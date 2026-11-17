אפשר לנתח טקטיקות, הרכבים וסטטיסטיקות, אבל לפעמים שני משפטים שנזרקים לחלל האוויר ביציאה מחדרי ההלבשה מספרים את הסיפור כולו. אחרי ה-69:87 המוחץ אתמול (שני) של הפועל חולון על הפועל העמק, אחד מאנשי המנצחת אמר בחיוך: "מי חשב שניראה ככה?". בצד השני, אצל המפסידה, הטון היה שונה בהרבה. "לא חשבנו שניראה ככה" אמרו שם.

בחולון ידעו שמינויו של שמוליק ברנר ימים ספורים לפני המשחק, עם סגל קצר ולא מעט שחקנים צעירים ולא משופשפים הוא הימור שדורש סבלנות. איש במועדון לא ציפה שכבר אחרי שלושה ימים של עבודה הקבוצה תיראה כך- תעצור את היריבה על 10 נקודות בלבד ברבע השני, תתפוצץ עם 30 נקודות ברבע השלישי ותשיג ניצחון ביתי ראשון העונה.

גלריה ניצחון גדול בבכורה שלו כמאמן חולון. ברנר ( צילום: שקד אבן, באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן )

ברנר הבין שהקהל בהיכל הטוטו מוכן לסלוח על חוסר תיאום, אבל לא על אדישות. המלחמה על הפרקט הדליקה את הקהל ודחפה את אדאמה סאנוגו לשיא קריירה (28 נקודות) ואת לסטר מדפורד לניהול משחק נהדר (20 נקודות ו-9 אסיסטים). גם לירן אזולאי הצעיר קיבל קרדיט (7 נקודות), והוכיח שמי שייתן את הכל על המגרש יקבל את הבמה.

"ניצחון חשוב של קבוצה שהייתה צריכה אותו", אמר המאמן המנצח. "פגשתי חבר'ה שמאוד רוצים, גם בחדר ההלבשה, גם בכלל, זה מועדון גדול שיש הרבה אנשים שמקיפים אותו והוא מרכז חייהם. השחקנים פה עוד לא מבינים את המשחק ברמה מאוד גבוהה. זה מאוד קשה גם תוך כדי תנועה ללמד את הדברים האלה, זה אתגר. האנרגיה והמחויבות ניצחה, והקהל הזה מדהים כשהוא בגב שלך".

על המשחק הבא מול מכבי ת"א במוצ"ש בהיכל מנורה מבטחים: "אנחנו נגיע צנועים. השחקנים יחגגו, מגיע להם. ביום רביעי נתחיל לתכנן איך אנחנו יכולים לבוא וקודם כל להילחם, להביא את אותה רוח. אני חושב שבערב נתון אנחנו מסוגלים להתחרות. בואו נישאר צנועים, אנחנו עדיין במאזן שני ניצחונות וארבעה הפסדים, אנחנו עדיין חסרים, זה עוד לא זה. אבל להתחרות אנחנו רוצים, ולהיראות כקבוצה אנחנו רוצים, ואני מקווה שזה יאפשר לנו להיות תחרותיים בשבת".

"היה משחק נורא". גיא גודס ( צילום: אתר פיב"א )

מנגד, בהפועל העמק, התחושה הייתה של הלם והתרסקות. כבר במהלך המשחק המבטים המתוחים של אנשי ההנהלה שישבו על הספסל סיפרו הכל על הלחץ במערכת. הקבוצה שנבנתה בקיץ מתוך שאיפה ברורה להיאבק על כרטיס לאירופה, מוצאת את עצמה בבור עמוק עם הפסד רביעי ברציפות ומאזן 5:1 עגום. החזרה של גיא גודס לאולם שבו חגג אליפות היסטורית הסתיימה בתבוסה כואבת של 18 הפרש, אחרי שהפער כבר צמח ל-26. למרות ערב טוב של מאליק הול (19 נקודות ו-11 ריבאונדים) וניב משגב (19 נקודות), העמק פשוט ירתה לעצמה ברגל עם 22 איבודי כדור שעלו ב-29 נקודות קלות.

גודס לא חיפש תירוצים: "מבחינתנו זה היה משחק נורא. אי אפשר לשחק כדורסל ברמה שאנחנו רוצים דרך 22 איבודי כדור על דברים פשוטים כמו מסירה משחקן לשחקן או הוצאת חוץ שעפה החוצה. נצטרך לתקן את זה ומהר, כי זה עולה לנו בהרבה נקודות זולות".