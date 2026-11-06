ההפסד של הפועל חולון היום (שישי) 110:101 להפועל גליל עליון בבית כבר לא משאיר מקום לספק: הקבוצה נמצאת בפלונטר מקצועי ומנטלי עמוק, הכולל פתיחת העונה הגרועה ביותר של המועדון מאז עונת 2010/11, עם ארבעה הפסדים וניצחון בודד בחמשת המחזורים הראשונים, כולל מאזן היסטורי שלילי של 3:0 במשחקי הבית.

הצהובים-סגולים ספגו 59 נקודות במחצית הראשונה, נקלעו לפיגור של 25 הפרש וגם ניסיון קאמבק ברבע הרביעי שהוריד את הפער לחד ספרתי לא טשטש את המצב העגום.

גלריה בדרך הביתה? פרדראג קרוניץ' ( צילום: אתר פיב"א )

כשהתוצאות רעות, כל הבעיות צפות. ריבאלדו סוארס, שהתעמת עם האוהדים הסגולים לאחר ההפסד למכבי ראשל"צ במחזור הקודם והושעה מיידית, הוא רק סימפטום. אדאמה סאנוגו, השחקן המוביל של הקבוצה, איבד עשתונות והורחק בפעם השנייה העונה בליגה, אחרי שהשאיר את קבוצתו במצב דומה מול הפועל ירושלים. כשמוסיפים לכל זה את שריקות הבוז הצורמות מהיציעים בהיכל טוטו ואת האווירה הטעונה בסיום המשחק האחרון, מקבלים מועדון בלחץ אטומי.

ומי שכמובן משלם ראשון את המחיר במצב כזה הוא המאמן. אשתקד הגיע פרדראג קרוניץ' בחודש פברואר ולמרות שאז המלחמה עם איראן הייתה בעיצומה הוא הציג את 'חולון המתחדשת' שהגיעה עד לחצי גמר הפלייאוף, מה שגרם להנהלה להאריך את חוזהו בשנתיים נוספות. במועדון מודעים היטב לכך שהמאמן הוא לא הבעיה היחידה, וגורם בהנהלה אף הודה בכך שמדובר בתסבוכת רחבה שכוללת מכת פציעות לצד שחקנים לא מספיק טובים שהוחתמו בקיץ.

כאן נכנס לתמונה המנהל המקצועי, דניאל רביץ. רביץ הוחתם בקיץ האחרון במטרה להוביל תהליכים עמוקים ולשחזר את פגיעות הבול שלו בהחתמת זרים כמו שהיה בימיו בהפועל באר-שבע. אלא שתהליך בניית הסגל חוטף ביקורת קשה והתוצאות מדרדרות את המועדון למקום האחרון בליגה. רביץ בסיטואציה מורכבת. מצד אחד, האחריות על איכות השחקנים רשומה גם על שמו, מצד שני, כסמכות המקצועית העליונה, עליו מוטלת המשימה לקבל החלטות קרות ולבצע חיתוכים כואבים בסגל - או על הקווים.

ובכל זאת, פתיחת עונה כזו בליגה גוררת בדרך כלל פיטורים מיידיים, וכאן נמצא עוד מלכוד: זעזוע על הקווים עלול לרסק את ההצלחה היחידה של המועדון: הקמפיין האירופי בליגת האלופות של פיב"א (BCL), שבה חולון נמצאת במאזן חיובי ובעמדה טובה.

המחאה של אוהדי חולון ( צילום: סתיו איפרגן )

למרות הגיבוי היחסי, בבורסת השמות של "היום שאחרי" כבר מסומנים המועמדים הפנויים בשוק. שמו של שרון אברהמי, שסירב כזכור להצעה של הסגולים בקיץ 2024 לטובת גלבוע/גליל וכעת פנוי בעקבות פיטוריו מהקבוצה, עשוי לעלות שוב על הפרק. מועמד נוסף הוא שמוליק ברנר, שסיים קדנציה מוצלחת במכבי רמת גן. אלא שמעבר לסוגיית השכר, מהלך להבאת ברנר עשוי להיות מורכב, שכן הוא תלוי בהסדרת התחייבויות ההוראה שלו כמרצה בקריה האקדמית אונו. במקביל, גם אופציה של מאמן זר נמצאת על השולחן.

"נדע איך לצאת מזה"

"קיווינו לתוצאה שונה, היינו צריכים להיראות אחרת", אמר יאיר קרביץ בסיום ההפסד לגליל. "אלו ימים קשים, אבל אנחנו נדע איך לצאת מזה, אני בטוח. אנחנו חבורה של אנשים טובים שרוצים לעבוד ולנצח. אנחנו לא מספיק אגרסיביים, לא מספיק אינטנסיביים. אין לי תשובה לגבי ההבדלים בין אירופה לליגה. באירופה מנצחים ובליגה זה פחות עובד לנו, נצטרך למצוא את הפתרונות".

קרביץ נשאל גם על סוגיית המאמן וההרחקה הנוספת של סאנוגו, וניסה לספק הגנה לחבריו למערכת: "סאנוגו? הוא אחד משלנו. אנחנו מנסים להרגיע אותו, היום זה לא עבד. ברור שהוא דומיננטי, אבל כשהוא הורחק התחלנו ללחוץ ולהשתגע וזה לא עזר. לגבי שמועות על החלפת המאמן - אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו באים לעבוד".

שוב איבד את העשתונות. אדאמה סאנוגו ( צילום: אתר פיב"א )

לחולון אין יותר מדי זמן ללקק את הפצעים או לנתח את סימני השאלה. כבר ביום שלישי הקבוצה תפגוש את ראסטה וכטה למשחק הרביעי מתוך שישה בליגת האלופות, אותו תארח "בבית" הזמני שבבולגריה. ניצחון אירופי נוסף אולי יעניק למערכת חמצן זמני, אבל כולם במועדון מבינים שאי אפשר להמשיך לדפדף את מה שקורה בארץ.

"אנחנו לא נרד ליגה", אמר בביטחון גורם בהנהלת המועדון, אך מיד לאחר מכן הנחית את כולם אל הקרקע והודה ביושר בסיטואציה החדשה: "אבל במצב הקיים, אין לנו בכלל מה לדבר על פלייאוף".

שביעות רצון בגליל: "ניצחון חשוב במגרש קשה"

בצד השני, הפועל גליל עליון רשמה ציון דרך ומתוק במיוחד. הקבוצה הצפונית רשמה את ניצחון החוץ הראשון שלה אי פעם בהיכל טוטו מאז שנחנך ב-2015, ובכך קטעה בצורת של כמעט 26 שנה מאז ניצחון החוץ האחרון שלה על הפועל חולון. זה קרה בינואר 2001, כשחולון קיימה את משחקי הבית שלה באולם הפחים.

ניצחון גדול. שחקני גליל עליון ( יעל קמחי אוראל, ONE )

נייט קינגז הוליך את הצפוניים בהופעה פנומנלית של 37 נקודות (שיא עונתי בליגה) שכללה חמש שלשות, כולל אחת מטורפת מחצי מגרש על הבאזר של המחצית הראשונה. אליו הצטרפו אלסטון מייסון, שניהל את המשחק ביד רמה עם 21 נקודות ו-7 אסיסטים, ואיתי מושקוביץ, שחקן חודש אוקטובר הישראלי, שהמשיך במומנטום הנהדר שלו עם 16 נקודות ו-6 אסיסטים.