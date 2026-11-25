יישאר בהפועל ת"א? טנריפה הספרדית קיימה לאחרונה שיחות עם המועדון האדום בנוגע לאפשרות לצרף את תמיר בלאט בהשאלה עד לסיום העונה הנוכחית, אך הבהירו להם כי אינם מעוניינים בשלב זה לשחרר את הרכז.
כזכור, במסגרת השיחות שהתנהלו בקיץ בין בעלי הפועל ת”א, עופר ינאי, לבלאט, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה הרכז ייצא בהשאלה בעונה הראשונה שלו במועדון. אלא שבעקבות התארכות תהליך ההחלמה מהפציעה שממנה סבל השחקן, הוחלט בסופו של דבר להשאירו בסגל של דימיטריס איטודיס.
למרות חזרתו לכשירות, בלאט מתקשה למצוא את מקומו ברוטציה של המאמן היווני, בעיקר במסגרת האירופית. הרכז נרשם העונה למשחק אחד בלבד ביורוליג, מול ברצלונה, וגם בו לא זכה לדקות משחק. במסגרת הליגה המקומית שותף בשלושה משחקים, שבהם רשם ממוצעים של 6.7 נקודות ו-3.3 אסיסטים ב-16.7 דקות.
בלאט בן ה-29, שחתם בקיץ על חוזה לשלוש עונות במדי האדומים אחרי שלוש שנים במכבי ת”א, היה בעונות האחרונות חלק משמעותי מהרוטציה של עודד קטש במסגרת האירופית, אך בעקבות העומס בקו האחורי של הפועל ת"א הוא מתקשה לקבל הזדמנויות דומות באדום. למרות אי שיתופו באירופה, בהפועל ת״א לא מתכוונים לשחרר את השחקן לקבוצה אחרת בשלב זה, אך יש לציין שבמועדון עדיין לא דיברו עם השחקן על כך ועדיין לא שמעו את דעתו בנושא.