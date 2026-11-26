נבחרת ישראל בכדורסל תתמודד מחר (שישי, 21:00) נגד הולנד במסגרת מוקדמות אליפות העולם. הנבחרת נחתה בהולנד אתמול בערב, והיום ערכה אימון מסכם לקראת המשחק. אריאל בית הלחמי לא רשם להתמודדות את רני בלגה, כך שעבור יובל הוכשטטר יהיה זה משחק בכורה בנבחרת הבוגרת. עידו זלמנסון ישמש כקפטן הנבחרת במשחק מחר.