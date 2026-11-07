אבל בכדורסל הישראלי. מייק קרטר, כוכב הפועל חולון בשנות ה-80 וה-90, הלך לעולמו היום (שבת) בגיל 71. לפי הדיווח, קרטר סבל מקריסת מערכות בעקבות סיבוך בהליך רפואי.
"ליגת ווינר סל והקבוצות מביעות צער על פטירתו של שחקן העבר מייק קרטר ז"ל", נכתב מטעם מנהלת הליגה. "מייק, ששיחק כמעט לאורך כל הקריירה שלו בישראל, זכה לכינוי 'המשוגע', אותו כל כך אהב, בזכות האמוציות והטירוף שהביא עמו בכל שנייה על הפרקט. גם לאחר פרישתו שמר על קשר הדוק עם המדינה ועם הכדורסל הישראלי, הגיע לביקורים רבים בארץ וביתו בלאס וגאס הפך למוקד עלייה לרגל. תנחומים למשפחתו וליקיריו".
קרטר הגיע לישראל בעונת 1982/83, כשאריה מליניאק צירף אותו להפועל חולון. לצד ישראל אלימלך, מוטי דניאל, ניב בוגין ועופר יעקובי, הוא קלע 19.4 נקודות בממוצע למשחק ועזר לחולון להגיע לחצי גמר הפלייאוף - אז הפסידה למכבי ת"א. בגובה 2.04 מטר ועם קליעה רכה גם מחוץ לקשת, הוא היה פורוורד שהקדים את זמנו. באולם הפחים אהבו במיוחד את ההתלהבות שבה שיחק והעניקו לו את הכינוי "המשוגע". שנים אחר כך סיפר: "אני שמח מאוד שלקחתי את ההצעה כי פשוט התאהבתי בחולון"
אחרי שתי עונות בחולון עבר קרטר להפועל קריית גת. בהמשך שיחק במכבי נתניה ובהפועל ירושלים, וב-1989 הצטרף למכבי רמת גן, שעמה זכה בגביע הליגה. את שלוש העונות האחרונות שלו העביר שוב בחולון, עד שפרש ב-1995.
גם אחרי הפרישה חזר קרטר לישראל, הפעם כעוזרו של בראד גרינברג בנבחרת ארה"ב למכבייה. בסגל היו שני בניו, בן וטים. בן המשיך בעקבות אביו לליגה הישראלית ולבש גם הוא את המדים של הפועל ירושלים. בהמשך שיחק גם בהפועל אילת.