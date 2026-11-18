הנתונים היבשים מהניצחון 80:91 של הפועל ירושלים על רוסטוק בגרמניה מספרים על עוד ערב יציב של קני לופטון ג'וניור מתחת לסלים ועל המאזן המושלם (0:8) של הקבוצה מהבירה עם פתיחת הסיבוב השני בשלב הבתים. אבל מי שראה את התפתחות המשחק יודע שהנקודה המעניינת באמת הייתה התרומה של נמרוד לוי, שהפך לאקס-פקטור של האדומים בדיוק בדקות שבהן המשחק איים להסתבך.

לופטון ג'וניור סיפק את הסחורה המוכרת שלו בצבע, קלע 29 נקודות לצד שמונה ריבאונדים וריכז אליו את תשומת הלב של ההגנה הגרמנית. אלא שלמרות היתרון שפתחה ירושלים, היא איבדה ריכוז פעמיים ואפשרה לרוסטוק לחזור לעניינים. ברגעים האלה האדומים היו זקוקים לפתרונות נוספים מחוץ לצבע כדי לעצור את הסחף.

גלריה קני לופטון נגד רוסטוק ( צילום: הפועל ירושלים )

כאן נכנס לתמונה לוי. הפורוורד הישראלי ניצל היטב את הריווח שיצר משחק הפנים, והציג קבלת החלטות נכונה ויעילות גבוהה בהתקפה. הוא סיים עם 18 נקודות (5 מ-7 לשתי נקודות), קלע שתי שלשות חשובות ולקח על עצמו זריקות מדויקות ברגעי ההכרעה, שלמעשה סגרו את הסיפור עבור המארחת, שכבר הצליחה לצמצם מחדש את ההפרש לחד-ספרתי.

עבור לוי, התצוגה בגרמניה היא המשך ישיר לפתיחת עונה טובה, שמגיעה אחרי שנתיים שבהן סבל מפציעות חוזרות שפגעו ברצף המשחקים שלו. כעת, כשהוא כשיר ונהנה מקרדיט קבוע ברוטציה, הוא מצליח לספק יציבות ולהפוך לכלי משמעותי בקבוצה מהבירה.

"רוצה להמשיך ככה". נמרוד לוי הפועל ירושלים ( צילום: הפועל ירושלים )

"ברוב הרגעים נצמדנו לתוכנית המשחק שהמאמן רצה", סיכם לוי בסיום. "זה מגרש לא קל, מול קבוצה שמשחקת מאוד אגרסיבי בהתקפה, עם הרבה קליעה וגארדים מוכשרים, אבל הצלחנו להחזיק אותם הגנתית ולעשות את העבודה".

על היכולת האישית הטובה שהציג הוסיף הפורוורד: "קודם כל אני לוקח מהמשחק הזה את הניצחון, זה הכי חשוב. אנחנו מתחברים כקבוצה וממשיכים קדימה. באופן אישי אני מרגיש טוב ורוצה להמשיך ככה".