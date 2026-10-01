ההסכם נחתם ישירות בין מינהלת הליגה לבין נציגות השחקנים, מתוך תפיסה כי הדרך הנכונה לקדם את הכדורסל הישראלי היא באמצעות שיח ישיר, ענייני ואחראי בין הגורמים המרכזיים בענף, ומתוך הסתכלות ארוכת טווח על טובת השחקנים, הקבוצות והליגה כולה. ההסכם יהיה תקף לעונה הקרובה ולאחר פרסום מתווה השר ההסכם ייכנס לתוקפו ל-4 שנים נוספות.

ההסכם נחתם ישירות בין מינהלת הליגה לבין נציגות השחקנים, מתוך תפיסה כי הדרך הנכונה לקדם את הכדורסל הישראלי היא באמצעות שיח ישיר, ענייני ואחראי בין הגורמים המרכזיים בענף, ומתוך הסתכלות ארוכת טווח על טובת השחקנים, הקבוצות והליגה כולה. ההסכם יהיה תקף לעונה הקרובה ולאחר פרסום מתווה השר ההסכם ייכנס לתוקפו ל-4 שנים נוספות.

ההסכם נחתם ישירות בין מינהלת הליגה לבין נציגות השחקנים, מתוך תפיסה כי הדרך הנכונה לקדם את הכדורסל הישראלי היא באמצעות שיח ישיר, ענייני ואחראי בין הגורמים המרכזיים בענף, ומתוך הסתכלות ארוכת טווח על טובת השחקנים, הקבוצות והליגה כולה. ההסכם יהיה תקף לעונה הקרובה ולאחר פרסום מתווה השר ההסכם ייכנס לתוקפו ל-4 שנים נוספות.

אחד המרכיבים המרכזיים בהסכמות הוא הקמת קרן ייעודית לרווחת ולקידום השחקן הישראלי, שתמומן, בין היתר, מכספים הנגבים בגין רישום הזרים התשיעי והעשירי וממנגנוני האיזון שנקבעו במסגרת ההסכם. מטרת הקרן היא להבטיח שחלק משמעותי יותר מהמשאבים המיועדים לקידום השחקן הישראלי אכן יגיע אליו ויושקע בקידומו. ההסכמות כוללות גם מנגנונים שנועדו להגדיל את מספר ההזדמנויות העומדות בפני שחקנים ישראלים, תוך שמירה על הרמה המקצועית של הליגה. הצדדים מכירים בחשיבותם של השחקנים הזרים ובתרומתם לרמה המקצועית, לתחרותיות ולהתפתחות הכדורסל הישראלי. ההסכם אינו מבקש להתעלם מתרומה זו, אלא ליצור איזון נכון בין שילוב שחקנים זרים לבין פיתוח וקידום השחקן הישראלי.

אחד המרכיבים המרכזיים בהסכמות הוא הקמת קרן ייעודית לרווחת ולקידום השחקן הישראלי, שתמומן, בין היתר, מכספים הנגבים בגין רישום הזרים התשיעי והעשירי וממנגנוני האיזון שנקבעו במסגרת ההסכם. מטרת הקרן היא להבטיח שחלק משמעותי יותר מהמשאבים המיועדים לקידום השחקן הישראלי אכן יגיע אליו ויושקע בקידומו. ההסכמות כוללות גם מנגנונים שנועדו להגדיל את מספר ההזדמנויות העומדות בפני שחקנים ישראלים, תוך שמירה על הרמה המקצועית של הליגה. הצדדים מכירים בחשיבותם של השחקנים הזרים ובתרומתם לרמה המקצועית, לתחרותיות ולהתפתחות הכדורסל הישראלי. ההסכם אינו מבקש להתעלם מתרומה זו, אלא ליצור איזון נכון בין שילוב שחקנים זרים לבין פיתוח וקידום השחקן הישראלי.

אחד המרכיבים המרכזיים בהסכמות הוא הקמת קרן ייעודית לרווחת ולקידום השחקן הישראלי, שתמומן, בין היתר, מכספים הנגבים בגין רישום הזרים התשיעי והעשירי וממנגנוני האיזון שנקבעו במסגרת ההסכם. מטרת הקרן היא להבטיח שחלק משמעותי יותר מהמשאבים המיועדים לקידום השחקן הישראלי אכן יגיע אליו ויושקע בקידומו. ההסכמות כוללות גם מנגנונים שנועדו להגדיל את מספר ההזדמנויות העומדות בפני שחקנים ישראלים, תוך שמירה על הרמה המקצועית של הליגה. הצדדים מכירים בחשיבותם של השחקנים הזרים ובתרומתם לרמה המקצועית, לתחרותיות ולהתפתחות הכדורסל הישראלי. ההסכם אינו מבקש להתעלם מתרומה זו, אלא ליצור איזון נכון בין שילוב שחקנים זרים לבין פיתוח וקידום השחקן הישראלי.