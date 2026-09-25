אליצור רמלה השלימה הערב (שישי) ניצחון כפול על וולאס במוקדמות היורוקאפ עם 56:88 קליל במשחק הגומלין שנערך גם הוא ביוון - מה שהבטיח לה עלייה לשלב הבתים.

אליצור רמלה השלימה הערב (שישי) ניצחון כפול על וולאס במוקדמות היורוקאפ עם 56:88 קליל במשחק הגומלין שנערך גם הוא ביוון - מה שהבטיח לה עלייה לשלב הבתים.

אליצור רמלה השלימה הערב (שישי) ניצחון כפול על וולאס במוקדמות היורוקאפ עם 56:88 קליל במשחק הגומלין שנערך גם הוא ביוון - מה שהבטיח לה עלייה לשלב הבתים.