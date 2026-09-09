איש העסקים אודי רקנאטי (77), נצר למשפחת הבנקאים והפיננסיירים מהבולטות בישראל ומבעלי השליטה בחברת ערוצי הטלוויזיה R.G.E, הוא אדם שממעט להתראיין ולדבר בפומבי על עסקיו ושותפיו. אדם שנזהר שיגיע לתקשורת ציטוט ישיר מפיו. אבל סכסוך בעלי המניות שפרץ בשבועות האחרונים סביב מועדון הכדורסל המעוטר בישראל – מכבי תל אביב, שבו הוא מחזיק ביחד עם בנו שי בשליטה (58%), גרם לו לשחרר את לשונו.

ב"כלכליסט" פורסמו הבוקר (רביעי) הקלטה ותמליל שיחה שניהל לאחרונה עם ר', אחד ממארגני מחאה של אוהדי הקבוצה נגד הצעדים העסקיים והניהוליים של משפחת רקנאטי, שהוגשו השבוע לבית המשפט המחוזי בת"א במסגרת בקשה למינוי בורר בסכסוך בעלי המניות, שחושפים התבטאויות נדירות וכנות של רקנאטי: על שותפיו לשעבר, דייוויד פדרמן ובנו דני; על הספונסר של מכבי אריק שטילמן, מייסד חברת הפינטק ראפיד שמנסה לרכוש נתח מהקבוצה; על השותף החדש שהוא רוצה להכניס לקבוצה - ג'ייסון לוין, לשעבר מנכ"ל קבוצת הכדורסל ממפיס גריזליס מה־NBA; ועל תקציבה והמצב הכלכלי של מכבי.

"דני לא התאים לנו". אודי רקנאטי שומעון מזרחי ( צילום: עוז מועלם )

26 שנות השותפות שהסתיימו, כך עולה מההקלטה, לא היו ממש ברוח טובה. "היה פדרמן (הכוונה לדני, ששימש בעבר גם כמנכ"ל המועדון, ת"ג) שלא התאים לנו!", אמר רקנאטי לר' שביקש לדעת מדוע נפרדו הדרכים. "למה הוא לא התאים לנו? בגלל שאנחנו לא הסתדרנו איתו. אני את אבא שלו אהבתי מאוד מאוד, הוא היה חבר מאוד מאוד קרוב שלי במשך 50 שנה. אבל אני יכול להגיד לך שמבחינת הניהול של מכבי, הכיוונים שהיו שמה היו כיוונים שהיו חד־משמעית מתחת לשולחן, מאחורי הגב. היה מאוד קשה".

על סוגיית התקציב של הקבוצה, אמר רקנאטי שהוא ומשפחת פדרמן לא ראו עין בעין במשך השנים: "כמה כסף הוצאנו השנה, אתה יודע? 31 מיליון דולר, 31.8 מיליון דולר העלות שלנו". הוא הוסיף כי "מי שבדרך כלל היה אחד שהיה מפריע ‎תמיד ‏להגדיל את התקציב, היה הפדרמנים. הם‏ לא נתנו להגדיל את התקציב".

כשסוגיית התקציב עולה לשיחה, רקנאטי עובר לדבר עם ר' על שטילמן, שרכש חלק מהפדרמנים ולבסוף נשאר בחוץ. שטילמן הרבה להתראיין בשבועות האחרונים ולעקוץ על הניהול והתקציב של מכבי. "אני ישר אמרתי לשמעון מזרחי (יו"ר המועדון שמחזיק 14.5% מהמניות, ת"ג): תדע לך דבר אחד, הוא ממש לא נראה לי ולשי. ממש לא נראה לי איש מתאים להיות ספונסר שלנו. הוא אגרסיבי מדי". על לוין אמר: "הוא בסך הכול בן 52, ציוני גדול, יהודי חם שאוהב את ישראל, וחושב גם כן להעתיק חלקית את החיים שלו לארץ - וזה אצלי משפיע מאוד. הציונות זה אחד הדברים שמשפיעים עליי הכי הרבה".

ממשפחת פדרמן נמסר בתגובה: "צר לנו שיש מי שממשיך להשתמש בשם של אבא שלנו, דיוויד פדרמן ז"ל וממשיך לנסות לפגוע בשם הטוב שלו ושל משפחתו. מוטב היה, בעיקר למכבי, שלא לגרור את משפחתנו לתוך הארועים סביב הבעלות ולאלץ אותנו להגיב ולהגן על שמנו הטוב".