עירוני נס ציונה על סף חתימה עם ג'וש כריסטופר (24, 1.93), ובכך תנעל את הסגל שלה לעונת 2026/27. הגארד האמריקאי (24, 1.93 מ') נבחר בסיבוב הראשון של דראפט 2021, ולאחר מספר עונות בין ה-NBA וליגת הפיתוח, עבר לליגה הסינית. המועדון הכתום מלב המושבה יהיה הקבוצה השביעית שלו.

עירוני נס ציונה על סף חתימה עם ג'וש כריסטופר (24, 1.93), ובכך תנעל את הסגל שלה לעונת 2026/27. הגארד האמריקאי (24, 1.93 מ') נבחר בסיבוב הראשון של דראפט 2021, ולאחר מספר עונות בין ה-NBA וליגת הפיתוח, עבר לליגה הסינית. המועדון הכתום מלב המושבה יהיה הקבוצה השביעית שלו.

עירוני נס ציונה על סף חתימה עם ג'וש כריסטופר (24, 1.93), ובכך תנעל את הסגל שלה לעונת 2026/27. הגארד האמריקאי (24, 1.93 מ') נבחר בסיבוב הראשון של דראפט 2021, ולאחר מספר עונות בין ה-NBA וליגת הפיתוח, עבר לליגה הסינית. המועדון הכתום מלב המושבה יהיה הקבוצה השביעית שלו.