האוהדים הגיעו למקום כשהם מצוידים בשלטי מחאה, תופים ומגפונים, וקראו קריאות נגד הבעלים. בין היתר שרו: “רקנאטי יא חתיכת קמצן", "הרסתם לנו את המועדון" ו"אלבה ברלין יותר טובה מאיתנו". לאחר שהבינו כי אודי רקנאטי אינו נמצא בביתו, עברו המפגינים מספר בתים משם, אל מחוץ לביתו של שי רקנאטי, והמשיכו במחאה. למקום הגיעו גם שתי ניידות משטרה.

האוהדים הגיעו למקום כשהם מצוידים בשלטי מחאה, תופים ומגפונים, וקראו קריאות נגד הבעלים. בין היתר שרו: “רקנאטי יא חתיכת קמצן", "הרסתם לנו את המועדון" ו"אלבה ברלין יותר טובה מאיתנו". לאחר שהבינו כי אודי רקנאטי אינו נמצא בביתו, עברו המפגינים מספר בתים משם, אל מחוץ לביתו של שי רקנאטי, והמשיכו במחאה. למקום הגיעו גם שתי ניידות משטרה.

האוהדים הגיעו למקום כשהם מצוידים בשלטי מחאה, תופים ומגפונים, וקראו קריאות נגד הבעלים. בין היתר שרו: “רקנאטי יא חתיכת קמצן", "הרסתם לנו את המועדון" ו"אלבה ברלין יותר טובה מאיתנו". לאחר שהבינו כי אודי רקנאטי אינו נמצא בביתו, עברו המפגינים מספר בתים משם, אל מחוץ לביתו של שי רקנאטי, והמשיכו במחאה. למקום הגיעו גם שתי ניידות משטרה.

רון דהן, ממטה המאבק "נשארים במפה", הסביר: "אנחנו נמצאים במאבק הזה כבר מעל שנה. קראנו עוד לדני פדרמן בזמנו, ביחד עם אודי רקנאטי, לעזוב את מכבי. חשבנו כבר אז שהם הבעיה של הקבוצה, שהם לא מוכנים להשקיע, וככה זה נראה היום. פשוט היום זה מתפוצץ לכולם בפנים, ואנחנו פה כדי שהם ימכרו".

רון דהן, ממטה המאבק "נשארים במפה", הסביר: "אנחנו נמצאים במאבק הזה כבר מעל שנה. קראנו עוד לדני פדרמן בזמנו, ביחד עם אודי רקנאטי, לעזוב את מכבי. חשבנו כבר אז שהם הבעיה של הקבוצה, שהם לא מוכנים להשקיע, וככה זה נראה היום. פשוט היום זה מתפוצץ לכולם בפנים, ואנחנו פה כדי שהם ימכרו".

רון דהן, ממטה המאבק "נשארים במפה", הסביר: "אנחנו נמצאים במאבק הזה כבר מעל שנה. קראנו עוד לדני פדרמן בזמנו, ביחד עם אודי רקנאטי, לעזוב את מכבי. חשבנו כבר אז שהם הבעיה של הקבוצה, שהם לא מוכנים להשקיע, וככה זה נראה היום. פשוט היום זה מתפוצץ לכולם בפנים, ואנחנו פה כדי שהם ימכרו".