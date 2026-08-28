שינוי משמעותי במבנה הבעלות של הפועל ת"א: המועדון הודיע היום (שישי) על שינוי בחברת ינאי ספורט, המחזיקה ב-81% מחברת אדום ניהול סל, כך שעופר ינאי, שהיה בעל השליטה המרכזי במועדון, יחזיק מעתה ב-40% ממניות החברה בלבד. גילי רענן, מיקי מלכה ואלן הווארד יחזיקו ב-20% כל אחד.

המהלך משנה למעשה את מאזן הכוחות בצמרת המועדון ומעביר אותו ממבנה המזוהה בעיקר עם ינאי למודל של שותפות בין ארבעה בעלי מניות. במועדון מדגישים כי הגדלת האחזקות של רענן, מלכה והווארד תלווה גם בהעמקת מעורבותם בניהול ובקבלת ההחלטות.

גלריה עופר ינאי ( צילום: עוז מועלם )

אחד היעדים המרכזיים של המהלך הוא גם ניסיון לשנות את מערכת היחסים עם הקהל. בהפועל תל אביב מבקשים לשדר לאוהדים כי המועדון כבר אינו מתנהל סביב בעלים יחיד, אלא נשען על שותפות רחבה יותר. זאת, בין היתר, על רקע המתיחות שנוצרה בתקופה האחרונה והרצון להחזיר את הקהל האדום ליציעים. עם זאת, השינוי אינו מעיד בהכרח על התרחקות של ינאי מהמועדון: הוא עדיין מחזיק ב-40% ממניות חברת ינאי ספורט, ובמסגרת ההסכמות אף התחייבו בעלי המניות להמשך השקעה משמעותית במועדון.

הניהול השוטף של הפועל ירוכז מעתה בידי יו"ר המועדון, סתיו שחם, שיפעל מטעם כלל בעלי המניות ובתיאום עמם. המטרה, לפי הודעת המועדון, היא לייצר ניהול מקצועי, יציב ועצמאי, לצד קבלת החלטות אסטרטגיות משותפת בנושאים המרכזיים.

מבחינה מבנית, אין שינוי באחזקות בחברת אדום ניהול סל עצמה: ינאי ספורט ממשיכה להחזיק ב-81% מהמניות, בעוד עמותת הפועל אוסישקין תל אביב מחזיקה ב-19%.

גילי רענן ( צילום: יוסי זליגר )

עופר ינאי התייחס לשינוי והסביר כי העומס בתפקידו כמנכ"ל נופר אנרגיה מקשה עליו להמשיך במעורבות היומיומית שהייתה לו במועדון. "הפועל ת"א עשתה בשנים האחרונות דרך יוצאת דופן, והשלב הבא שלה דורש בסיס בעלות רחב וחזק יותר", אמר ינאי. "אני שמח שגילי, מיקי ואלן מעמיקים את המחויבות שלהם למועדון. אנחנו עוברים למבנה של שותפות וקבלת החלטות משותפת, מתוך אמונה שהדרך הנכונה להמשיך ולבנות את הפועל היא יחד".

ינאי הוסיף: "תפקידי כמנכ"ל נופר אנרגיה אינו מאפשר לי להמשיך להיות מעורב בניהול השוטף של המועדון כפי שהייתי בעבר. לכן, כלל בעלי המניות מינו את סתיו שחם ליו"ר המועדון והעניקו לו את המנדט להוביל את ניהולו".

גילי רענן, שהגדיל את אחזקתו ל-20%, הדגיש כי המהלך מבטא מבחינתו מחויבות ארוכת טווח למועדון. "הגדלת האחזקה שלנו היא הבעת אמון עמוקה בהפועל תל אביב, בקהילה שלה ובפוטנציאל העצום של המועדון", אמר רענן. "לצד ההשקעה הכספית, אנחנו מעמיקים גם את האחריות והמחויבות שלנו".

סתיו שחם ( צילום: פרטי )

"הפועל ת"א היא קודם כל האנשים שלה - האוהדים, הקהילה וכל מי שהמועדון יקר לו. המטרה שלנו היא לפעול יחד, מתוך אחדות ושותפות, ולבנות בסיס יציב וחזק שיאפשר להפועל להמשיך לשאוף להישגים ברמות הגבוהות ביותר לאורך שנים".

מיקי מלכה אמר: "אנחנו מאמינים מאוד בהפועל תל אביב ובדרך שנבנית כאן. הגדלת המעורבות שלנו מבטאת מחויבות אמיתית לעתיד המועדון, לעבודה משותפת בין הבעלים ולבניית בסיס חזק שיאפשר להפועל להמשיך להתקדם לאורך זמן".

גם אלן הווארד התייחס לשינוי: "אני גאה להעמיק את המחויבות שלי להפועל תל אביב. זה מועדון עם קהילה יוצאת דופן ופוטנציאל גדול, ואני מאמין שהשותפות בין הבעלים תאפשר לנו להמשיך לבנות מועדון חזק, שאפתני ומצליח לשנים קדימה".

יו"ר המועדון החדש-בפועל, סתיו שחם, יקבל סמכויות נרחבות יותר בכל הקשור לניהול השוטף. "מבנה הבעלות החדש מייצר להפועל בסיס רחב, חזק ומחויב ומגדיר בצורה ברורה את אופן העבודה קדימה", אמר שחם. "האחריות שלי כיו"ר היא לנהל את המועדון מטעם כלל בעלי המניות, לחבר בין השותפים ולוודא שההחלטות מתקבלות מתוך ראייה משותפת של טובת הפועל תל אביב".