נבחרת ישראל בכדורסל תתמודד מחר (שישי, 21:00) נגד הולנד במסגרת מוקדמות אליפות העולם. הנבחרת נחתה בהולנד אתמול בערב, והיום ערכה אימון מסכם לקראת המשחק. אריאל בית הלחמי לא רשם להתמודדות את רני בלגה, כך שעבור יובל הוכשטטר יהיה זה משחק בכורה בנבחרת הבוגרת. עידו זלמנסון ישמש כקפטן הנבחרת במשחק מחר.
כמו ישראל, גם לנבחרת הולנד שני ניצחונות הקמפיין וללא סיכוי להעפיל לאליפות העולם. המשחק מחר ייערך בדן-האג והאולם צפוי להיותעם כ-2,000 צופים. בכל משחקי הבית שלה הקמפיין הולנד הייתה צמודה ליריבותיה, ובאוגוסט הפסידה לקרואטיה 101:99 אחרי קרב צמוד. בחלון נובמבר לפני שנה בדיוק נכנעה בביתה 85:83 לפולין.
השחקנים הבולטים בהולנד הם יאניק פרנק (30, 1.94) שמשחק בנפטונאס, הפורוורד דיוויד נגוסן (26, 2.06) מג'ירונה הספרדית וקייה ואן דר וורסט (24, 1.91) שמשחק בליגה הטורקית. ניית'ן קוטה שחתם הקיץ במכבי ראשון לציון גם כן בסגל למשחק מחר.
בשבת תמריא הנבחרת ללטביה לקראת המשחק השני בחלון הנוכחי נגד הנבחרת המקומית. תומר גינת צפוי לחבור לנבחרת בלטביה לקראת המשחק.