אחרי הניצחון הגדול בדרבי בליגה, הפועל ת"א קיוותה להמשיך במומנטום גם ביורוליג, אבל אתמול (חמישי) בסופיה היא שוב גילתה כמה קשה לנצח כשיותר מדי שחקנים לא נכנסים לעניינים. האדומים הפסידו 93:90 לברצלונה, רשמו הפסד שני ברציפות במפעל וירדו למאזן של שישה ניצחונות וארבעה הפסדים, שהוציא אותם משש הראשונות.

יש לציין שהתוצאה הסופית מעט משקרת. הפועל ת"א אמנם הייתה רחוקה שלשה אחת מלכפות הארכה, ואמנם פעמיים במהלך המשחק הצליחה לעלות ליתרון משמעותי, אבל גם אפשרה לאורחת להפוך את התוצאה עם ריצת 2:21 ברבע השלישי, כשברבע האחרון הפער כבר הגיע ל-14 נקודות. ההתעוררות המאוחרת של האדומים סידרה סיום צמוד, אבל לא הספיקה.

גלריה התעוררות מאוחרת של האדומים לא הספיקה. ואסיליה מיציץ' מול קווין פאנטר ( צילום: הפועל IBI ת"א )

ואסיליה מיציץ' ואלייז'ה בראיינט סיימו עם 49 נקודות משותפות, יותר ממחצית הנקודות של הפועל. בראיינט קלע 25, מהן 18 במחצית השנייה, ומיציץ' המשיך את היכולת הטובה שלו מהדרבי, פתח עם שבע נקודות בשש דקות וסיים עם 24 נקודות ושבעה אסיסטים. השניים היו אלה שהשאירו להפועל סיכוי לצאת מהמשחק עם ניצחון.

"הפסד קשה", אמר מיציץ' בסיום. "אנחנו צריכים ללמוד את הלקח מהמשחק הזה, אני חושב שהיו לנו כמה דקות טובות במשחק לצד דקות רעות מאוד. מהדקות הרעות האלה אנחנו חייבים ללמוד".

הבעיה הייתה ממה שדימיטריס איטודיס קיבל משאר שחקניו. אנטוניו בלייקני הסתפק בשבע נקודות, זאק לידיי סיים עם חמש ואמיר קופי עם ארבע. אלה שחקנים שהפועל ת"א צריכה מהם הרבה יותר. דן אוטורו, למשל, סיים עם 11 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 חטיפות, אבל קלע שמונה מהנקודות שלו במחצית הראשונה.

היה מתחת לרמתו. זאק לידיי מול טייריס מרטין וג'ואל פארה ( צילום: הפועל IBI ת"א )

ומה קורה בגזרת הישראלים? תומר גינת לא נרשם פעם נוספת ליורוליג למרות שהוא כשיר לחלוטין. גם קאדין קרינגטון נותר בחוץ. מי שכן נכלל בסגל הוא תמיר בלאט, שהתלבש לראשונה העונה למשחק ביורוליג, זאת אחרי ששיחק בדרבי. עם זאת, אתמול הוא לא קיבל אפילו דקה אחת. תומאס סטורנסקי נותר בחוץ בעקבות החשד לזעזוע מוח אחרי הנפילה על הראש בדובאי, ובכל זאת איטודיס לא העלה את בלאט גם כשראה שקבוצתו מתקשה בהתקפה.