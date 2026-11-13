בזמן שהפועל ת”א עסוקה בהפסד בדרבי מול מכבי ת"א ביורוליג בלימסול, מאחורי הקלעים נרשמים שינויים במשרדי המועדון האדום. המנהל הספורטיבי עידן פלדה, אחת הדמויות הוותיקות והמזוהות עם המועדון, זומן לשימוע ונראה שהוא בדרך החוצה.
רגע לפני הדרבי, פלדה זומן לשימוע שעשוי להוביל לסיום דרכו במועדון. מדובר במהלך בעל משמעות סמלית, שכן אביו, אברהם פלדה, שימש במשך שנים ארוכות כיו"ר הפועל ת"א ונחשב לאחת הדמויות המשפיעות בתולדותיה.
פלדה הבן מילא לאורך השנים שורה של תפקידים במערכת המקצועית והניהולית של האדומים, בין היתר כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער. עם זאת, השימוע המקורי לא התקיים לאחר שפלדה הציג אישור מחלה לשבעה ימים, והוא צפוי להיות מוזמן לשימוע נוסף עם חזרתו.
במקביל, בהפועל ת"א מתכוונים לסגור את חנות המועדון בדיזנגוף סנטר, שנפתחה במטרה לחזק את הקשר עם האוהדים ולמכור את מוצרי הקבוצה. הסיבה אינה קשורה לביקוש מצד הקהל, אלא לקשיים תפעוליים.
מנהל החנות עזב את תפקידו ועבר לעבוד בקבוצת הכדורגל של הפועל ת"א, ומאז מתקשים במועדון למצוא לו מחליף ומתמודדים גם עם מחסור בעובדים. בעקבות המצב, האפשרות לסגור את החנות נמצאת כעת על הפרק.