בהפועל ת"א קיוו להמשיך את המומנטום החיובי מהיורוליג גם בזירה המקומית אבל אתמול (ראשון) קיבלו שם תזכורת לכך שמדובר בשני סיפורים שונים לחלוטין, כשנכנעו 70:60 להפועל ירושלים בהיכל קבוצת שלמה וספגו הפסד ליגה ראשון העונה, במשחק שחשף שוב את הקשיים שנוצרים בעקבות הפיצול בין שני הסגלים.

אחת הבעיות המרכזיות שבהפועל ת"א שמו דגש היא העובדה שהקבוצה מתנהלת למעשה עם שני סגלים שונים באירופה ובליגה. שחקנים שמקבלים דקות משמעותיות בזירה המקומית כמעט ולא משחקים יחד עם הכוכבים ביורוליג והדבר בא לידי ביטוי בחוסר תיאום, בקבלת ההחלטות ובשטף המשחק. "זה גובה מחיר", אמר גורם במועדון. "יש שתי קבוצות, אפשר אפילו להגיד 3 קבוצות, וזה מאוד קשה לשחק בצורה הזאת ולנצח, בטח כשיש מולך קבוצה כל כך טובה כמו ירושלים. אתה לא יכול לזרוק פתאום את הישראלים לפרקט ולצפות שהם יצילו לך את המולדת. אז נכון היו להם כמה דקות טובות והם באמת הצליחו למחוק 11 הפרש, וגם ראו כמה הם רצו, אבל אז רואים את חוסר ההתאמה עם שאר השחקנים וזה פשוט לא נראה טוב".

גלריה הפנים של אודיאסי אומרות הכל, אתמול מול ירושלים ( צילום: עוז מועלם )

לופטון חוגג, גינת מתוסכל ( צילום: עוז מועלם )

מעבר לחוסר התיאום הקבוצתי, בהפועל ת"א יצטרכו למצוא פתרונות גם ליכולת האישית של כמה מהשחקנים. בראש הרשימה נמצא דן אוטורו שמתקשה להציג את היכולת המצופה ממנו מאז פתיחת העונה. הסנטר, שאמור להיות אחד העוגנים של הקבוצה מתחת לסלים, שוב לא הצליח להשפיע על המשחק. הוא הסתבך בבעיית עבירות כבר בתחילת המחצית השנייה וסיים עם שש נקודות בלבד. מלבד אוטורו, גם יוג׳ין ג'רמן, שסיים את הערב עם שתי נקודות בלבד, גיא פלטין שלא הצליח למצוא את הסל, איש ווינרייט שלא תרם וקאדין קרינגטון שפגש לראשונה את האקסית וסיים עם שלוש נקודות בלבד.

"עשינו עבודה טקטית מצוינת"

מנגד, בהפועל ירושלים שהגיעה להתמודדות עם מאזן מושלם בשתי המסגרות אחרי ארבעה ניצחונות רצופים ביורוקאפ ושניים נוספים בזירה המקומית, הייתה שביעות רצון גדולה מהניצחון. במועדון מרוצים בעיקר מהעבודה של סשה אוברדוביץ' שהצליח בתוך זמן קצר להטמיע בשחקנים את שיטת המשחק שלו המבוססת בראש ובראשונה על הגנה אגרסיבית, פיזיות ושליטה בקצב. בירושלים ציינו כי השחקנים מתחילים להיראות בדיוק כפי שהמאמן רוצה לראות אותם כשהנתון הבולט היה המאבק בריבאונד כשירושלים קטפה 45 כדורים חוזרים לעומת 25 בלבד של הפועל ת"א.

יכול לחייך. אוברדוביץ' ( צילום: עוז מועלם )

"אני חושב שעשינו עבודה טקטית מצוינת", אמר אוברדוביץ'. "במיוחד בהגנה. הצלחנו פחות או יותר לעצור את השחקנים המרכזיים ואת שחקני המפתח. הגבלנו אותם ל-60 נקודות. אנחנו צריכים להמשיך לבנות את עצמנו ניצחון אחרי ניצחון".