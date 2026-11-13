בזמן שהפועל ת”א עסוקה בהפסד בדרבי מול מכבי ת"א ביורוליג בלימסול, מאחורי הקלעים נרשמים שינויים במשרדי המועדון האדום. המנהל הספורטיבי עידן פלדה, אחת הדמויות הוותיקות והמזוהות עם המועדון, זומן לשימוע ונראה שהוא בדרך החוצה.

בזמן שהפועל ת”א עסוקה בהפסד בדרבי מול מכבי ת"א ביורוליג בלימסול, מאחורי הקלעים נרשמים שינויים במשרדי המועדון האדום. המנהל הספורטיבי עידן פלדה, אחת הדמויות הוותיקות והמזוהות עם המועדון, זומן לשימוע ונראה שהוא בדרך החוצה.

בזמן שהפועל ת”א עסוקה בהפסד בדרבי מול מכבי ת"א ביורוליג בלימסול, מאחורי הקלעים נרשמים שינויים במשרדי המועדון האדום. המנהל הספורטיבי עידן פלדה, אחת הדמויות הוותיקות והמזוהות עם המועדון, זומן לשימוע ונראה שהוא בדרך החוצה.