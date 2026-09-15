אחרי קיץ של שינויים בסגל, ציפיות גבוהות ומאבקים סביב מבנה הבעלות, מכבי ת"א ערכה היום (שלישי) את מסיבת העיתונאים המסורתית לפתיחת העונה. הצהובים הציגו את הסגל החדש והתייחסו למטרות, לתקציב ולהתקדמות במגעים להחזרת משחקי היורוליג לישראל.

יו"ר המועדון, שמעון מזרחי, התייחס בראשית דבריו לאפשרות שהקבוצה תשוב לארח בישראל: "אנו עושים את מירב המאמצים לשכנע את היורוליג להחזיר את המשחקים לישראל. הגדלנו את התקציב באופן משמעותי. יושב כאן מולכם סגל השחקנים של הקבוצה, והצלחנו לשמר חלק נכבד מאותם שחקנים שהובילו אותה בעונה שעברה".

גלריה שמעון מזרחי במסיבת העיתונאים ( צילום: יריב כץ )

שחקני הקבוצה במסיבת העיתונאים ( צילום: יריב כץ )

מנכ"ל המועדון, אבי בן-טל, חשף כי מכבי מתקרבת למכירת כל המנויים לעונה הקרובה: "אני גאה לבשר שמצבת המנויים חצתה את רף 9,250 המנויים. אם אשקלל את המחויבות לליגה, זה מביא אותנו כפסע מסולד־אאוט. הקהל הביע אמון מלא במועדון".

בן-טל הוסיף: "שדרגנו את חוויית יום המשחק כדי להעניק לכולם חוויה מקסימלית. ישנם המון שינויים שנראה עם פתיחת הליגה והיורוליג. ניקינו את כל ההתחייבויות והשאריות מתקופת הקורונה מול האוהדים, ואנחנו פותחים את העונה עם דף חלק וללא התחייבויות לקהל".

אבי בן טל במסיבת העיתונאים של מכבי ת"א ( צילום: יריב כץ )

המנכ"ל התייחס גם לחילוקי הדעות בהנהלה ולמאבקים סביב מבנה הבעלות: "כמו בכל משפחה טובה, ובטח במועדון כזה עם הנהלה מחויבת שמשקיעה את הלב וממון רב, ייתכנו חילוקי דעות. הדבר נובע מאכפתיות ומתשוקה גדולה. אנחנו עסוקים בעבודה ושום דבר לא חוצה אותנו".

עודד קטש דיבר על התקופה הממושכת שבה נאלצה הקבוצה לארח את משחקיה האירופיים מחוץ לישראל: "עברנו תקופה שבה היינו רחוקים מהבית. הדלק והאנרגיה שאנחנו מקבלים מגיעים מהקהל שלנו, וזה היה לנו קשה מאוד. ראינו מה קורה כשאנחנו בבית ועשינו את המיטב, כפי שאנחנו מקווים לעשות גם השנה".

עודד קטש במסיבת העיתונאים ( צילום: יריב כץ )

המאמן הוסיף: "לא היינו שורדים ומשיגים את התוצאות האלה אם לא היינו פועלים כמשפחה. זו החובה שלנו וזו הדרך שבה אנחנו אוהבים לעבוד. אנחנו רוצים ליצור משפחה חדשה, כי לא נעבור את האתגרים בלי זה. אנחנו מודעים לאתגר ומחכים לחזור לשחק מול הקהל שלנו. זה הדבר החשוב ביותר".

מכבי עברה הקיץ שינויים משמעותיים בסגל, כשבין המצטרפים הבולטים נמצאים ים מדר, בונזי קולסון ודניאל תייס. במועדון מקווים שהחיבורים החדשים יתגבשו במהירות ויעזרו לקבוצה להתמודד על כל התארים בישראל ולשוב לצמרת היורוליג.