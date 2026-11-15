אחרי שבוע קשוח במיוחד, שכלל שני הפסדים כואבים למכבי ת"א בדרבי בתוך שלושה ימים, הפועל ת"א הצליחה אתמול (שבת) לחזור למסלול הניצחונות עם 71:78 על בני הרצליה בבית.

האדומים לא חיפשו תירוצים אחרי ההפסד ביום חמישי בקפריסין. שלשום (שישי) בצהריים נחתה הקבוצה בישראל, ומשדה התעופה נסעו השחקנים והצוות המקצועי ישירות לאימון הכנה לקראת המשחק. למרות שדימיטריס איטודיס העניק מנוחה לשלושה מהזרים המובילים שלו, ואסיליה מיציץ', אלייז'ה בראיינט ודן אוטורו, לקראת השבוע הכפול ביורוליג, החבורה שלו שלטה בקצב דרך ההגנה ועלתה ליתרון שיא של 16 נקודות ברבע השלישי. הרצליה הצליחה לנגוס בהפרש ולחזור למשחק ברבע האחרון, אך טאי אודיאסי (21 נקודות) ותומר גינת (דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-15 ריבאונדים) הבטיחו את הניצחון.

גלריה אודיאסי ( צילום: עוז מועלם )

"בנינו את היתרון לאט ובמקצועיות דרך ההגנה, בהתאם לתוכנית המשחק שלנו", אמר איטודיס בסיום. "ידענו שאסור לתת להרצליה משחק פתוח כי היא מסוכנת מאוד בקצב גבוה, והצלחנו לעצור אותה על 71 נקודות, חוץ מהמצבים שבהם איבדנו כדורים ונתנו לה סלים קלים במתפרצות".

כשנשאל על הירידה ביכולת אחרי שקבוצתו כבר הובילה ב-16 נקודות, והאם מדובר בשאננות או ביהירות, המאמן היווני שלל זאת מכל וכל: "אני לא חושב שזו יהירות, ואני לא רוצה ללכת לשם. אנחנו לא קבוצה יהירה, אני מכבד מאוד כל יריבה. אנחנו לא משחקים לבד על המגרש, וגם היריבה מתאמצת. היינו קצת רשלנים ונכנסנו לאזור הנוחות. מעבר לזה, העובדה שיש לנו שני סגלים שונים ליורוליג ולליגה יוצרת עליות וירידות, ואנחנו עדיין משלבים שחקנים כמו תמיר (בלאט), ששיחק מעל 20 דקות. בסך הכול עשינו הרבה דברים טובים היום והגיע לנו לנצח".

"הגיע לנו לנצח". דימיטריס איטודיס ( צילום: עוז מועלם )

"השגנו את הניצחון, אבל אני לא חושב שזו הייתה ההופעה הכי טובה שלנו", אמר אודיאסי, שהתייחס בעיקר לרבע האחרון. "לפעמים אנחנו נוטים לנצח את עצמנו ברגעים מסוימים במשחק, מה שמאפשר ליריבה לחזור, אבל נשארנו רגועים במאני-טיים. כשאנחנו מניעים את הכדור טוב בהתקפה זה נותן לנו אנרגיה בהגנה, וברגע שאנחנו נתקעים מגיעות הריצות של היריבה. אם ניצמד לכדורסל קבוצתי נהיה אפילו טובים יותר".

כאמור, להפועל ת"א מצפה שבוע יורוליג כפול, כאשר ביום שלישי תתארח בספרד אצל בסקוניה, ויומיים לאחר מכן תשחק בפריז. האדומים ספגו שני הפסדים רצופים במפעל הבכיר וצנחו למקום העשירי, כך שלשבוע הקרוב תהיה חשיבות גדולה בניסיונם לחזור למסלול הניצחונות ולהתקרב למקומות המובילים לפלייאוף.

בצד המפסיד, בני הרצליה ממשיכה בפתיחת העונה הקשה שלה בליגה, עם הפסד רביעי בשישה משחקים. גם הקאמבק של הקבוצה מהשרון לא הספיק, בין היתר בעקבות ערב קליעה חלש מחוץ לקשת, עם חמש שלשות בלבד מ-21 ניסיונות. עם זאת, המאמן יהוא אורלנד דווקא מצא לא מעט נקודות אור בהופעת שחקניו בהיכל שלמה.

"זה היה המשחק הראשון, אולי מאז בדאלונה בצ'מפיונס ליג, שנראינו כמו קבוצת כדורסל, גם התקפית, גם הגנתית וגם בהרגשה", אמר אורלנד. "תשעה שחקנים שיחקו היום מעל 10 דקות בפעם הראשונה העונה, וזה יוביל אותנו לניצחונות בעתיד. היום זה לא הספיק".

"אני מייצר את הביטחון". יהוא אורלנד עם שחקני בני הרצליה ( צילום: אתר פיב"א )

בתשובה לשאלה האם הוא חושש למעמדו בעקבות שבעת ההפסדים של קבוצתו מאז פתיחת העונה, בליגה ובאירופה, הבהיר אורלנד בנחרצות: "לא, ואני יכול להסביר גם למה לא. אני מסתכל על העבודה שלי מזווית קצת שונה, אולי מהנהלות או ממאמנים אחרים. אני לא מאמן שחרד לתפקידו או לא מרגיש ביטחון. אני מייצר את הביטחון הזה כל יום דרך עבודה קשה. הצוות שלי ואני עובדים קשה ומקריבים 24/7. זה אפילו לא מעניין אותי ואני לא מתעסק בזה, אני בא לעבוד".