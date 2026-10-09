לא משנה כמה הפועל ת"א התקרבה במרדף אחרי ולנסיה אתמול (חמישי), שהחל בשלב מאוד קודם במשחק בו המארחים עלו להפרש דו-ספרתי, היא לא הצליחה לעלות ליתרון ולו פעם אחת ורשמה את הפסדה השני ביורוליג - 93:82 - שהוריד אותה למאזן 2:2.

לא משנה כמה הפועל ת"א התקרבה במרדף אחרי ולנסיה אתמול (חמישי), שהחל בשלב מאוד קודם במשחק בו המארחים עלו להפרש דו-ספרתי, היא לא הצליחה לעלות ליתרון ולו פעם אחת ורשמה את הפסדה השני ביורוליג - 93:82 - שהוריד אותה למאזן 2:2.

לא משנה כמה הפועל ת"א התקרבה במרדף אחרי ולנסיה אתמול (חמישי), שהחל בשלב מאוד קודם במשחק בו המארחים עלו להפרש דו-ספרתי, היא לא הצליחה לעלות ליתרון ולו פעם אחת ורשמה את הפסדה השני ביורוליג - 93:82 - שהוריד אותה למאזן 2:2.