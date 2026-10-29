"הוא פשוט משהו אחר, באמת מיוחד. הוא שחקן נהדר, סופר תחרותי, שחקן שאוהב את המשחק. הוא תמיד רוצה לעלות לפרקט ולהתחרות, הוא עובד קשה מאוד והוא אחד השחקנים הכי טובים שלנו. אני חושב שאירופה זכתה לראות קצת ממנו בעונה שעברה, לראות כמה הוא טוב, והוא רק ממשיך להשתפר. הוא ימשיך להיות טוב יותר ויותר, ואני ממש שמח בשבילו".

את כל המחמאות האלה הרעיף דן אוטורו על אנטוניו בלייקני, שרשם אתמול (רביעי) תצוגת ענק עם 35 נקודות (8 מ-9 מחוץ לקשת), והוביל את הפועל ת"א לניצחון מוחץ 88:118 על אנדולו אפס. בעקבות הניצחון, האדומים עלו למקום השלישי בטבלת היורוליג עם מאזן של שישה ניצחונות ושני הפסדים. כבר מחר (שישי, 18:00) מחכה להם משחק נוסף, מול דובאי.

גלריה "רק ממשיך להשתפר". בלייקני ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

"ככה מגיבים אחרי הפסד", עקצו בהפועל ת"א את מכבי ת"א לאחר הניצחון, שהגיע בעקבות ההפסד להפועל ירושלים בתחילת השבוע בזירה המקומית. האדומים הגיעו חדים ומפוקסים יותר, ועם ריצת 4:22 במהלך הרבע השני שלחו את המשחק לגארבג' טיים כבר בהפסקה. מלבד בלייקני, מי שעוד זכו ללא מעט מחמאות היו אוטורו, שהצטיין עם 20 נקודות, אלייז'ה בראיינט שסיים עם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-12 אסיסטים, וגם תומאש סטורנסקי, שרשם שורה סטטיסטית נאה של 7 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים.

אוטורו הוסיף: "פתחנו את המשחק בצורה אגרסיבית מהרגע הראשון. זה שבוע של שני משחקים ביורוליג ורצינו להתחיל אותו ברגל ימין. לקראת המשחק הבא, אנחנו צריכים לעבור על תוכנית המשחק שלנו ולהשתדל להגיע עם אותה האנרגיה. הדבר הכי חשוב ביורוליג הוא שכל משחק חשוב, ולכן אנחנו חייבים להתחרות בכל ערב".

"כל משחק חשוב" אוטורו ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )