במועדון כמו הפועל ירושלים, לנצח בחוץ באיטליה ולסיים סיבוב ראשון ביורוקאפ במאזן מושלם (0:7) זו כבר מזמן לא הפתעה, אלא סטנדרט. הניצחון 77:91 אמש (רביעי) על דרטונה באסקט לא רק האריך את הרצף המרשים של האדומים ל-12 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אלא גם הוכיח שוב שלקבוצה של סשה אוברדוביץ' יש אופי של ווינרים - גם בערבים שבהם הדברים מתחילים בצורה עקומה.

במשך שלושה רבעים ירושלים הציגה הגנה שהייתה רחוקה מהסטנדרט הקשוח שהתרגלנו לראות ממנה העונה. האיטלקים מצאו את הסל בקלות יחסית, ניצלו כל סדק וברחו ליתרון דו-ספרתי של 11 נקודות. אלא שאז הגיע הרבע השלישי, ואיתו לורנזו בראון. הגארד המנוסה לקח אחריות, צלף שלשות קריטיות שהוציאו למארחת את הרוח מהמפרשים, והוביל ערב קליעה נהדר של ירושלים מחוץ לקשת (10 מ-21, 47.6 אחוז).

גלריה עוד ניצחון לאוסף. מילטון וקייקוק ( צילום: עוז מועלם )

ברבע האחרון והמכריע זה כבר היה סיפור אחר לגמרי. ירושלים סוף סוף נעלה את הצבע, הפגינה את האגרסיביות שכל כך הייתה חסרה לה קודם לכן, וברחה ליתרון שיא של 15 נקודות בדרך לעוד הצהרת כוונות אירופית.

"במחצית השנייה הצלחנו להתחיל לייצר עצירות, והתחלנו לשחק הגנה ברמה שאנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים לה", אמר שייק מילטון, שקלע 14 נקודות, קטף שישה ריבאונדים והוסיף חמישה אסיסטים. "ברגע שהעלינו הילוך בצד הזה של המגרש, ההתקפה כבר זרמה לנו בקלות. אני חושב שזה היה המפתח. במצב שלנו, עם שבעה ניצחונות, כולם רוצים לבוא ולנצח אותנו ויש לנו מטרה על הגב. בכל משחק אנחנו חייבים לעלות ולהתחיל עם המון אנרגיה, לשחק חזק ולהיות מוכנים מהרגע הראשון".

אוהדי הפועל ירושלים חוגגים באיטליה, אתמול ( צילום: מדיה הפועל "מידטאון" ירושלים )

מעבר ליוקרה, לניצחון הזה יש משמעות חשובה להמשך העונה האירופית. בפורמט החדש של היורוקאפ, הבטחת המקום הראשון בבית מעניקה יתרון ביתיות לאורך כל סדרות הפלייאוף. העובדה שירושלים ממשיכה לנצח גם ללא הגארד המוביל שלה, ג'ארד הארפר, רק מדגישה עד כמה הסגל שנבנה בבירה עמוק ומאוזן.

כעת העיניים בבירה נשואות למוצאי שבת, למפגש מול מכבי ת"א בהיכל מנורה מבטחים. מכבי, למי ששכח, היא הקבוצה היחידה שהצליחה לעצור את הירושלמים העונה - בתחילת אוקטובר, בחצי גמר גביע ווינר. מאז אותו משחק הפועל ירושלים לא עצרה לרגע, והיא סופרת תקופה של יותר מחודש ללא הפסדים. למפגש המסקרן הזה האדומים יגיעו במומנטום שיא, עם רעב ברור לסגור חשבון ועם הידיעה שגם כשהם נקלעים לבור, יש להם את הכלים, הניסיון והכוכבים לצאת ממנו.