מאבק הבעלות במכבי ת"א נכנס לשלב משמעותי נוסף. לאחר שכבר התקיימו שתי פגישות בין עורכי הדין של הצדדים במסגרת הליך הבוררות, ביום רביעי הקרוב אמורים יו"ר המועדון שמעון מזרחי ואודי רקנאטי להגיש לבורר, עו"ד ד"ר ישראל (רלי) לשם, את גילוי המסמכים הנוגע לעסקה שנרקמה בינם לבין איש העסקים האמריקאי ג'ייסון לוין.
מדובר בשלב שעשוי להיות בעל משמעות רבה להמשך ההליך. הבורר יצטרך לעבור על המסמכים, ללמוד את פרטי העסקה ולהבין מה בדיוק סוכם בין הצדדים, כיצד נבנתה העסקה והאם ההסכמות שהושגו עולות בקנה אחד עם הוראות הסכם בעלי המניות של המועדון. אם לאחר בחינת המסמכים יתעוררו סימני שאלה באשר לתקינות העסקה ולהתאמתה להסכם, הדבר עלול להשפיע על גורלה. עם זאת, בשלב זה מדובר בגילוי מסמכים בלבד, ולא בהחלטה של הבורר.
כזכור, במוקד הסכסוך עומדת חבילת 29% ממניות מכבי ת”א, שנרכשה ממשפחת פדרמן על ידי משפחת רקנאטי ובהמשך הייתה אמורה להימכר ללוין תמורת 50 מיליון דולר. ריצ’רד דיץ, המחזיק ב-17.5% ממניות המועדון, טוען כי המהלכים שביצעו רקנאטי ומזרחי נועדו לעקוף את זכות הסירוב שלו ולמנוע ממנו להפוך לבעל המניות המרכזי במועדון. מנגד, מזרחי ורקנאטי טוענים כי פעלו בהתאם לזכויות המוקנות להם בהסכם.
על פי החלטת בית המשפט המחוזי, לוין רשאי להשתתף בבוררות רק בדיונים הנוגעים ל-7.5% מהמניות שרכש ממשפחת רקנאטי, מבלי שהדבר מהווה הכרה בו כבעל מניות. כעת, גילוי המסמכים עשוי לספק לבורר תמונה ברורה יותר של העסקה ולהשפיע על המשך ההליך ועל עתיד מבנה הבעלות במועדון.