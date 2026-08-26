אתמול (שלישי) דווח באירופה כי היורוליג החליטה על 11 הקבוצות המועמדות לקבל רישיון של קבע במפעל, כשהפועל ירושלים לא נמנתה עליהן. היום המועדון הכריז כי הוא הגיש הצעה ראשונית כדי לקבל רישיון, והבהיר בהודעה רשמית: "אנחנו עדיין מועמדים".