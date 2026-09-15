מאבקי השליטה במכבי ת"א: אחרי שהצדדים הגיעו להסכמה בנוגע לזהות האדם שינהל את הבוררות במאבק השליטה במועדון, ל-ynet נודע כי מדובר בד"ר ישראל (רלי) לשם.
ד"ר לשם נחשב לאחד מעורכי הדין הוותיקים בישראל בתחום הליטיגציה המסחרית והבוררות. כיום הוא יועץ במשרד עורכי הדין מיתר, ובעבר עמד בראש תחום הליטיגציה במשרד. הוא בוגר משפטים בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב ובעל דוקטורט במשפטים (S.J.D) מאוניברסיטת הרווארד.
כזכור, בית המשפט המחוזי בת"א דחה את בקשתו של ריצ'רד דיץ, שהוגשה באמצעות חברת VR Capital Group, למתן צווים ארעיים בנוגע להעברת המניות במועדון - והפנה את הצדדים למנות בורר בסוגיה.
דיץ ביקש להקפיא את המהלכים ולעצור את מימוש וחלוקת המניות שעליהם הודיעו החברות של משפחת רקנאטי ושמעון מזרחי, אך השופט אריאל צימרמן קבע כי "הבקשה אינה נהירה דיה" ולא העניק את הצווים שביקש. במקביל, הצדדים יפנו להליך בוררות, כפי שנקבע מלכתחילה בהסכם בעלי המניות, ובית המשפט הורה להם למנות בורר עד 9 בספטמבר. הליך הבוררות צפוי לצאת לדרך כבר בשבוע הבא, והבורר, בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות במועדון, ד"ר לשם, עורך דין עם התמחות מסחרית.
ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה דחופה שהגישה חברת VR Capital Group של ריצ'רד דיץ, המחזיקה ב־17.5% ממניות המועדון. דיץ ביקש לעצור את העסקאות המתוכננות בין משפחת רקנאטי, שמעון מזרחי וקבוצת המשקיעים בראשות ג'ייסון לוין, בטענה כי הן נועדו למנוע ממנו לרכוש 29% נוספים ממניות מכבי ולהפוך לבעל השליטה.
שורש המחלוקת הוא בכוונת משפחת רקנאטי למכור 29% ממניות המועדון לקבוצת לוין תמורת 50 מיליון דולר. דיץ הודיע כי בכוונתו לממש את זכות הסירוב הראשונה ולרכוש את מלוא החבילה ואף העמיד ערבות בנקאית בסך 12 מיליון שקל. בהמשך קודמו מהלכים להעברת מניות לקבוצת לוין ולמימוש זכויות מצד מזרחי, שלטענת דיץ פוגעים בזכויותיו ומשנים את מאזן הכוחות במועדון.