לפני כחודש וחצי חתם קאדין קרינגטון בהפועל ת"א על חוזה לשלוש עונות, אחרי ארבע עונות בהפועל ירושלים. הערב (ראשון) הגיש המועדון מהבירה תביעת בוררות נגד האדומים מת"א, בה הם דורשים דמי השבחה על המתאזרח על סך 2.3 מיליון שקל.
יש לציין כי קרינגטון עבר להפועל ת"א לאחר שסיים את חוזהו בהפועל ירושלים. סכום ההשבחה מהווה כ-20 אחוז משכר הברוטו של קרינגטון לעונה בקבוצתו החדשה, כפי שהוגש לרשות לבקרת תקציבים.
התביעה הוגשה לפי סעיף בתקנון האליפות של איגוד הכדורסל, לפיו קבוצה רשאית לקבל דמי השבחה/העברה אם השחקן שיחק אצלה שלוש עונות ברציפות בליגת העל. קרינגטון, כאמור, הגיע להפועל ת"א אחרי ארבע עונות בירושלים, איתה הוא זכה פעמיים בגביע המדינה, פעמיים בגביע ווינר ופעם אחת בסופרקאפ הישראלי.