חילופי ההאשמות בין בעלי המניות במכבי ת"א נמשכים. ריצ'רד דיץ תקף את משפחת רקנאטי ואת שמעון מזרחי בעקבות הצהרתם בנוגע למעמדו של ג'ייסון לוין ולדרישה לצרפו להליך הבוררות. בעוד השניים מאשימים את דיץ ב"משחק כפול", הוא טוען כי הם מערבבים בין שני הליכים משפטיים נפרדים ומציגים תמונה מטעה.

"ג'ייסון לוין הוא בעל מניות במכבי תל אביב, ודיץ עצמו צירף אותו להליך המשפטי שפתח. הדרישה שיהיה צד גם לבוררות – מתבקשת", מסרו משפחת רקנאטי ומזרחי בהצהרה משותפת. "אי אפשר לצרף אדם להליך בבית המשפט ואז לטעון שהוא בכלל אינו צד לסכסוך כשמגיעים לבוררות".

גלריה דיץ ומזרחי ( צילום: יאיר שגיא ומכבי ת"א )

השניים הוסיפו: "דיץ צריך להסביר לציבור מדוע מי שהיה רלוונטי כשהוא תבע, הפך לפתע ללא רלוונטי. זהו שוב משחק כפול והצגה לא אמינה של הדברים. מי שמבקש לקדם בוררות צריך להפסיק לשחק בזהות המשתתפים בה לפי נוחותו".

דיץ לא נשאר חייב. "בסיכון שאשעמם עד דמעות את כל קהל האוהדים שלנו, אגיב להצהרה של משפחת רקנאטי ושמעון מזרחי", פתח את תגובתו. "או שמשפחת רקנאטי ושמעון אינם עוקבים מקרוב אחר המסמכים המשפטיים שהוגשו, או שהם פשוט מטשטשים את האמת. אף אחד משני ההסברים הללו אינו מציג אותם באור חיובי".

ג'ייסון לוין ( צילום: AP Photo/Kevin Wolf )

לטענתו, לוין נכלל בבקשתו לצו מניעה משום שזו נועדה לעצור את העברת המניות אליו, שאותה, לדבריו, משפחת רקנאטי "התיימרה להשלים באישון לילה וללא כינוס אסיפת בעלי המניות הנדרשת". דיץ טען כי בית המשפט קבע שלעת עתה יש להתייחס להעברה כאל מהלך שעדיין אינו סופי.

מנגד, לדבריו, הבוררות עוסקת בהפרות לכאורה של הסכם בעלי המניות מצד משפחת רקנאטי ומזרחי. "ג'ייסון אינו צד למחלוקת הזו, וגם אינו יכול להיות צד לה, משום שהיא עוסקת בפרשנות של חוזה שהוא כלל אינו חתום עליו", טען.