האם נמצא הפתרון למאבק בעלי המניות במכבי ת"א? ל-ynet נודע כי משפחת רקנאטי העלתה בפני איש העסקים ריצ'רד דיץ הצעה להפעיל מנגנון המכונה "במבי" (BMBY), שבמסגרתו אחד הצדדים ירכוש את מניותיו של האחר, במטרה להביא לסיום המחלוקת על מבנה בעלות במועדון.

ההצעה מגיעה לאחר שלב גילוי המסמכים במסגרת הליך הבוררות, המתנהל בפני עו"ד ד"ר ישראל (רלי) לשם. ביום שישי האחרון הועברו המסמכים הנוגעים לעסקה בין משפחת רקנאטי, יו"ר המועדון שמעון מזרחי ואיש העסקים האמריקאי ג'ייסון לוין. כעת, עורך דינו של דיץ, זוהר לנדה, צפוי להגיש בשבוע הבא כתב תביעה לבורר, שיתבסס על החומרים שנחשפו במסגרת גילוי המסמכים.

גלריה הצעד שיפתור את הסכסוך? מזרחירקנאטי ודיץ ( צילומים: עוז מועלם, מכבי ת"א )

אז מהו בעצם מנגנון הבמבי? מדובר בהליך שנועד לאפשר לשותפים עסקיים להיפרד כאשר מתגלע ביניהם סכסוך שאינו מאפשר את המשך השותפות. משמעות ראשי התיבות באנגלית היא Buy Me, Buy You, כלומר "קנה אותי או שאקנה אותך". במתווה שהוצע, כל אחד מהצדדים אמור להגיש במעטפה סגורה ובה הצעת מחיר לרכישת מניותיו של האחר, כאשר הצד שיציע את המחיר הגבוה יותר יהיה זה שירכוש את מניות הצד השני. כך, במקום להמשיך לנהל מאבק משפטי ממושך, אחד הצדדים יוכל לצאת מהשותפות תמורת תשלום.

הפער באחזקות - והקושי

אלא שבמקרה של מכבי ת"א, יישום המנגנון מורכב הרבה יותר. בניגוד למצב שבו שני שותפים מחזיקים בחלקים שווים של חברה, כאן קיימים פערים משמעותיים בין שיעורי האחזקה של הצדדים. ההצעה של משפחת רקנאטי מתייחסת לכל מניותיה במועדון, ולא רק לחבילת 29% מהמניות שרכשה בקיץ ממשפחת פדרמן תמורת 50 מיליון דולר. המשפחה מבקשת לכלול גם את 21.5% המניות שנותרו בידיה מתוך האחזקה המקורית שלה, לאחר שמכרה 7.5% לג'ייסון לוין. המשמעות היא שהמשפחה מעמידה למעשה למכירה חבילה כוללת של 50.5% ממניות המועדון.

הליך הבוררות ממשיך להתקדם. דיץ ( צילום: ליאור שרון )

מנגד, דיץ מחזיק ב-17.5% בלבד. כלומר, בעוד שדיץ יידרש להציע סכום לרכישת יותר ממחצית ממניות המועדון, משפחת רקנאטי תידרש להציע סכום לרכישת נתח קטן בהרבה. הפער הזה יוצר קושי מהותי ביישום ההצעה, שכן לא מדובר בשתי חבילות מניות זהות בהיקפן או בשוויין הכולל.

כדי שמנגנון כזה יוכל להתבצע, יהיה צורך לקבוע כיצד משווים בין ההצעות, בין היתר על בסיס שווי אחיד למניה, וכיצד מתמודדים עם הפערים הכספיים בין הצדדים. בנוסף, שאלת הבעלות על חלק מהמניות עדיין נמצאת בלב המחלוקת המשפטית, ולכן גם היא עשויה להשפיע על האפשרות לקדם את המהלך.





אפשרות להגיע לפתרון מוסכם בין הצדדים עדיין עומדת על הפרק. רקנאטי ( צילום: עוז מועלם )

כזכור, הסכסוך בין הצדדים החל בעקבות רכישת מניות משפחת פדרמן על ידי משפחת רקנאטי, והכוונה להעבירן בהמשך ללוין. דיץ טוען כי המהלכים שביצעו רקנאטי ומזרחי נועדו לעקוף את זכות הסירוב שלו ולמנוע ממנו להפוך לבעל המניות המרכזי במועדון. מנגד, רקנאטי ומזרחי טוענים כי פעלו בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות.

כעת, לצד הצעת הבמבי, הליך הבוררות ממשיך להתקדם. הבורר יצטרך לבחון את המסמכים שהוגשו, ללמוד את פרטי ההסכמות בין הצדדים ולקבוע האם העסקאות שבמחלוקת עומדות בהוראות הסכם בעלי המניות. הממצאים עשויים להשפיע על עתיד העסקה עם לוין ועל מבנה הבעלות במכבי ת"א, בזמן שהאפשרות להגיע לפתרון מוסכם בין הצדדים עדיין עומדת על הפרק.