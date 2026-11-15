מדובר בשלב שעשוי להיות בעל משמעות רבה להמשך ההליך. הבורר יצטרך לעבור על המסמכים, ללמוד את פרטי העסקה ולהבין מה בדיוק סוכם בין הצדדים, כיצד נבנתה העסקה והאם ההסכמות שהושגו עולות בקנה אחד עם הוראות הסכם בעלי המניות של המועדון. אם לאחר בחינת המסמכים יתעוררו סימני שאלה באשר לתקינות העסקה ולהתאמתה להסכם, הדבר עלול להשפיע על גורלה. עם זאת, בשלב זה מדובר בגילוי מסמכים בלבד, ולא בהחלטה של הבורר.