן ומיהרו להבהיר כי הם אינם מייצגים את עמדת המועדון. הבעלים לב מזור אמר: "אין היגיון בדברים של פול או כל אחד בליגה שמותח ביקורת על השופטים. גם לא דימיטריס איטודיס ועופר ינאי. אפשר אולי להגיש תלונה או לעשות סרטון כדי לשפר את הטיעון. בפומבי? בשביל מה? אני מכבד ואוהב את פול, אבל כשדברים מתחממים אנשים אומרים דברים שהם לא מתכוונים אליהם. זאת לא הדרך של הקבוצה שלנו".
מינהלת הליגה הגיבה בחריפות לאירוע ופרסמה הודעת גינוי חריגה: "ליגת ווינר סל מגנה בחריפות את הדברים שהשמיע מאמן עירוני נס ציונה, פול קורסארו, כלפי השופט עמית בלק, לאחר המשחק בבאר שבע היום. הדברים שנאמרו חורגים באופן בוטה מגבולות הביקורת הלגיטימית, ומהווים פגיעה חמורה בכבודו של השופט ובמעמדו. ביקורת מקצועית היא חלק בלתי נפרד מהספורט, אולם השתלחות אישית והתבטאויות מהסוג הזה אינן ביקורת, ואין להן מקום בכדורסל הישראלי.
"חמורות במיוחד הרמיזות לפגיעה בטוהר המידות של השופט. ליגת ווינר סל נותנת גיבוי מלא לעמית בלק ולכל שופטי הליגה, שפועלים מדי שבוע במקצועיות, ביושרה ובמסירות. אין לנו ספק בניקיון כפיהם, ולא נשלים עם ניסיון להטיל בהם רפש.
"ליגת ווינר סל רואה את האירוע בחומרה רבה ודורשת כי הדברים ייבחנו באופן מיידי על ידי הגורמים המשמעתיים המוסמכים, וכי יינקטו צעדים משמעותיים, לרבות העמדתו לדין של המאמן. לא ניתן להשלים עם התנהלות הפוגעת בכבודם של השופטים ובסמכותם, ואנו מצפים מכל אנשי הענף לנהוג באחריות, בכבוד ובגבולות המתחייבים ממעמדם".