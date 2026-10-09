לא משנה כמה הפועל ת"א התקרבה במרדף אחרי ולנסיה אתמול (חמישי), שהחל בשלב מאוד קודם במשחק בו המארחים עלו להפרש דו-ספרתי, היא לא הצליחה לעלות ליתרון ולו פעם אחת ורשמה את הפסדה השני ביורוליג - 93:82 - שהוריד אותה למאזן 2:2.
אנטוניו בלייקני התפוצץ עם 30 נקודות (8 מ-11 לשלוש) ושיא קריירה ביורוליג, אך לצערו של דימטריס איטודיס הוא היחיד בקבוצה שנתן תפוקה טובה מספיק כדי להישאר בתמונה. השליטה הייתה כולה של הספרדים, שעלו ליתרון 19 בשלב מסוים, אך בלייקני לא ויתר והשלשות שלו, שנכנסו בזו אחרי זו הצליחו להוריד את ההפרש לארבע. אלייז'ה בריאנט קלע 12 נקודות, אבל יתר השחקנים היו רחוקים מהיכולת שלהם. ואסיליה מיציץ' הסתפק בארבע נקודות בלבד, דן אוטורו רשם שלוש חסימות - אבל גם ארבעה איבודים, ותומאס סטורנסקי, שחילק תשעה אסיסטים, גם כן נעצר על ארבע נקודות בלבד.
"שיחקנו נגד קבוצה נהדרת ששיחקה בקצב גבוה ולא שלטנו בקצב", הודה בלייקני בסיום. "ידענו שהם ירצו לזרוק משלוש, סטינו מתוכנית המשחק ועשינו הרבה טעויות. נצפה בוידאו ונשתפר. נלחמנו, נקלענו לפיגור ספרתי מספר פעמים וחזרנו והתקרבנו אליהם וזה תמיד דבר טוב".
"אני לא חושב שלא התחלנו את המשחק טוב", הוסיף טאי אודיאסי, שקלע שמונה נקודות. "הם עלו לשחק עם המון אנרגיה וקלעו שלשות, הם פשוט הרגישו בנוח מדי ויצאו להתקפות מעבר ולא הצלחנו לעצור את זה. שיחקנו חזק במשך שני רבעים בהגנה ועשינו הרבה חילופים, שיחקנו חזק אבל ברור שזה לא הספיק".
האדומים ישובו לישראל היום (שישי) ויחלו בהכנות לקראת המחזור הראשון לליגת העל, כשהקבוצה תדרים ביום ראשון לבאר-שבע למשחק מול הקבוצה המקומית. בגזרת הישראלים אתמול, בר טימור היה היחיד שנרשם בטופס, אולם הוא לא עלה לשחק. כזכור, בשבוע שעבר האדומים העפילו לגמר גביע ווינר שני ברציפות, שייערך בדיוק בעוד חודש. במשחק חצי הגמר הישראלים של הקבוצה בקושי תרמו, כך שיהיה מעניין לראות איך הם ישתלבו בין הזרים שהיווני יבחר לרשום לצד המתאזרחים קאדין קרינגטון ומקס היידגר.