האם אנחנו בדרך לנציגה ישראלית נוספת ביורוליג ואפילו שתיים? בשעה זו, נערכת ישיבה מכרעת ביורוליג, כאשר בעלי המניות צפויים להצביע על זהות הקבוצות שיקבלו רישיונות ארוכי טווח במפעל. 13 מועמדות נמצאות במרוץ, ועד שמונה מהן עשויות לקבל את הרישיון, אם כי קיימת אפשרות שבשלב הראשון יאושרו פחות קבוצות והחלטות נוספות יתקבלו בהמשך העונה. אחד מבעלי מכבי ת"א, שמעון מזרחי, משתתף בהצבעה.