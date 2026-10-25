חולון החלה את הרבע האחרון במינוס 17, אבל חזרה עד פיגור שתיים בלבד, חצי דקה לבאזר. ירושלים שוב איבדה כדור ואשלי אוסאו החטיאה עם הבאזר אפשרות להכניס את המשחק להארכה.