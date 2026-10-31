תמיר בלאט יערוך מחר את הופעת הבכורה שלו במדי הפועל ת"א, דווקא בדרבי מול מכבי ת"א. מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס, אישר לקראת המפגש כי הרכז יעמוד לרשותו, וציין כי שחקנים נוספים צפויים לחזור לסגל.

"מחר מצפה לנו משחק גדול", אמר איטודיס. "יש לנו דרבי ואנחנו מאוד נרגשים לקראתו. כמה שחקנים צפויים לחזור לסגל. בלאט חוזר לסגל וזה יהיה המשחק הראשון שלו. אנחנו מאוד חדורי מוטיבציה להגיע ולשחק בדרבי".

גלריה הפועל ת"א תמיר בלאט תומר גינת עירוני נס ציונה ( צילום: עוז מועלם )

מנגד, מכבי ת"א מגיעה למפגש בתקופה קשה, אחרי ההפסד לפריז ביורוליג ועם בעיות שעודד קטש אינו מנסה להסתיר. המאמן התייחס הן לקשיים המקצועיים והן להשפעה של ההפסדים על הקבוצה, והביע תקווה שהדרבי יספק לשחקניו דחיפה.

"היו לנו שלושה ימים להתכונן, שזה יותר מהרגיל", אמר קטש. "שבוע לא קל. אנחנו, כמו שאתם רואים, מתקשים לאחרונה. יש עניינים מקצועיים שאנחנו צריכים לטפל בהם, וגם עניין מנטלי שבא עם הפסדים. בלוח משחקים כזה, ולא לשחק פה בארץ, זה לא נהיה קל יותר. אין לנו יותר מדי זמן, מחר יש דרבי. נקווה שנקבל את האנרגיות הנכונות ונשחק יותר טוב".

קטש הודה כי פתיחת העונה אינה עומדת בציפיות, וקיבל אחריות על התוצאות: "לא ציפינו להתחיל ככה. גם עם החסרונות והקשיים שלנו, וגם אם לא הכול הלך חלק, יכולנו לעשות יותר. זה עלינו חד־משמעית, המאמנים והצוות. יכולנו להיות עם שני ניצחונות יותר. אני גם רוצה להאמין שאם היינו משחקים בבית, היו לנו שני ניצחונות יותר".

עודד קטש ( צילום: עוז מועלם )

לצד זאת, הזכיר המאמן כי מכבי גם השיגה ניצחונות במשחקים שבהם לא ראה בה פייבוריטית, מול ולנסיה ומילאנו. "זה יכול היה להיות יותר טוב, אבל עדיין זה לא היה משנה את העובדה שאנחנו צריכים להיות יותר טובים, יותר איכותיים, וזו העבודה", הוסיף. "אני משתדל לעשות את העבודה שלי כל הזמן באותה צורה. אני יודע מה העבודה הזו, ואני מקבל את הביקורת".

בהתייחסו לבעיות בסגל, הצביע קטש על הפציעה של ליף ועל העומס המוטל על שחקני הקו האחורי. "יש לנו כמה חסרונות אובייקטיביים, ויש כמה דברים שהם מנטליים. חלק גדול מזה קשור לדרך שבה אנחנו משחקים. הפציעה של ליף לא עזרה. גם ככה הסגל שלנו לא מאוזן יותר מדי מבחינת העמדות, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך".

לדבריו, העומס על הגארדים משפיע על הקבוצה כולה, ולעיתים בא לידי ביטוי במחציות השניות. עם זאת, הוא הבהיר: "אני לא חושב שההפסד האחרון נגד פריז קרה בגלל חוסר מחויבות או רצון".