סל בשנייה האחרונה של דייזי יינג העניק הערב (ראשון) לאלופה הפועל ראשון לציון 71:72 דרמטי על אליצור חולון, במסגרת המחזור השני בליגת העל. לראשל"צ: בולדירובה ויינג 15 כ"א, ציפל 14, ג'פרסון 13, שטיקלרו 7, גרזון 6, טריילור 2. לחולון: אוסאו 25, קרי 17, לב 10, רוטברג 8, אטקינסון 6, אלמליח 3, קניץ 2.
הפועל לב ירושלים כבר במאזן 0:2 אחרי 66:85 ביתי על מכבי כרמיאל בית הכרם. לירושלים: דייויס 24, ברקני 17, וויליאמס 12, עמאר ומגד 9 כ"א, קוקהרן 7, כהן 5, מור יוסף 2. לכרמיאל: ביינס 28, לואיס 19, נשר 6, דוס סנטוס 5, טויטו, ווטסון, יאסו וינאי 2 כ"א.
מכבי אשדוד הביסה 54:76 את בנות פ"ת. לאשדוד: מאיירס 18, דניאלס וסער 11 כ"א, פוקס-רובטין ו-וטורי 8 כ"א, ג'ונס 7, ווקוביץ' 6, אסטבס 5, כהן 2. לפ"ת: טיילור 19, ניקיטינאיטה 7, קלהון וליפר 6 כ"א, דיין 5, כהן 4, קסטן 3, ושדי ואסינדה 2 כ"א.
בני יהודה השיגה ניצחון בכורה בליגת העל - 66:79 בזיסמן על מכבי ר"ג. לבני יהודה: סואול ורדמונד 20 כ"א, איזה 16, אודום 11, רוטשילד 7, ביתן 5. לר"ג: פרסלי 19, וויליאמס 14, קארש 11, ראנג' 10, וולפנברגר 7, קסנטיני 3, סמרו 2.
אליצור רמלה הביסה ב-30 הפרש את מכבי חיפה - 59:89. לרמלה: תירוש ותומאס 19 כ"א, רבר 17, אייזנר 16, רינת 10, חתוקאי 5, ארמא 3. לחיפה: הירן וארצ'ר 14 כ"א, גורביץ' 10, וולקר 9, כיוף 7, אלבז 3, וייזר 2.