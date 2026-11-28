בנבחרת ישראל ידעו עוד לפני ההמראה להולנד שהסיכוי להעפיל למונדובאסקט 2027 כבר אבד, אבל בתוך חדר ההלבשה סימנו מטרה ברורה לחלונות שנותרו: להתחיל לבנות מחדש את האמון של הקהל. אחרי ארבעה הפסדים רצופים, שמונה חודשים ללא ניצחון וגל ביקורות סביב היעדרות הכוכבים, הניצחון 84:90 אתמול (שישי) על הולנד בהאג נראה כמו הצעד הראשון בדרך לשם.

הניצחון אמנם רק חילץ את ישראל מהמקום האחרון בבית (מאזן 6:3), אבל הדרך שבה הושג, עם לחימה ובסגל חסר, אופי בדקות הסיום והרבה לב מצידו של איתן בורג, ששיחק ברבע האחרון עם פציעה בקרסול, הייתה בדיוק המסר שהצוות המקצועי והשחקנים רצו לשדר. בורג קבע שיא קריירה בנבחרת הבוגרת עם 12 נקודות, ובסיום ירד מהפרקט כשהוא מדדה.

גלריה אריאל בית הלחמי ( צילום: עמית ברמן, איגוד הכדורסל )

"אנחנו מאוד שמחים מהניצחון", סיכם אריאל בית הלחמי. "במחצית הראשונה שיחקנו טוב בצד ההתקפי, אולי אחד המשחקים הכי טובים שלנו. אני שמח שמצאנו במחצית השנייה את החמישייה ששיחקה הגנה, עם שחקנים שאין להם טיקט של הגנה. כל מי שהיה שם בחמש הדקות האחרונות נתן הגנה ממש טובה, והעצירות האלה בסוף הביאו לנו את הניצחון". המאמן גם החמיא לתמיר בלאט (14 נקודות), שחצה אתמול את רף 300 הנקודות במדים הלאומיים לצד נמרוד לוי.

"אני חושב שנמרוד ואיתן מתחילת העונה נמצאים בכושר טוב, והתקופה הזאת בקבוצה שלהם הביאה אותם הנה בכושר טוב", התייחס בית הלחמי לשניים. "אני שמח שמצאנו את הדרך להשתמש במשחק המגוון של נמרוד, שיכול לשחק גם בחוץ וגם מתחת לסל".

לוי עצמו נמצא בכושר טוב מאוד מאז פתיחת העונה בהפועל ירושלים, והמשיך את אותה היכולת בנבחרת. הפורוורד, שעבורו מדובר במשחקים הראשונים בקמפיין הזה. "כיף גדול הניצחון הזה, אחרי כמה משחקים בחלונות האחרונים שהיו פחות טובים", אמר לוי בסיום. "מבחינה אישית אני שמח שאני מביא את עצמי לידי ביטוי ושמח לשחק עם החבר'ה. אני מרגיש טוב בתקופה האחרונה ובריא בסך הכול, זה משהו שהוא לא מובן מאליו מבחינתי. הגנתית זה היה הסיפור בסוף, עם ריבאונדים של הובר ותמיר וזוסמן על הכדור, ומשחק הגנתי עם הרבה הקרבה".

"שמח שאני מביא את עצמי לידי ביטוי". נמרוד לוי ( צילום: עמית ברמן, איגוד הכדורסל )

לנבחרת מחכה כבר ביום שני מבחן קשה בהרבה. היום תמריא היא מהולנד לריגה לקראת ההתמודדות מול נבחרת לטביה (שנכנעה אתמול 78:76 לגרמניה). הבשורה המקצועית המרכזית לקראת המשחק היא הצטרפותו של תומר גינת, שיחבור לסגל בלטביה ויעניק תוספת כוח וניסיון משמעותית בקו הקדמי.