הפועל לב ירושלים עלתה הערב (ראשון) למאזן 0:4 בליגת העל לנשים, לאחר ניצחון ביתי על אליצור חולון 81:83.
חולון החלה את הרבע האחרון במינוס 17, אבל חזרה עד פיגור שתיים בלבד, חצי דקה לבאזר. ירושלים שוב איבדה כדור ואשלי אוסאו החטיאה עם הבאזר אפשרות להכניס את המשחק להארכה.
קלעו לירושלים: דייויס 23, עמאר 16, מור יוסף 14, קוקהורן 11, וויליאמס 8, מגד 5, ברקני 3. לחולון: אטקינסון 23, אוסאו 22, קארי 15, רוטברג 12, לב 6, קניץ 3.
דרמה גדולה הייתה גם ב-63:64 של בנות פ"ת על בני יהודה. הכתומות הוליכו כבר ב-14 הפרש בסיום הרבע השלישי, אבל פ"ת יצאה לריצת 2:17 מהדהדת. בפיגור נקודה, שלוש שניות לסיום - החטיאו בזו אחר זו ג'וליאן רדמונד וליאונה אודום אפשרות להפוך את התוצאה.
לפ"ת: טיילור 21, דיין 16, קלהון 10, כהן 8, ניקיטינאיטה 5, אלן 3, ושדי 1. לבני יהודה: סואול 17, אודום 11, ורסטיג וביתן 9 כ"א, רדמונד 8, איזה 7, רוטשילד 2.