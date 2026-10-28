בשעה זו הפועל ת"א "מארחת" בבולגריה את אנאדולו אפס במסגרת המחזור השמיני ביורוליג, בתקווה להשיג ניצחון רביעי ברציפות במפעל ולהשכיח את ההפסד הביתי בליגה להפועל ירושלים. עם זאת, האדומים נאלצים להסתדר עם שחקן אחד פחות בסגל.
קבוצות היורוליג יכולות לרשום למשחק 12 שחקנים, אך רק 11 שחקנים בהפועל התלבשו להתמודדות עם אנאדולו. ואסיליה מיציץ' (רגישות בקרסול) וג'ייקוב טופין (מחלה) נגרעו מהסגל ברגע האחרון, והקבוצה של דימיטריס איטודיס, שהגיעה עם 13 שחקנים לסופיה, רשמה בסופו של דבר את קרינגטון, אך עדיין נותרה עם שחקן אחד פחות. הסיבה לכך, היא שכל שאר השחקנים הישראלים נשארו בארץ, כולל תומר גינת.
מדובר בהחלטה די תמוהה של הפועל ת"א, לפחות בכל הנוגע להשארתו של גינת בארץ. בקבוצה העדיפו לא לסכן את גינת, שחזר לאחרונה מפציעה ושיחק בשני המשחקים האחרונים בליגה, בעיקר לאור העובדה שביום ראשון הקרוב לאדומים מצפה דרבי תל-אביבי במסגרת הליגה.
אחרי המשחק הערב מול אנאדולו, הפועל תמשיך ותשחק מול דובאי ביום שישי (18:00) במסגרת השבוע הכפול. כאמור, יומיים לאחר מכן היא תפגוש את מכבי ת"א לדרבי השני העונה (אחרי הסופר-קאפ) והראשון במסגרת ליגת העל.