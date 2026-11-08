ים מדר קיבל במכבי ת"א תפקיד מרכזי, אבל גם אחריות גדולה על קבוצה במשבר. תמיר בלאט, שעשה בקיץ את הדרך ההפוכה, עדיין מחכה להזדמנות ביורוליג. שניים מגיבורי חלון ההעברות האחרון ייפגשו הערב (20.55, היכל טוטו בחולון) בגמר גביע ווינר – רחוק מהמקום שבו קיוו להיות בתחילת נובמבר.

למדר זה יהיה מבחן של מנהיגות. לבלאט, שרק חזר מפציעה ממושכת וערך בכורה מחודשת מול האקסית, זהו צעד נוסף בניסיון להשתלב באדום ואולי אפילו להוביל אותה לתואר ראשון בעידן עופר ינאי.

גלריה נפגשים לעוד חזית. מדר ובלאט ( צילום: עוז מועלם )

הכל אישי

ההחלטה של מדר לעזוב את הפועל ת"א טילטלה את הקיץ של שני המועדונים. הרכז, שגדל באדום והיה מזוהה עם הקבוצה, הפעיל את סעיף היציאה מחוזהו ובתום מו"מ ממושך חצה את הכביש. הוא חתם לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות, תמורת כ־2 מיליון דולר לעונה.

לצד הכסף הגדול והבמה המקצועית שקיבל, הגיעו גם ציפיות גבוהות בהרבה. כבר בדרבי הסופרקאפ בתחילת העונה הוא סיפק טעימה מהיכולת שלו, כשנבחר למצטיין בניצחון שהעניק לצהובים את התואר הראשון של השנה.

גם מאז, לפחות מבחינה אישית, מדר מציג מספרים לא רעים: 11.7 נקודות ו־4.6 אסיסטים בממוצע ביורוליג, לצד 13 נקודות וחמישה אסיסטים בליגה. בדרבי האחרון, שבו הובסה מכבי 105:87, הרכז הוביל את קלעיה עם 18 נקודות. בהפסד האחרון לפרטיזן בלגרד ניסה לשנות את המומנטום וסיים עם 10 נקודות, אך בשני המקרים התרומה שלו לא הספיקה כדי למנוע התפרקות.

מכבי שקועה במשבר עמוק, עם מאזן 8:2 ביורוליג ושישה הפסדים רצופים בכל המסגרות, הגנה שאינה מתפקדת והתקפה שמתקשה לייצר נקודות. מדר הוא אמנם בין הבודדים שמספקים סיבה לאופטימיות, אך עדיין לא הצליח לתרגם את יכולתו לשינוי ממשי. הפציעה של איפה לונדברג, העיכוב בהבאת מחליף והאכזבה מקיטון וואלאס רק מגדילים את העומס המוטל עליו.

התרומה שלו לא מביא תוצאות. מדר ( צילום: עוז מועלם )

לכן, במכבי זקוקים ממנו להרבה מעבר לשורה סטטיסטית נאה. הם מחפשים מנהיג שיחזיר לקבוצה אנרגיה וביטחון, ויידע לכוון אותה. בגמר כזה ייבחן הרכז גם בהחלטות שיקבל תחת לחץ. אלה הרגעים שבהם נדרש ניהול שקול, במיוחד כשבשבועות האחרונים כמעט אף אחד אחר בצהוב אינו לוקח על עצמו את האחריות הזאת.

שלב הגישושים

בעוד מדר נדרש לשאת בנטל הולך וגדל, בלאט עוד מנסה להשתלב בתוכניות של מאמנו. אחרי שלוש שנים במכבי ת"א, שבהן הפך לאחד הרכזים הבולטים שלה, חתם בקיץ בהפועל לתקופה זהה בשכר של 1.7 מיליון דולר לעונה.

הדרך להשתלבות הייתה מורכבת עוד לפני שעלה לפרקט: בצוות המקצועי לא שררה תמימות דעים בנוגע לצירופו, ובהמשך הגיעה הפציעה שהשביתה אותו ודחתה את הופעת הבכורה בשבוע שעבר, שנפלה דווקא על הדרבי מול האקסית. לפני המשחק קיבל בלאט זר פרחים צהובים, ובהמשך שמע גם שריקות בוז מהיציעים. את התשובה נתן עם תשע נקודות ב־12 דקות, הופעה שעוררה תקווה כי ההיעדרות הארוכה מאחוריו וכי יוכל להתחיל לתפוס מקום קבוע ברוטציה של דימיטריס איטודיס. אלא שכעבור ימים אחדים התברר שהדרך לשם עדיין ארוכה.

צריך לבסס מחדש את מקומו. בלאט על ספסל הפועל ת"א לצד תומר גינת ( צילום: עוז מועלם )

לקראת המפגש עם ברצלונה ביורוליג כלל אותו המאמן היווני בסגל, אך השאיר אותו על הספסל לאורך כל הערב. מבין 12 השחקנים הרשומים, בלאט היה היחיד שלא שותף. עבור מי שכבר ניהל התקפות במפעל הזה והורגל להיות כתובת מרכזית לקבלת הכדור, זהו שינוי חד במעמד. בעונת 2025/26 בצהוב העמיד ממוצעים של 8.9 נקודות ו־6.7 אסיסטים בכ־24 דקות, והוכיח שהוא מסוגל להוביל ברמות הגבוהות.

כעת הוא צריך לבסס מחדש את מקומו בקו אחורי עמוס, לצבור רצף ולהחזיר לעצמו ביטחון בתוך קבוצה שגיבשה היררכיה בלעדיו. ואסיליה מיציץ' היה הכוח המרכזי בהתקפת האדומים בדרבי האחרון, אבל לבלאט יש כלים שיכולים להשלים אותו. כדי לזכות באמון קבוע, עליו להראות שהתרומה שלו אינה תלויה רק בקליעה: להניע את הכדור, לזהות את השחקן הפנוי ולסדר לחבריו מצבים נוחים, כפי שעשה בהצלחה במכבי.

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