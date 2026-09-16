עוד לפני שהעונה יצאה לדרך, סיפקו מכבי והפועל ת"א בקיץ האחרון אינספור כותרות: קרבות הבעלות במכבי, מבול ההחתמות בהפועל וחילופי הרכזים ים מדר ותמיר בלאט. שתיהן הוציאו סכומי שיא בתקווה לשפר את מעמדן - האדומים רוצים להתקדם מהפלייאוף לפיינל־פור ביורוליג ולא לפשל שוב ברגע האמת בזירה המקומית, והצהובים מקווים להתאושש מהשנים המאכזבות באירופה. הערב (20.55), במסגרת הסופרקאפ החברתי, כל הסיפורים האלה יתנקזו לפרקט בדרבי הראשון של העונה.

כדי להבין את גודל האירוע של הקיץ מספיק להביט במספרים: הפועל מעמידה העונה תקציב של כ־70 מיליון דולר, מתוכו כ־33 מיליון דולר נטו שכר שחקנים, כשבסגל יש לא פחות מ־22 שחקנים, מהם 11 זרים, 4 מתאזרחים ו־7 ישראלים. מכבי תגיע לכ־50 מיליון דולר ולכ־18 מיליון דולר נטו לשחקנים. הפער הכלכלי בין הקבוצות בולט במיוחד כשמביטים בקצה העליון של רשימת השכר, אבל גם הצהובים הגדילו משמעותית את ההשקעה והעמידו קבוצה יקרה בהרבה מזו של העונות האחרונות.

גלריה הדרבי הראשון של העונה. ג'יילן הורד מול עוז בלייזר ( צילום: אלכס קולומויסקי )

את הרשימה האדומה מוביל ואסיליה מיציץ', שנכנס לעונתו השנייה מתוך שלוש בחוזה של 6 מיליון דולר לשנה, ועדיין מוליך גם את הטבלה האירופית. אחריו צועדים אלייז'ה בראיינט (5 מיליון), זאק לידיי (3 מיליון) ודן אוטורו (2.5 מיליון). במכבי המספרים צנועים יותר, כשדניאל תייס מוביל את הרשימה עם 2.2 מיליון דולר, ואחריו ים מדר שהפך לישראלי המשתכר הגבוה ביותר בליגה עם 2 מיליון דולר, איפה לונדברג וג׳יילן הורד (1.8 מיליון). הכסף הגדול העניק לשתיהן עומק ואיכות, אבל גם העלה את רף הציפיות והשאיר הפעם מעט מאוד מקום לתירוצים.

שלח לי שקט

עוד לפני השאלות המקצועיות, במכבי יצטרכו להתמודד עם חוסר השקט שמגיע דווקא מלמעלה ולוודא שהסערה לא מחלחלת פנימה לקבוצה. רק השבוע התנהל עוד קרב גרסאות פומבי בין בעלי המניות, לאחר שמשפחת רקנאטי ושמעון מזרחי דרשו לצרף את ג׳ייסון לוין להליך הבוררות והאשימו את ריצ׳רד דיץ ב"משחק כפול", בעוד דיץ השיב כי השניים "מטשטשים את האמת" וכינה את הצהרתם "מטעה ומביכה". לכך מצטרפות ההתבטאויות החריפות של אריק שטילמן ברשתות החברתיות לאורך התקופה האחרונה, כשהליך הבוררות עצמו נמצא רק בפתח והמאבק רחוק מסיום. כל זה אמנם לא אמור להשפיע ישירות על עודד קטש והשחקנים, אבל במועדון יצטרכו למצוא דרך להשאיר את הקרבות האלה מחוץ לחדר ההלבשה ולייצר לקבוצה את השקט הדרוש לאורך עונה תובענית.

גם בהפועל עסקו לאחרונה בענייני ניהול, עם שינויים בעמדות היו"ר והמנכ"ל, אבל האיום על השקט לא מגיע הפעם רק מכיוונו של עופר ינאי, אלא דווקא מתוך הסגל העמוק. דימיטריס איטודיס מחזיק בסגל של 22 שחקנים, מה שיחייב אותו לקבל כמעט בכל ערב החלטות לגבי מי יתלבש, מי ישחק וכמה ישחק. כבר בעונה שעברה נוצר פיצול בין קבוצת היורוליג לבין השחקנים הישראלים, שחלקם כמעט לא שותפו באירופה ונדרשו להפוך שוב למשמעותיים עם המעבר למסגרות המקומיות. חוסר הרצף וההיררכיה הלא ברורה השפיעו ברגעי ההכרעה בארץ, מה שהשאיר את הקבוצה שוב בלי תארים.

העונה הבעיה עלולה להיות מורכבת עוד יותר. לצד הישראלים מחכה שורה ארוכה של זרים בכירים, וכל אחד מהם מגיע עם ציפייה לדקות, למעמד ולכדור. המשימה של איטודיס תהיה להפוך את השפע הזה ליתרון, לקבוע חלוקת תפקידים ברורה ולמנוע מהאגו, המרמור והמאבק על הדקות להפוך סגל עמוק לחדר הלבשה כאוטי.

כוכבים על אש גדולה

המאבקים בין מכבי להפועל על שחקנים הפכו בשנים האחרונות לחלק משגרת הקיץ, אבל הפעם היריבות חצתה את כל הגבולות עם המעבר הדו־סטרי של מדר ובלאט. אחרי שבועות של דיווחים על הצעות ותפניות, התרחיש שנראה בהתחלה כמעט בלתי אפשרי התממש: מדר עזב את הפועל וחתם במכבי, ובלאט עשה את הדרך ההפוכה. אלה לא היו עוד שתי החתמות, אלא שני מעברים טעונים של שחקנים שהיו מזוהים עם הקבוצות שלהם. העניין העצום סביב הפרשה, הסכומים שהוצעו והתגובות משני המחנות הציתו מחדש את המלחמה בין המועדונים. אלא שמה שנראה כמו עסקת חליפין לא רשמית הסתיים באופן שונה לגמרי, כשמדר צפוי לערוך הערב את משחקו הרשמי הראשון בצהוב דווקא מול האקסית, בעוד בלאט, שאינו בתוכניות של איטודיס ובכלל סוחב פציעה, מתאמן ומשתקם בנפרד - ובמועדון מחפשים קבוצה באירופה שתקלוט אותו בהשאלה.

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות", הבוקר

החוזה הענק של מדר יצר במכבי בעיה אחרת, מול רומן סורקין. אחד הישראלים החשובים בסגל מחזיק בחוזה לשלוש עונות נוספות בשכר של כ־900 אלף דולר לעונה, פחות ממחצית משכרו של מדר. לאחר השינויים האחרונים הייתה ציפייה שהמועדון יתאים את תנאיו למעמדו, אלא שהשיחות נדחו שוב ושוב, וההצעה שהוגשה לו לבסוף - כ־1.2 מיליון דולר בשלוש השנים הראשונות ולאחר מכן ירידה בשכר בשנתיים הנוספות - לא התקבלה על ידו. נכון לעכשיו אין משא ומתן בין הצדדים ובסביבתו של סורקין מספרים כי התסכול לא נובע רק מהכסף, אלא גם מהתחושה שהתעלמו ממנו וטיפלו בעניין שלו רק לאחר שהסגל הושלם. סורקין נמצא תחת חוזה ולא יכול לעזוב, אך במכבי יצטרכו להתמודד עם שחקן מרכזי שמרגיש מעט מתוסכל. הדרך שבה הקבוצה תנהל את המצב עשויה להיות משמעותית לא פחות מכל החתמה.