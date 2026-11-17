אחרי שני הפסדי בית, נבחרת הנשים של ישראל רשמה הערב (שלישי) ניצחון חוץ ענק במונטנגרו 63:81. החבורה של שירה העליון יצאה לריצת 0:15 ברבע הראשון וברחה ליתרון דו-ספרתי בשלב מוקדם. ברבע השני הפער כבר חצה את ה-20 הפרש, וישראל שייטה לניצחון תוך תצוגת כדורסל מרשימה עם חלוקת נקודות נאה.

אחרי שני הפסדי בית, נבחרת הנשים של ישראל רשמה הערב (שלישי) ניצחון חוץ ענק במונטנגרו 63:81. החבורה של שירה העליון יצאה לריצת 0:15 ברבע הראשון וברחה ליתרון דו-ספרתי בשלב מוקדם. ברבע השני הפער כבר חצה את ה-20 הפרש, וישראל שייטה לניצחון תוך תצוגת כדורסל מרשימה עם חלוקת נקודות נאה.

אחרי שני הפסדי בית, נבחרת הנשים של ישראל רשמה הערב (שלישי) ניצחון חוץ ענק במונטנגרו 63:81. החבורה של שירה העליון יצאה לריצת 0:15 ברבע הראשון וברחה ליתרון דו-ספרתי בשלב מוקדם. ברבע השני הפער כבר חצה את ה-20 הפרש, וישראל שייטה לניצחון תוך תצוגת כדורסל מרשימה עם חלוקת נקודות נאה.