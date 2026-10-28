בשעה זו הפועל ת"א "מארחת" בבולגריה את אנאדולו אפס במסגרת המחזור השמיני ביורוליג, בתקווה להשיג ניצחון רביעי ברציפות במפעל ולהשכיח את ההפסד הביתי בליגה להפועל ירושלים. עם זאת, האדומים נאלצים להסתדר עם שחקן אחד פחות בסגל.

בשעה זו הפועל ת"א "מארחת" בבולגריה את אנאדולו אפס במסגרת המחזור השמיני ביורוליג, בתקווה להשיג ניצחון רביעי ברציפות במפעל ולהשכיח את ההפסד הביתי בליגה להפועל ירושלים. עם זאת, האדומים נאלצים להסתדר עם שחקן אחד פחות בסגל.

בשעה זו הפועל ת"א "מארחת" בבולגריה את אנאדולו אפס במסגרת המחזור השמיני ביורוליג, בתקווה להשיג ניצחון רביעי ברציפות במפעל ולהשכיח את ההפסד הביתי בליגה להפועל ירושלים. עם זאת, האדומים נאלצים להסתדר עם שחקן אחד פחות בסגל.