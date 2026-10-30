תפנית מפתיעה לקראת משחקה של הפועל ת"א הערב (שישי, 18:00) מול דובאי במסגרת היורוליג. לאחר שהמשטרה המקומית החליטה כי ההתמודדות תתקיים ללא קהל, התערבותו של יורש העצר של דובאי, השייח' חמדאן בן מוחמד אל-מכתום, שנכנס בסיום העונה שעברה כחלק מהבעלות על הקבוצה, הובילה להסרת האיסור.

הסיפור החל מוקדם יותר היום, כאשר יורש העצר התעניין אצל ראשי דובאי בכמות האוהדים שהגיעה למשחק האחרון מול פריז. לאחר ששמע את הנתון והביע שביעות רצון, שאל כמה אוהדים צפויים להגיע למשחק מול הפועל ת"א. כשנענה כי המשחק יתקיים ללא קהל בעקבות החלטת המשטרה המקומית, החליט להתערב באופן אישי.

אוהדי דובאי. ייכנסו בחינם למשחק מול הפועל ת"א ( צילום: צילומים: Jorge Ferrari/ Euroleague Basketball via Getty )

השייח' פנה לגורמים הרלוונטיים והבהיר כי לדובאי אין כל בעיה עם ישראל, כי היחסים בין הצדדים טובים וכי אין סיבה למנוע מאוהדים להגיע למשחק מול קבוצה ישראלית.

בעקבות פנייתו הוסר האיסור, אך בשל תקנות היורוליג שאינן מאפשרות לפתוח מכירת כרטיסים בהתראה כה קצרה, הוחלט לאפשר לכל אוהד שמעוניין להגיע להיכנס למשחק בחינם.