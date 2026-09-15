כזכור, בית המשפט המחוזי בת"א דחה את בקשתו של ריצ'רד דיץ, שהוגשה באמצעות חברת VR Capital Group, למתן צווים ארעיים בנוגע להעברת המניות במועדון - והפנה את הצדדים למנות בורר בסוגיה.

כזכור, בית המשפט המחוזי בת"א דחה את בקשתו של ריצ'רד דיץ, שהוגשה באמצעות חברת VR Capital Group, למתן צווים ארעיים בנוגע להעברת המניות במועדון - והפנה את הצדדים למנות בורר בסוגיה.

כזכור, בית המשפט המחוזי בת"א דחה את בקשתו של ריצ'רד דיץ, שהוגשה באמצעות חברת VR Capital Group, למתן צווים ארעיים בנוגע להעברת המניות במועדון - והפנה את הצדדים למנות בורר בסוגיה.