לפני כחודש וחצי חתם קאדין קרינגטון בהפועל ת"א על חוזה לשלוש עונות, אחרי ארבע עונות בהפועל ירושלים. הערב (ראשון) הגיש המועדון מהבירה תביעת בוררות נגד האדומים מת"א, בה הם דורשים דמי השבחה על המתאזרח על סך 2.3 מיליון שקל.