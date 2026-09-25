אליצור רמלה השלימה הערב (שישי) ניצחון כפול על וולאס במוקדמות היורוקאפ עם 56:88 קליל במשחק הגומלין שנערך גם הוא ביוון - מה שהבטיח לה עלייה לשלב הבתים.
החבורה של עדן ענבר סיימה את הסיפור כבר ברבע הראשון (12:32) ובהמשך רק הגדילה את ההפרש ולא באמת אפשרה לוולאס להתקרב אליה. עד כדי כך שהפער חצה את רף ה-30 הפרש עוד במהלך הרבע השלישי.
כעת רמלה תשובץ לבית עם קלוז' הרומנית, ריגה הלטבית וקבוצה שתנשור ממוקדמות היורוליג. קלעו לרמלה: דניאל רבר 18, אימארי תומאס ואמי רינת 15 כ"א, שיר תירוש 13, מהרין קרקר ומיקה האריגן 11 כ"א, גילי אייזנר 3.