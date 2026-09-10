מאבק השליטה במכבי ת"א צפוי לעבור בשבוע הבא לשלב חדש, כשבעלי המניות יתחילו את הליך הבוררות הרשמי.

במוקד ההליך יעמדו טענותיו של ריצ'רד דיץ, שפנה לבית המשפט וביקש צו מניעה זמני שנועד להקפיא את כל המהלכים לשינוי מבנה הבעלות עד להכרעה בנושא. השופט החליט לשים כוכבית על כל העסקאות שנעשו עד כה - ושלח את הצדדים לבוררות דחופה.

גלריה הבוררות תכריע? דיץ ומזרחי ( צילום: יאיר שגיא ומכבי ת"א )

מבנה הבעלות במכבי ת"א מורכב מקבוצת רקנאטי (בראשות אודי ושי) המחזיקה ב-58 אחוז, ריצ'רד דיץ (17.5 אחוז), שמעון מזרחי (14.5 אחוז - באמצעות קבוצת ניוקו) ובן אשכנזי (10 אחוז). הטענה המרכזית של דיץ (המחזיק במניות המועדון באמצעות חברת VR Capital Group) היא שמשפחת רקנאטי ומזרחי ביצעו מהלך מתואם שנועד לעקוף את זכות הסירוב שלו, זאת במטרה לצרף למבנה הבעלות את ג'ייסון לוין.

כזכור, משפחת רקנאטי מימשה את זכות הסירוב שלה (לעסקת אריק שטילמן) ורכשה את המניות של משפחת פדרמן (29 אחוז מכלל המניות) תמורת 50 מיליון דולר - ולאחר מכן הודיעה על כוונתה למכור את אותן המניות ללוין. בעקבות זאת, דיץ היה זה שהפעיל את זכות הסירוב לעסקה, כשמי שעשה כמוהו היה מזרחי, שמחזיק באפשרות בהסכם, מעצם היותו מייסד, לרכוש כ־26 אחוז מהמניות מתוך 29 האחוז.

במסגרת הבוררות צפוי דיץ לבקש לבטל את תוקף העברת 7.5 האחוזים, ובנוסף את חלוקת 29 האחוז במתכונת הנוכחית. יש לציין שרקנאטי ומזרחי צפויים לטעון מנגד כי פעלו בהתאם לחריגים ולזכויות המוקנים להם בהסכם בעלי המניות

דיץ צפוי לטעון בבוררות כי רקנאטי ומזרחי האיצו את המהלכים להכנסת לוין מרגע שהתבררה כוונתו לממש את זכות הסירוב. בישיבת דירקטוריון שהתקיימה ב־4 בספטמבר הובאה לאישור עסקה שבמסגרתה יעברו 14 אחוז ממניות מכבי ת"א ללוין - 7.5 אחוז ממשפחת רקנאטי ו־6.5 אחוז ממזרחי. יש לציין שרקנאטי ומזרחי ביקשו להסתמך על סעיף בהסכם בעלי המניות, שלטענתם מאפשר העברת מניות בהיקף מוגבל בלי להפעיל את זכות הסירוב. מנגד, דיץ טוען כי הסעיף מאפשר לבעלים הוותיקים למכור יחד עד כ־7.5 אחוז, ולא לכל אחד מהם. בעקבות התנגדותו, הוחלט כי רק 7.5 אחוז ממניות רקנאטי יימכרו ללוין. עוד נקבע כי האישור הסופי של ההעברה יתקבל באסיפה כללית, שנקבעה למספר ימים לאחר מכן, אך היא בוטלה לבסוף לפני שרקנאטי ומזרחי הודיעו כי אישור הדירקטוריון - שמורכב מבן אשכנזי, דיץ, רקנאטי ומזרחי - מספיק וכי המניות יועברו אוטומטית.

רקנאטי ( צילום: מוטי קמחי )

לפי הטענה שתוצג בבוררות, ההעברה הזו שימשה למעשה בסיס לשלב הבא במהלך של רקנאטי ומזרחי. לאחר שהמניות הועברו ללוין, הודיע מזרחי על מימוש זכות הסירוב שלו (לרכוש 26 אחוז מתוך ה-29), ולאחר מכן הודיע כי יתר המניות שנותרו (3 אחוז) יחולקו בין דיץ ללוין, שיכול אף הוא לממש את זכות הסירוב שלו למהלך.