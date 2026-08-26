אתמול (שלישי) דווח באירופה כי היורוליג החליטה על 11 הקבוצות המועמדות לקבל רישיון של קבע במפעל, כשהפועל ירושלים לא נמנתה עליהן. היום המועדון הכריז כי הוא הגיש הצעה ראשונית כדי לקבל רישיון, והבהיר בהודעה רשמית: "אנחנו עדיין מועמדים".
"המועדון נערך להגשת הצעה מחייבת כבר בימים הקרובים", נמסר מהקבוצה. "הנהלת היורוליג הבהירה למועדון כי בכפוף להגשת הצעה זו ולקבלת תגובה חיובית מהדירקטוריון, יעבור המועדון לשלב השני בתהליך, לצד המועדונים הנוספים שהגישו השבוע הצעות מחייבות".
עוד טענו ירושלים כי המועדון מקיים תהליך בדיקת נאותות מקיף, שצפוי להימשך במהלך השבועות הקרובים, במטרה לגבש ולהגיש הצעה סופית לקראת ישיבת הדירקטוריון של היורוליג שתתקיים בחודש הבא. "התהליך מתנהל בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם הנהלת היורוליג", כתבו בהודעה. "אנשי המועדון, ובראשם הבעלים מתן אדלסון, נמצאים בקשר רציף וישיר עם הנהלת היורוליג ועם מנכ״ל היורוליג, צ'וס בואנו".