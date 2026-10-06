האם אנחנו בדרך לנציגה ישראלית נוספת ביורוליג ואפילו שתיים? בשעה זו, נערכת ישיבה מכרעת ביורוליג, כאשר בעלי המניות צפויים להצביע על זהות הקבוצות שיקבלו רישיונות ארוכי טווח במפעל. 13 מועמדות נמצאות במרוץ, ועד שמונה מהן עשויות לקבל את הרישיון, אם כי קיימת אפשרות שבשלב הראשון יאושרו פחות קבוצות והחלטות נוספות יתקבלו בהמשך העונה. אחד מבעלי מכבי ת"א, שמעון מזרחי, משתתף בהצבעה.
בין המועדונים שהגישו מועמדות נמצאות הפועל ת"א והפועל ירושלים, לצד בין היתר פרטיזן בלגרד, הכוכב האדום, ולנסיה, וירטוס בולוניה, פריז, דובאי ולונדון ליונס. ההצעות שהוגשו על ידי כלל המועמדות מוערכות יחד ביותר מ-900 מיליון אירו. יש לציין שכל אחת הגישה הצעה חסויה.
עוד נושא שעלה הוא החזרת המשחקים לישראל. שמעון מזרחי שוחח היום עם מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו, ועם מנהל התחרויות, דייגו גיאן, על החזרת משחקי הבית של שלוש הקבוצות הישראליות המשתתפות במפעלי היורוליג לארץ. בואנו וגיאן צפויים להגיע לארץ בתחילת השבוע הבא.
נושא נוסף שיעלה בדיונים הוא האפשרות להרחיב את היורוליג ל-24 קבוצות החל מעונת 2027/28, צעד שעשוי לשנות באופן משמעותי את מבנה המפעל בשנים הקרובות.