מכבי ת"א המריאה היום (חמישי) לבלגרד לקראת משחקה מחר (21:45) מול פרטיזן במסגרת היורוליג, בניסיון להתאושש מהתבוסה להפועל ת"א בדרבי בליגה. הצהובים, שמחזיקים במאזן של שני ניצחונות ושבעה הפסדים במפעל האירופי, ינסו להשיג ניצחון שייתן להם מעט אוויר בתקופה הקשה.

"אין משחקים קלים, בטח לא בבלגרד. מול הקהל הזה חווינו כמה סיטואציות שם", אמר עודד קטש בנתב"ג לפני ההמראה. "לכן צריך להיות מוכנים לא רק מקצועית, לא רק טקטית, אלא גם מנטלית לאירוע הזה, בטח במצב שאנחנו מגיעים. אנחנו צריכים לשמור ולדאוג שלא יהיה לנו שלב שבירה. יהיו להם את הדקות הטובות שלהם, כשהקהל יהיה רועש מאוד".

גלריה עודד קטש ( צילום: עוז מועלם )

המאמן הדגיש את הצורך בלכידות ובתגובה נכונה לרגעים הקשים: "אנחנו צריכים לבטוח אחד בשני, במה שאנחנו עושים, ולהתרכז בדברים שבשליטתנו, ולתת את המאמץ הנכון, ותקשורת טובה, שפת גוף טובה. זה מה שאנחנו צריכים כדי להוציא את עצמנו מתקופה פחות טובה".

קטש נשאל גם על האפשרות לצרף שחקן והשיב כי בשלב זה אין התקדמות שעליה הוא יכול לדווח: "דיברנו על זה לאחרונה כמה פעמים. אנחנו בשוק ועוד מחפשים ומנסים למצוא את החיזוק הנכון. כשיהיו חדשות אני אעדכן. אין לי מה לעדכן".

באשר לדניאל תייס, המאמן העריך כי ישותף מול פרטיזן, אך לא התחייב להיקף הדקות שלו: "כן, רוב הסיכויים שכן. אני לא יכול להתחייב מראש כמה ואיך. דניאל, כמו שאר השחקנים, חשובים לנו, וצריכים שהוא יהיה בכושר הנכון, וכשנצטרך נשתמש בו".

"הזדמנות טובה לחזור למסלול". ריימן ( צילום: עוז מועלם )

נושא נוסף שאליו התייחס קטש היה המעבר לקפריסין. "כל הזדמנות לשחק בפני הקהל שלנו, ואם זה יכול לעזור, אז כמובן אנחנו שמחים. אנחנו צריכים את זה, באמת צריכים את זה מאוד, את האנרגיות האלה", אמר. "לגבי קפריסין, קצת מתקרבים לכאן. חבל שההחלטה היא לא לחזור לשחק בארץ".

לצד הרצון להתקרב לאוהדים, קטש הביע את החיבור שנוצר לבלגרד: "ברמה האישית, מצד אחד, אם זה לא בארץ, אז קשה לי לחשוב על לא בלגרד, כי אנחנו באמת מאוד מעריכים ואוהבים ומרגישים שם בית שני שלנו. אבל אם זה לטובת המועדון, לטובת זה שיהיה לנו קהל במגרשים, אז אנחנו מחבקים את האירוע הזה".

וויל ריימן הביע אופטימיות לקראת המשחק: "אני חושב שזו הזדמנות ממש ממש טובה עבורנו לחזור למסלול ולהשיג ניצחון נוסף שישפר את המיקום שלנו בטבלת היורוליג. לא יהיה קשה למצוא מוטיבציה לקראת המשחק הזה. אני יודע שכולנו נגיע עם המון אנרגיות. היה לנו שבוע אימונים ממש טוב, אז אני מצפה למשחק. אני חושב שיש לנו סיכוי טוב לנצח".