נבחרת ישראל בכדורסל התכנסה הערב (שני) לקראת חלון נובמבר בקמפיין מוקדמות אליפות העולם 2027. לכחולים-לבנים מצפים שני משחקים: מול הולנד ביום שישי הקרוב (27.11), ומול לטביה ביום שני הבא (30.11), במשחק "ביתי" שייערך בריגה בנוכחות קהל.

אחרי שאיבדה את הסיכוי להעפיל לטורניר בקטאר, הנבחרת מגיעה מהמקום האחרון בשלב הבתים השני, עם שני ניצחונות, שישה הפסדים ורצף של ארבעה הפסדים. החלון הקרוב יוקדש לכבוד, לניסיון להשיג ניצחון ראשון מאז צמד המפגשים מול קפריסין בסוף פברואר ובתחילת מרץ, ובעיקר לבניית היסודות להמשך.

גלריה בית הלחמי ( צילום: שאול גולן )

עבור המאמן אריאל בית הלחמי, זהו החלון הלפני אחרון בתפקיד, לפני שיפנה בקיץ את מקומו לננו גינזבורג, שכבר עובד מאחורי הקלעים על גיבוש הצוות המקצועי. לקראת צמד המשחקים זימן בית הלחמי סגל רחב של 17 שחקנים, שמתוכו ינופו שלושה לקראת היציאה.

"אני מסיים בקיץ ארבע שנים בנבחרת", אמר המאמן בפתח מסיבת העיתונאים לקראת המשחקים. "לצערי השנה האחרונה הייתה פחות טובה ואנחנו מרגישים אכזבה על התוצאות ושלא השגנו את המטרה. אני חושב שהגיע הזמן לסיים. לגבי הנבחרת, היא משהו גדול מעוד קמפיין ואנחנו צריכים להמשיך ולייצג את הכדורסל והמדינה בצורה הטובה ביותר. הכי חשוב בעיניי בחלון הזה זה להחזיר את אמון הקהל. הקהל איבד את האמון שלו בנו. נעשה הכל שזה יקרה".

הסיפור הבולט סביב פרסום הסגל נגע להיעדרותם של שלושה מעמודי התווך של הנבחרת — רומן סורקין, ים מדר וקאדין קרינגטון. באיגוד הכדורסל הודיעו כי השלושה ביקשו להשתחרר מהחלון הקרוב. עם זאת, סורקין הבהיר בסוף השבוע כי כלל לא ידע על נוסח ההודעה שיצאה מטעם האיגוד, והעריך כי לנוכח אובדן הסיכוי להעפיל הוחלט לפנות לכיוון של הצערת הסגל.

"מבחינתי שיורחק". ליף ( צילום: עוז מועלם )

אל השלושה הצטרף טי.ג'יי ליף, שהודיע הבוקר לאיגוד כי לא יתייצב לחלון - והוא יועמד לדין. "ברגע שטי.ג'יי ליף הוזמן והודיע שהוא לא מגיע - זה כבר לטיפול מעלינו", אמר מנהל הנבחרת מוטי דניאל.

יו"ר האיגוד עמוס פרישמן תקף את הפורוורד בתגובה: "הותקפנו שאנחנו לא עושים כלום לגבי שחקנים שלא מגיעים. יש מדיניות בנבחרת ישראל. אנחנו לא מכריחים אף אחד להיות בנבחרת ישראל. זאת זכות, זה רצון. לא נרדוף אחרי אף שחקן. אולי זה לא מוצא חן בעיניי אנשי כדורסל, אבל זאת מדיניות עקבית שאנו דובקים בה. למשל טי.גיי לייף שאמר שהוא רוצה לבוא, זומן, ואמר שהוא לא מגיע. הוא יועמד לוועדת משמעת ומה שהיא תחליט זה מה שיהיה. מבחינתי שיקבל עונש כספי או שיורחק. מצידי שלא ישחק בעתיד. המסר השתנה.

"מי שזומן ולא קיבל שחרור יקבל זימון לוועדת משמעת ובית הדין יחליט מה יהיה. סורקין, מדר, קרינגטון וטימור לא הוזמנו אחרי מחשבה של הצוות. כל שאר השחקנים שזומנו מגיעים על פי הסיכום שהיה לו עם מנהל הנבחרת בהתאם למשחקי היורוליג. זה אבסורד אחרי ההצהרות של ליף, ולא משנה מה קורה ביורוליג. ככה יהיה עם כל שחקן שזומן מצדי שלא יחזור בעתיד".