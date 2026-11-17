אחרי שני הפסדי בית, נבחרת הנשים של ישראל רשמה הערב (שלישי) ניצחון חוץ ענק במונטנגרו 63:81. החבורה של שירה העליון יצאה לריצת 0:15 ברבע הראשון וברחה ליתרון דו-ספרתי בשלב מוקדם. ברבע השני הפער כבר חצה את ה-20 הפרש, וישראל שייטה לניצחון תוך תצוגת כדורסל מרשימה עם חלוקת נקודות נאה.
המקומיות פתחו את המשחק עם יתרון 2:6 לאחר 4 דקות. מכאן, ישראל יצאה לריצת 0:15 ומונטנגרו קלעה רק עוד שתי נקודות עד לסוף הרבע שנגמר ב-8:17 כחול-לבן. המומנטום נמשך לרבע השני עם שלשות של עדן רוטברג ודוריאן דהן סוויץ וזה 12:29 לישראל, 6 דקות למחצית. אליסה בארון המשיכה עם המומנטום ושלשה של עדן ציפל קבעה 16:39 לישראל. ציפל הוסיפה עוד 4 נקודות ברצף והלוח הראה 20:44 לישראל במחצית.
המארחות עלו אחרת לרבע השלישי והצליחו לצמצם קצת את הפער. עדן רוטברג סיפקה סל ועבירה חשוב וזה 36:57 לישראל. 8 נקודות רצופות של ישראל שוב מנעו ממונטנגרו לחזור - 41:65 לנבחרת אחרי שלושה רבעים. הרבע האחרון כבר היה לפרוטוקול בלבד וישראל רשמה ניצחון מרשים.
קלעו לישראל: עדן רוטברג 17, אבי מאיירס 15, שיר תירוש (7 אסיסטים) 13, עדן ציפל 11, דניאל רבר (9 ריבאונדים) 9, אליסה בארון 6, ירדן גרזון ודוריאן דהן סוויץ 5 כ"א.