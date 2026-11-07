המשבר במכבי ת"א ממשיך לעורר זעם בקרב האוהדים. הערב (שבת) הגיעו אוהדים להפגין מחוץ לביתו של אחד מבעלי המועדון, אודי רקנאטי, בכפר שמריהו, במחאה על מצבה הקשה של הקבוצה ועל רקע סכסוך הבעלות המתמשך.
האוהדים הגיעו למקום כשהם מצוידים בשלטי מחאה, תופים ומגפונים, וקראו קריאות נגד הבעלים. בין היתר שרו: “רקנאטי יא חתיכת קמצן", "הרסתם לנו את המועדון" ו"אלבה ברלין יותר טובה מאיתנו". לאחר שהבינו כי אודי רקנאטי אינו נמצא בביתו, עברו המפגינים מספר בתים משם, אל מחוץ לביתו של שי רקנאטי, והמשיכו במחאה. למקום הגיעו גם שתי ניידות משטרה.
ההפגנה מגיעה בעיצומה של אחת התקופות הקשות של הצהובים בשנים האחרונות, כשהקבוצה סופרת שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות ומחזיקה במאזן של שני ניצחונות בלבד לעומת שמונה הפסדים ביורוליג.
רון דהן, ממטה המאבק "נשארים במפה", הסביר: "אנחנו נמצאים במאבק הזה כבר מעל שנה. קראנו עוד לדני פדרמן בזמנו, ביחד עם אודי רקנאטי, לעזוב את מכבי. חשבנו כבר אז שהם הבעיה של הקבוצה, שהם לא מוכנים להשקיע, וככה זה נראה היום. פשוט היום זה מתפוצץ לכולם בפנים, ואנחנו פה כדי שהם ימכרו".
דהן הוסיף: "כולם רואים מה המצב של הקבוצה. המצב קשה מאוד, אולי הגרוע שאני זוכר ב-36 שנותיי כאוהד. אין לנו שום דבר אישי נגד אף בעלים, אבל הקבוצה היא מעל הכול. מכבי ת"א זו אימפריה, מועדון שהמינימום שלו צריך להיות פלייאוף והמטרה בכל שנה היא פיינל פור. מי שלא יודע להביא את הקבוצה לשם, צריך לפנות את המקום".
בהתייחסות לאפשרות שריצ'רד דיץ יהפוך לבעל המניות העיקרי אמר: "ממה שאנחנו שומעים, הוא מתכוון לקחת את המועדון קדימה, אבל כל אחד ייבחן בזמנו. אנחנו בעד כל מי שמוכן להוציא את הקבוצה מהבוץ שאנחנו נמצאים בו".