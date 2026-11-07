"ליגת ווינר סל והקבוצות מביעות צער על פטירתו של שחקן העבר מייק קרטר ז"ל", נכתב מטעם מנהלת הליגה. "מייק, ששיחק כמעט לאורך כל הקריירה שלו בישראל, זכה לכינוי 'המשוגע', אותו כל כך אהב, בזכות האמוציות והטירוף שהביא עמו בכל שנייה על הפרקט. גם לאחר פרישתו שמר על קשר הדוק עם המדינה ועם הכדורסל הישראלי, הגיע לביקורים רבים בארץ וביתו בלאס וגאס הפך למוקד עלייה לרגל. תנחומים למשפחתו וליקיריו".

"ליגת ווינר סל והקבוצות מביעות צער על פטירתו של שחקן העבר מייק קרטר ז"ל", נכתב מטעם מנהלת הליגה. "מייק, ששיחק כמעט לאורך כל הקריירה שלו בישראל, זכה לכינוי 'המשוגע', אותו כל כך אהב, בזכות האמוציות והטירוף שהביא עמו בכל שנייה על הפרקט. גם לאחר פרישתו שמר על קשר הדוק עם המדינה ועם הכדורסל הישראלי, הגיע לביקורים רבים בארץ וביתו בלאס וגאס הפך למוקד עלייה לרגל. תנחומים למשפחתו וליקיריו".

"ליגת ווינר סל והקבוצות מביעות צער על פטירתו של שחקן העבר מייק קרטר ז"ל", נכתב מטעם מנהלת הליגה. "מייק, ששיחק כמעט לאורך כל הקריירה שלו בישראל, זכה לכינוי 'המשוגע', אותו כל כך אהב, בזכות האמוציות והטירוף שהביא עמו בכל שנייה על הפרקט. גם לאחר פרישתו שמר על קשר הדוק עם המדינה ועם הכדורסל הישראלי, הגיע לביקורים רבים בארץ וביתו בלאס וגאס הפך למוקד עלייה לרגל. תנחומים למשפחתו וליקיריו".