ליגת ווינר סל ונציגות השחקנים הגיעו להסכמות על עקרונות להסכם רב-שנתי, שבמרכזו המשך חיזוק מעמדו של השחקן הישראלי, הגדלת המשאבים שיופנו לקידומו ולרווחתו ומיצוי יעיל יותר של כספי המבחן לקידום השחקן הישראלי.
ההסכם נחתם ישירות בין מינהלת הליגה לבין נציגות השחקנים, מתוך תפיסה כי הדרך הנכונה לקדם את הכדורסל הישראלי היא באמצעות שיח ישיר, ענייני ואחראי בין הגורמים המרכזיים בענף, ומתוך הסתכלות ארוכת טווח על טובת השחקנים, הקבוצות והליגה כולה. ההסכם יהיה תקף לעונה הקרובה ולאחר פרסום מתווה השר ההסכם ייכנס לתוקפו ל-4 שנים נוספות.
אחד המרכיבים המרכזיים בהסכמות הוא הקמת קרן ייעודית לרווחת ולקידום השחקן הישראלי, שתמומן, בין היתר, מכספים הנגבים בגין רישום הזרים התשיעי והעשירי וממנגנוני האיזון שנקבעו במסגרת ההסכם. מטרת הקרן היא להבטיח שחלק משמעותי יותר מהמשאבים המיועדים לקידום השחקן הישראלי אכן יגיע אליו ויושקע בקידומו. ההסכמות כוללות גם מנגנונים שנועדו להגדיל את מספר ההזדמנויות העומדות בפני שחקנים ישראלים, תוך שמירה על הרמה המקצועית של הליגה. הצדדים מכירים בחשיבותם של השחקנים הזרים ובתרומתם לרמה המקצועית, לתחרותיות ולהתפתחות הכדורסל הישראלי. ההסכם אינו מבקש להתעלם מתרומה זו, אלא ליצור איזון נכון בין שילוב שחקנים זרים לבין פיתוח וקידום השחקן הישראלי.
יו"ר מינהלת הליגה, ארי שטינברג: "ההסכם הזה הוא קודם כל הסכם שנועד לחזק את הליגה וכל הכדורסל הישראלי. אנחנו רוצים לראות יותר שחקנים ישראלים מתפתחים, מקבלים הזדמנויות ומתקדמים, ובעיקר לוודא שהמשאבים שמיועדים למטרה הזו מנוצלים בצורה הטובה והיעילה ביותר. במקביל, אנחנו מכירים בחשיבותם העצומה של השחקנים הזרים ובתרומה העצומה שלהם לרמה המקצועית של הליגה. המטרה שלנו היא לא לייצר מאבק בין ישראלים לזרים, אלא למצוא את האיזון הנכון שיאפשר לליגה להיות תחרותית ומקצועית, ובמקביל להבטיח עתיד טוב יותר לשחקן הישראלי".
עו"ד שגיא חן, בא כוח נציגות השחקנים: ״לכל אורך הדרך, ראינו בפנינו את טובת הכדורסלן הישראלי בפרט, והכדורסל הישראלי בכלל, אשר כמובן שקשורים זה בזה, תוך יצירת תמריצים משמעותיים לקבוצות אשר יעניקו יותר הזדמנויות לשחקן הישראלי, בדמות איזונים כספיים שיתווספו לתמריצים שמעניק משרד הספורט בתגמוליו. ההסכמות שאליהן הגענו נועדו בראש ובראשונה לאפשר את קידום ושיפור מעמדו של השחקן הישראלי בליגת העל, ולהבטיח שיקבל יותר הזדמנויות ויותר משאבים לקידום ולרווחה".