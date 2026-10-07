עם פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה באירופה מאז 1999, מכבי ת"א המריאה היום (רביעי) לבלגרד לקראת המשחק נגד מילאנו. הצהובים שאבו אופטימיות אחרי הניצחון על הפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר ביום ראשון, ויקוו להמשיך במומנטום מול האיטלקים ולהשיג את ניצחון הבכורה שלהם ביורוליג ב-2026/27.

"קודם כל אני רוצה להתייחס ליום המיוחד הזה", אמר עודד קטש בהתייחסו ל-7 באוקטובר. "יום קשה, יום מטלטל. המון זיכרונות. זה לא ייאמן שעברו שלוש שנים, זה מרגיש מאוד טרי. יום קשה לנו כעם, כמדינה, כישראלים, ואני בטוח שלמשפחות הפצועים, הנפגעים, אלה שחוו אבדות בגוף ובנפש, משפחות החטופים - אני בטוח שזה יום הרבה יותר קשה מלכולנו, אז הלב איתם. בימים מהסוג הזה הכול מתגמד. זה חשוב להגיד, הלב שלנו שם".

גלריה מכבי ת"א עודד קטש הפועל ירושלים ( צילום: עוז מועלם )

על היכולת הלא טובה שהציגה הקבוצה עד כה ביורוליג: "כן, לא היינו מספיק טובים. אנחנו עדיין, גם אחרי הניצחון על ירושלים, שהיינו ברמת האנרגיות והאגרסיביות שם – את זה אנחנו כן צריכים לקחת למשחק מחר. אבל ברמת הכדורסל אנחנו צריכים לבצע יותר טוב".

עוד אמר קטש: "זה נכון שלוקח זמן להתחבר ולעשות דברים יותר טוב. אנחנו כן ציפינו בשלב הזה לשחק כדורסל יותר טוב. אני חושב שאנחנו מסוגלים. זה עניין של ביטחון, אני מקווה ששאבנו מעט ביטחון מהמשחק האחרון. אבל גם אנחנו הולכים לפגוש קבוצה שהסגל שלה הרבה יותר טוב מתחילת העונה שלה, ואני בטוח שלא יהיה קל. יש להם הרבה מאוד נשקים, סגל מאוד מרשים.

"אנחנו צריכים לשחק כאילו זה בסוף משחק בית. אנחנו ללא קהל וזה משהו שמשפיע עלינו. גם נגד ירושלים בחולון היינו במינוס עשר והצלחנו לחזור, ואני בטוח שזה הרבה בגלל הקהל שדחף אותנו. אנחנו צריכים לעלות עם אותה הרגשה. נקווה שלא נהיה במינוס עשר, אבל גם לצלוח דקות כאלה ולהרגיש שהקהל איתנו, ולשחק עם יותר מחויבות עד שנקווה במהרה שנחזור לשחק בארץ".

מכבי ת"א מחפשת ניצחון בכורה ביורוליג ( צילום: עוז מועלם )

ג'ון דיברתולומיאו: "לפני הכדורסל, חשוב להתייחס לכך שהיום הוא ה-7 באוקטובר, ושעברו שלוש שנים מאז אותו יום נורא וקשה. זה יום מאוד רגשי. חשוב לדבר על זה ולהכיר בזה, כדי שכל הקורבנות ובני המשפחות שלהם, וכל האנשים שנפגעו מאותו יום נורא, ידעו שאנחנו איתם ושאנחנו עדיין חושבים עליהם. זה לא משהו שנשכח מבחינתנו. זה יום שכולנו כאן נזכור במשך כל החיים שלנו, והוא גם ייזכר בהיסטוריה של המדינה. הימים האלה קשים. קשה לעבור מהם הלאה ולהתמקד בספורט".