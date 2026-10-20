חזית נוספת בין עופר ינאי לעמותת הפועל אוסישקין. באמצעות עורכי דינו, שלח בעלי הפועל ת"א מכתב התראה לעמותה, שמפעילה כיום את קבוצת הפועל אורי ת"א בליגה הארצית, ובו דרישה להפסיק לאלתר את השימוש בשם ובסמל המועדון במסגרת פעילות הקבוצה.

במכתב נטען כי במסגרת הסכם העברת הפעילות שנחתם בין הצדדים בשנת 2023, הועברו לחברת 'אדום ניהול סל' מלוא הזכויות על פעילות קבוצת הבוגרים, לרבות השם, הסמל והמוניטין של המועדון.

איים בפנייה לערכאות משפטיות. עופר ינאי ( צילום: עוז מועלם )

לטענת עורכי הדין, במשחקה של הפועל אורי מול מכבי חיפה ביום ראשון הופיע השם הפועל ת"א על לוח התוצאות, בעוד ששחקני הקבוצה לבשו מדים הנושאים את סמל המועדון, ללא הכיתוב "אורי" (על שם אורי שלף ז"ל, ממקימי הפועל אוסישקין). במכתב נטען כי מדובר בשימוש אסור בזכויות המועדון, שעלול להטעות את הציבור ולפגוע במוניטין ובהכנסות מחסויות.

אלא שהדרישה אינה מסתכמת בשם ובסמל. במכתב מתייחסים גם לאפשרות שהפועל אורי תעפיל לליגה הלאומית. לטענת החברה, מאחר שהעמותה מחזיקה ב-19% ממניות הפועל ת"א, תקנון איגוד הכדורסל אינו מאפשר לה להיות מעורבת במקביל בשתי קבוצות המתחרות בליגות הנתונות לפיקוח הרשות לבקרת תקציבים.