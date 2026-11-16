נבחרת ישראל בכדורסל תפתח בעוד שבוע את הכנותיה לחלון המשחקים האחרון בקמפיין מוקדמות אליפות העולם, והיום (שני) פרסם המאמן אריאל בית הלחמי את הסגל הרחב לקראת שני המשחקים שיחתמו את שלב המוקדמות. ישראל תפגוש את הולנד ב-27 בנובמבר, ולאחר מכן תארח את לטביה ב-30 בנובמבר.