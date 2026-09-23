עירוני נס ציונה על סף חתימה עם ג'וש כריסטופר (24, 1.93), ובכך תנעל את הסגל שלה לעונת 2026/27. הגארד האמריקאי (24, 1.93 מ') נבחר בסיבוב הראשון של דראפט 2021, ולאחר מספר עונות בין ה-NBA וליגת הפיתוח, עבר לליגה הסינית. המועדון הכתום מלב המושבה יהיה הקבוצה השביעית שלו.
כריסטופר נבחר בדראפט ע"י יוסטון רוקטס ב-2021, ושנתיים לאחר מכן הוא עבר בחוזה כפול למיאמי היט. בליגת הפיתוח הוא שיחק בריו גרנדה ואלי וייפרס, קבוצת הבת של יוסטון עד 2022, ומ-2024 עד השנה הזו שיחק בסו פולס סקייפורס, קבוצת הבת של מיאמי. במדי מיאמי היט הוא רשם 14 הופעות עם ממוצעים של 2 נקודות ו-4.9 דקות.
הממוצעים שלו השנה בליגת הפיתוח עמדו על 22.8 נקודות, 6.9 ריבאונדים, 4.5 אסיסטים ו-1.9 חטיפות למשחק. בין היתר העמיד משחק אחד בו קלע 49 נקודות. לאחר שסיים את עונתו בארה"ב, עבר לסין, לשנג'ן לאופרדס, שם השתתף בשמונה משחקים במדי שנג'ן לאופרדס. הוא קלע 13.8 נקודות בממוצע ב-16.3 דקות.