נבחרת ישראל בכדורסל תפתח בעוד שבוע את הכנותיה לחלון המשחקים האחרון בקמפיין מוקדמות אליפות העולם, והיום (שני) פרסם המאמן אריאל בית הלחמי את הסגל הרחב לקראת שני המשחקים שיחתמו את שלב המוקדמות. ישראל תפגוש את הולנד ב-27 בנובמבר, ולאחר מכן תארח את לטביה ב-30 בנובמבר.
בית הלחמי זימן 17 שחקנים לסגל, שמתוכם ייבחרו 14 שחקנים לקראת החלון. כחלק מהמגמה להצעיר את הנבחרת, קיבלו זימון ראשון יובל הוכשטטר, שפתח היטב את העונה בגרמניה, ורני בלגה. מנגד, שלושה שחקנים בכירים לא יעמדו לרשות המאמן: רומן סורקין, קאדין קרינגטון וים מדר ביקשו להשתחרר מהחלון הקרוב, כך נמסר בהודעת איגוד הכדורסל.
במקומו של קרינגטון, ששימש כמתאזרח בנבחרת, זומן מקס היידיגר, חברו לקבוצה בהפועל ת"א. יתר השחקנים שזומנו הם תמיר בלאט, רועי הובר, איתן בורג, יאיר קרביץ, יובל זוסמן, חואקין שוכמן, ליאור קררה, נתנאל ארצי, נמרוד לוי, טי.ג'יי. ליף, יותם חנוכי, תומר גינת, איתי שגב ועידן זלמנסון.