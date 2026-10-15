משרד התרבות והספורט פרסם אתמול (רביעי) הודעה לתקשורת, שלפיה הוא מעדכן את הנוהל הנוגע לספורטאי עילוי בחו"ל. "הנוהל החדש יסדיר לראשונה את חובת הדיווח, התיאום מול המכללות בחו"ל וכן התייצבות הספורטאים בנבחרות ישראל - כדי לשמור על הערך הלאומי של ייצוג המדינה", נכתב בהודעה. אלא שההכרזה הזאת לא מגיעה משום מקום: היא אמורה להיות צעד ראשון בהתמודדות עם בעיה שעלתה בקיץ האחרון, לאחר שהכדורסלן עומר מאייר לא התייצב למשחקי נבחרת העתודה, מתוך רצון להתמקד בהכנות לעונתו השנייה במכללת פרדו ולבסס את מעמדו בקבוצה. בסוף יולי, במהלך דיון פתוח שקיים איגוד הכדורסל עם התקשורת בעקבות חלון המשחקים של הנבחרת הבוגרת, שגם בו נעדרו שחקנים, הבהיר היו"ר עמוס פרישמן כי מעמד ספורטאי העילוי ייבחן מחדש בעקבות מקרה מאייר.

אלא שבאופן תמוה, הנוהל החדש טרם פורסם במלואו, ואנשי איגוד הכדורסל נחשפו להודעת המשרד דרך התקשורת. "האיגוד לא קיבל שום מכתב רשמי בנושא נכון לכתיבת שורות אלה", אמר פרישמן ל-ynet. פרישמן אכן נפגש באוגוסט עם נציגי משרד הספורט ומכיר את סוגיית השינוי, אך הופתע לגלות אתמול על פרסום ההודעה בלי שקיבל עדכון. במשרד הספורט טוענים כי המסמך הסופי של הנוהל עדיין נמצא בעבודה, וכי הוא צפוי להגיע לכלל האיגודים בימים הקרובים. על רקע לוח הזמנים הזה, ובמיוחד כשהבחירות צפויות להתקיים בשבועות הקרובים, עולה השאלה: מדוע מיהר המשרד לפרסם הודעה לתקשורת עוד לפני שהנוהל עצמו הושלם והועלה על הכתב בגרסתו המלאה?

גלריה הבריז לנבחרת העתודה. מאייר ( צילום: Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מעמד "ספורטאי עילוי" הוא הדרגה הגבוהה ביותר הניתנת לספורטאים מצטיינים על ידי משרד הספורט וצה"ל, מעל למעמדות "ספורטאי מצטיין" ו"ספורטאי פעיל". הוא מיועד למספר מצומצם של ספורטאים בכל שנתון, המציגים פוטנציאל בינלאומי יוצא דופן בענף שלהם. המעמד מאפשר דחיית שירות צבאי או הקלות משמעותיות בתנאי השירות, במטרה לאפשר לספורטאים להתחרות, להתאמן ולשחק בליגות הבכירות בעולם או במסגרת ליגת המכללות בארה"ב, בלי מחויבות לשהייה יומיומית בישראל. מנגד, הספורטאים מחויבים להתייצב ולייצג את נבחרות ישראל כאשר הם מזומנים אליהן.

בדיקה בענפים אחרים, ובהם הכדורעף, מעלה תמונה שונה. בענף זה, ספורטאים המחזיקים במעמד "עילוי" מתייצבים באופן סדיר למשימות הנבחרות הלאומיות. בקיץ האחרון, למשל, מארק רורה ושי ליברמן השתתפו בשלוש תחרויות רצופות: אליפות אירופה עד גיל 22, הסילבר-ליג ואליפות אירופה לבוגרים. ההתנהלות בענפים האחרים מדגישה את הצורך בהסדרה ברורה ואחידה של חובות הספורטאים, לצד כללים שקופים שיחולו על כלל האיגודים.

"האיגוד לא קיבל שום מכתב רשמי בנושא". פרישמן ( צילום: עודד קרני, איגוד הכדורסל )

בסופו של דבר, בלי נוהל רשמי, מפורט ומחייב שעל פיו יפעלו כולם, השאלות סביב חובת ההתייצבות של ספורטאי העילוי בנבחרות ישראל עלולות להמשיך לעלות גם בקיץ הבא. הצורך בהסדרה מתחדד לנוכח הבחירות הקרובות, שלאחריהן עשויים להשתנות בעלי התפקידים במשרד הספורט והמדיניות שתונהג בו. עד שהמסמך יפורסם, נותרת בעינה השאלה כיצד תוסדר הסוגיה בפועל - ומדוע הודעה על שינוי בנוהל יצאה לתקשורת לפני שהגרסה המלאה שלו הועברה לאיגודים.