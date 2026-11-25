יישאר בהפועל ת"א? טנריפה הספרדית קיימה לאחרונה שיחות עם המועדון האדום בנוגע לאפשרות לצרף את תמיר בלאט בהשאלה עד לסיום העונה הנוכחית, אך הבהירו להם כי אינם מעוניינים בשלב זה לשחרר את הרכז.

יישאר בהפועל ת"א? טנריפה הספרדית קיימה לאחרונה שיחות עם המועדון האדום בנוגע לאפשרות לצרף את תמיר בלאט בהשאלה עד לסיום העונה הנוכחית, אך הבהירו להם כי אינם מעוניינים בשלב זה לשחרר את הרכז.

יישאר בהפועל ת"א? טנריפה הספרדית קיימה לאחרונה שיחות עם המועדון האדום בנוגע לאפשרות לצרף את תמיר בלאט בהשאלה עד לסיום העונה הנוכחית, אך הבהירו להם כי אינם מעוניינים בשלב זה לשחרר את הרכז.