חודש מאי אריק שטילמן עוד תיכנן את העתיד שלו במכבי ת"א: שותפים מההייטק שיצטרפו אליו, החתמות גדולות וגב כלכלי שיבטיח לקבוצה שנים של יציבות. חודש וחצי אחר כך, הוא מצא את עצמו בחוץ יחד עם התוכניות והחלומות. משפחת רקנאטי רכשה את המניות והוציאה מהבעלות את משפחת פדרמן וגם אותו. עכשיו הוא רוצה להפוך את התפקידים: להוציא את הרקנאטים מהמועדון, ומוכן לשלם 120 מיליון דולר תמורת השליטה. בינתיים, הלוגו של ראפיד עדיין מתנוסס על הגופיות והוא עדיין יושב בשורה הראשונה בהיכל. את השותפות הקצרה עם בעלי הקבוצה החליף מאבק פומבי סוער.

ב־26 במאי רכש שטילמן, מייסד ומנכ"ל ראפיד, הספונסרית הראשית של הצהובים, 50 אחוז ממניות חברת "פדנקו ספורט" של משפחת פדרמן. החברה החזיקה ב־29 אחוז ממניות המועדון, כך שהעסקה העניקה לו 14.5 אחוז. אלא שב־7 ביולי הודיעה משפחת רקנאטי על מימוש זכות הסירוב שהוקנתה לה בהסכם בעלי המניות, ורכשה את מלוא חלקה של פדנקו תמורת כ־50 מיליון דולר.

את עיקר הביקורת מפנה שטילמן לאודי ושי רקנאטי, אך הוא תוקף גם את התנהלותו של היו"ר שמעון מזרחי. במאבק השליטה הוא ניצב לצד ריצ'רד דיץ, בניסיון למנוע את כניסתו של איש העסקים האמריקאי ג'ייסון לוין. מה שהחל בעסקת מניות התפתח לסכסוך עמוק בין הבעלים והגיע לבית המשפט. כעת הצדדים עבר לבוררות שעשויה להכריע מי ישלוט במועדון.

אריק שטילמן ( צילום: טל שחר )

"לא מוכן שהקבוצה תתנהל כך"

בראיון נרחב ל"ידיעות אחרונות" ול־ynet מספר שטילמן על המתרחש מאחורי הקלעים של הסכסוך ומסביר מדוע הוא משוכנע שדיץ ייצא מהבוררות כבעל השליטה. הוא חושף את מעורבותו בהחתמות של ים מדר, בונזי קולסון ואושיי בריסט, ומפרט את טענותיו כלפי משפחת רקנאטי, מזרחי והדרך שבה מתנהלת מכבי ת"א.

אתה כבר לא בעל מניות במכבי ת"א. באיזה מעמד אתה מנהל מאבק אינטנסיבי כל כך על הבעלות?

"אני מנהל כרגע את המאבק באופן רשמי כספונסר ראשי ואוהד".

זה מאבק עקרוני, או תגובה לדרך שבה הוציאו אותך מהבעלות?

"זה עקרוני לחלוטין, כי אני לא מוכן שהקבוצה תתנהל בצורה שהיא מתנהלת ועל ידי האנשים שמנהלים אותה. בכלל לא אכפת לי איך מימשו זכות סירוב, כי בסוף ביזנס זה ביזנס, אבל אני חושב שהאנשים האלו הם נזק עצום למכבי והם לא צריכים להיות בה".

התאכזבת מהמהלך של משפחת רקנאטי ומזרחי?

"התאכזבתי מזה שהם פשוט לא אמרו אמת על מי בעצם עומד מאחורי כל המהלך הזה, והוא ג'ייסון לוין. לטענתם הם עשו את הצעדים לפני שהם מכרו לו, אבל כולם כבר יודעים שזה לא נכון. הם היו צריכים לבוא ולהגיד את האמת, אבל הם לא עשו את זה".

הצעת לרכוש 58 אחוז מהמניות תמורת 120 מיליון דולר. ההצעה עדיין בתוקף? "חד משמעית, ואין לי בעיה להגדיל אותה, כי אני פשוט רוצה את רקנאטי מחוץ לקבוצה. עם שמעון אין לי בעיה, אני מרגיש שהוא נגרר על ידי אודי ושי והם משתמשים בו כשכפ"ץ אנושי. אם יש להם אומץ, שייעמדו בפרונט ויקחו את האש, אבל הם פחדנים ומעדיפים לשים את שמעון שם".

אם בסופו של דבר תיכנס לבעלות, את מי תביא איתך? "יש לי את ההון העצמי שלי, וביחד איתי אני מתכוון להביא אנשים מההייטק, כמו דייויד פיאלקו ואדם וולקין. יש עוד הרבה מההייטק הישראלי, בעיקר מהסייבר, שהם אוהדי מכבי ויושבים בשורה הראשונה בהיכל. היינו אמורים להיות קבוצה של חמישה עד שמונה אנשים, שההון של כולם ביחד מגיע לאזור 20 מיליארד דולר ומעלה. זה היה נותן לקבוצה עתיד כלכלי ורוד ומובטח".

למה שהאוהדים יסמכו דווקא עליך, כשאתה גם מממן את הקבוצה כספונסר וגם נלחם בבעליה?

"המהלכים שלי מראים שטובת הקבוצה היא לפני טובתי האישית. בתור ספונסר אני משקיע כסף יותר מרוב בעלי המניות. אין לי בעיה לא להיות בעל מניות, לשבת בצד, לסגור את חשבון הטוויטר ולא להגיב לעולם על שום דבר שקשור לקבוצה, ועדיין להמשיך להזרים שלושה מיליון דולר בעונה. העיקר שתהיה קבוצה תחרותית ושינהלו אותה אנשים שאכפת להם ממנה".

אם היית בעלים והספונסר היה נוהג כמוך, איך היית מגיב?

"זה לא היה קורה לעולם, כי הייתי יושב איתו בחדר ומגיע איתו להסכמות. האנשים האלה לא מדברים או מתייעצים עם אף אחד. הם לא מדברים איתי אפילו, והאמת? זה לא מפריע לי. הם לא צריכים לדבר איתי, הם פשוט צריכים לראות את הלוגו הגדול שלי שמופיע בכל מקום וגם לראות את הפרצוף שלי יושב בשורה הראשונה ומסתכל עליהם. גם כשהייתי שותף שלהם לחודש וחצי הם לא היו אומרים שלום, אבל זה האנשים, נותנים תחושה כאילו שהם מורמים מהעם".

"קיוויתי ששמעון לא יעשה את המהלך שהוא עשה"

ואם מחר הסכסוך ייפתר ואתה תישאר מחוץ לבעלות?

"כל עוד ריצ'רד דיץ יהיה בעל מניות של יותר מ־50 אחוז, לא אכפת לי".

נקבת ב־30 בספטמבר כתאריך שבו משפחת רקנאטי תעזוב. זו הייתה טעות?

"לא. קיוויתי ששמעון לא יעשה את המהלך שהוא עשה ויזרוק את עצמו לתוך קרב הבוץ. היה ברור שב־30 בספטמבר הדברים אמורים להיחתך. לצערי הרב מרגיש לי ששמעון בחר בחברות שלו עם אודי. חלק מנקיבת התאריך הייתה גם כדי להפעיל לחץ פסיכולוגי. אם שמעון לא היה מממש את זכות הסירוב, ריצ'רד היה הופך להיות בעל המניות העיקרי. לדעתי שמעון עשה טעות מבחינתו ומבחינת המורשת שלו, אבל יש לו עוד הזדמנות לתקן בבוררות".

לא מפריע לך שזה פגע באמינותך?

"לא. בתוך הסיטואציה הזאת, מה אנשים חושבים עליי לא מעניין אותי, לא באתי לפה כדי להתפרסם. אם הקבוצה תהיה טובה ומישהו יגיד שהבטחתי 30 בספטמבר וזה בסוף קרה ב־15 בנובמבר, אז שיגידו. בסופו של דבר, על בסיס מה שהולך לקרות בבוררות ריצ'רד יסיים כבעל השליטה, ואחרי שהוא יזכה רקנאטי ימכור את המניות שלו באותה השנייה".

על סמך מה אתה בטוח כל כך שדיץ יזכה? "אם מסתכלים על החומר המשפטי, אין בנאדם אחד עם שכל שיחליט שזה תקין או חוקי. אני לא מאמין שהבורר, רלי לשם, שהוא אחד מהעורכי הדין הכי טובים בישראל, יחליט שזה תקין. כרגע הם חושבים שאולי ריצ'רד ירים ידיים, אבל זה לא יקרה. אם קן הצרעות ייפתח, זה יהיה בממדים היסטוריים במדינה. יש אין סוף סיפורים על איך התקבלו החלטות, והכל יצוף, כי כל המסמכים קיימים ויהיה גילוי מסמכים. אני לא חושב שלאנשים בגיל 80 פלוס זה הזמן הנכון להרוס מורשת שלמה בשביל לתת שליטה לאמריקאי שאף אחד לא מכיר. אתם לא רוצים אותי? אין שום בעיה, תתנו לריצ'רד".

בראיון הקודם אמרת שאינך מאמין שמישהו יממש את זכות הסירוב על המניות של משפחת פדרמן. התאכזבת? "לא. כבר שבועיים אחרי זה ידענו שג'ייסון עושה עסקה עם הרקנאטים וששי נפגש איתו. אבל אז כמובן הם התחילו לשקר לכולם, גם כששאלו אותם אם הם רוצים להפעיל את זכות הסירוב. 72 שעות לפני המימוש כבר ידענו שזה עומד לקרות לפי ההתנהלות שלהם".

בין העסקה שלך למימוש זכות הסירוב דיברת עם משפחת רקנאטי? "נפגשתי עם אודי, הלכתי לשכנע אותו להגדיל את התקציב. עם שי לא דיברתי, כי גם כשביקשתי לדבר איתו הוא אמר לי שהוא בחופשה בחו"ל, למרות שידעתי שהוא בפגישה עם ג'ייסון. אחרי שהם מימשו לא דיברנו יותר".

מה בדיוק הטענה שלך נגד מימוש זכות הסירוב? "דיץ יטען בבוררות שזכות הסירוב היא לבעל מניות אחד מול בעל מניות אחר, ושרקנאטי חתם על העסקה עם ג'ייסון לפני 7 ביולי, ומימש את זכות הסירוב רק כדי לעשות פליפ על המניה ולתת אותה באותו מחיר לג'ייסון שחתם איתו מראש. זה בניגוד גמור להסכם בעלי המניות, זה אסור וזה כתוב שחור על גבי לבן. הם טענו שהם מכרו לו רק אחרי זה, הכל היה שקר על שקר. ועוד משהו חמור, בהסכם בעלי המניות כתוב שאסור שיהיה סיכום מאחורי הגב של בעלי מניות אחרים, אבל הרושם שאני קיבלתי הוא שהם לא שמים קצוץ על בעלי המניות, השופט, הבורר, החוקים, אבל בסוף יגיע הדין, כן?"

כשהיית חבר דירקטוריון, מה גילית על ההתנהלות במועדון? "אנשים לא מכירים את חוסר המקצועיות שקיים מסביב לקבוצה. אין חשיבה של מילימטר קדימה, המועדון לא מעניין אף אחד לעוד 5־10 שנים. מסתכלים על דברים כמו חנות מכולת בשנות ה־70. בבניית הסגל נפל להם סנטר מהשמיים אחרי שווילרבאן התפרקו. זו סיטואציה שקשה להבין מבחוץ, כי רואים קבוצה שזוכה בתארים וחושבים שמשהו עובד שם. אבל מה שעובד זה רוח המועדון והאוהדים. חוץ מזה, מבפנים, בצד המקצועי, לא קיים שום דבר".

דיץ נמנה עם בעלי הקבוצה כבר 13 שנים והיה שותף להחלטות. למה דווקא הוא הפתרון?

"הוא חושב שההתנהלות של המועדון הייתה שגויה, בעיקר חוסר המקצועיות והפירוק של הצוות המקצועי והסקאוטינג. הוא מבין שגם לו הייתה אחריות, כי בסוף כולם מצליחים או נכשלים ביחד. אבל הוא גם ניסה להשפיע לאורך השנים, ובגלל שהוא בעל אחזקה של רק 17.5 אחוז פשוט לא שמו עליו יותר מדי. עכשיו למה הם מפחדים ורוצים לחסום אותו? כי הם יודעים מה הדעות שלו".

יש ביניכם הסכם שלפיו תצטרף לבעלות אם הוא יזכה בבוררות?

"אין לו התחייבות אליי כי שנינו אנשים ישרים. הוא יודע שאני מעוניין להיות חלק מהבעלות, הוא יודע שיש לי מה לתרום, הוא גם יודע שכרגע הוא קודם כל צריך לסיים את הבוררות, והוא יזכה בה, הוא אמר לי שהוא הולך אול־אין כל הדרך לשליטה. אם הוא ירצה לשתף איתי פעולה נמצא את הדרך, ואם לא, אחזור להיות אוהד ואמחא לו כפיים מהיציע".

ואם תגיעו להבנות, כמה אחוזים מהמניות תרצה? "אני לא אעבור למכבי כדי להיות סתם עציץ, ואני לא אהיה חלק מתהליך קבלת ההחלטות ולא תהיה לי יכולת להשפיע או להזיז דברים, אז אני מעדיף לחזור להיות אוהד".

דיץ פנה אליך אחרי המהלך של משפחת רקנאטי?

"אחרי שרקנאטי הפעיל את זכות הסירוב, הייתה לי שיחה איתו ואמרתי לו שאם מכבי חשובה לו אז הוא חייב להפעיל את זכות הסירוב ולמנוע את הכניסה של ג'ייסון. הוא עשה את הבדיקות שלו, גם בן אשכנזי, שניהם קיבלו את אותה התשובה, 'אל תעשו עסקים עם הבנאדם הזה' ובסוף הוא מכביסט, והוא החליט שהמועדון חשוב לו מספיק כדי להפעיל את זכות הסירוב".

דיץ מרבה לדבר על טובת המועדון ועל הצורך להניח את האגו בצד.

"הוא צודק. אם הם היו אנשים שטובת המועדון חשובה להם, אז היו יושבים עם ריצ'רד ומגיעים להבנה שהוא בעל השליטה החדש, ולרקנאטי ומזרחי אין מה לעשות, הם לא יכולים להחזיק את הקבוצה, הם גם מודים בזה כשהם מנסים למכור את המניות שלהם. שיהיו בעלי מניות מיעוט, ילחצו ידיים לאנשים בהיכל, כשיעשו עליהם גוגל עדיין יראו שהם בעלי מניות, אבל שיתנו לבנאדם אחר לנהל את המועדון. דרך אגב, לפני המשחק מול וילרבאן הוא ניסה לשבת איתם ולהגיע להבנות, אבל הם לא רוצים להקשיב לכלום, הם רוצים את ג'ייסון, למה? כי הוא הבטיח להם שהם ימשיכו לעשות מה שהם רוצים והוא פשוט יזרים את הכסף".

למה שמישהו ישקיע כל כך הרבה כסף בלי לרצות לקבל החלטות?

"הרושם שלי הוא שאת ג'ייסון מעניין להשיג פליפ ולמכור את מכבי בעוד שנתיים־שלוש. מכבי פחות מעניינת אותו, הוא רואה את זה כמו סוונזי בכדורגל, לאיזו סיטואציה הגענו שמכבי היא סוונזי? הוא רוצה לקנות ב־200 ולמכור בעוד כמה שנים ב־350 ולהרוויח כסף, ולכן הניהול היומיומי פחות חשוב לו".

בעלי המניות מציגים את לוין כבעל קשרים וניסיון בעולם הספורט. על איזה מידע מבוסס אתה מסתמך כשאתה טוען שהוא לא מתאים למכבי?

"מה הקשר שלו לאירופה, שהוא היה בחופשה בברצלונה? בסוונזי הוא ירד ליגה ונכשל, באיזו קבוצת כדורסל נידחת באוסטרליה האוהדים מפגינים נגדו ורוצים לזרוק אותו משם, ב־NBA הוא פוטר. אז הם יכולים להתהדר בזה שהוא פעם סוכן ולספר סיפורים שהוא קונה קבוצות ספורט, אבל אם מתרגמים את כל הקריירה שלו, איזה הצלחות יש לו?".

למה בן אשכנזי מוכר תשעה מעשרת האחוזים שהחזיק?

"הוא הבחור הכי חכם פה. השאיר לעצמו אחוז כדי לשמור על זכות הסירוב. אמר לעצמו 'כל הטרפת הזאת היא לא בשבילי, לא מתאים לי בתי משפט, אז אתם רוצים לקנות אותי? בבקשה, אבל אני אחזיק אחוז אחד כי אתם תעשו כזה נזק שהשווי של הקבוצה ירד מ־200 בחזרה ל־50 ואז אני אשתמש באחוז הזה כדי לקנות את הקבוצה'. הוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה".

איך התנהלה מאחורי הקלעים ההחתמה של מדר?

"זאת הייתה העסקה הכי מטורללת שהייתה בספורט הישראלי שהתנהלה בטירוף מערכות מוחלט. ים לא רצה לשחק בהפועל ת"א ולדעתי לא הסתיר את זה. זה חוזה גבוה בקנה מידה היסטורי לשחקן ישראלי, דנו בהשפעה לטווח ארוך על השכר של הישראלים, על התקציב ועל חדר ההלבשה. בלילה שבו ים חזר מהנבחרת ונפגש עם עודד קטש ועמי ביטון דיברתי בטלפון עם כל בעלי המניות, ומי שהצליח ליישר את הסיטואציה ולגרום להסכם, זה אני. אני יודע שזה נראה שאני מנסה לקחת קרדיט, אבל זאת המציאות. היה חשש לגבי החוזה הזה ובצדק, אבל זאת הייתה החלטה נכונה. לטווח ארוך ים צריך להיות במכבי, ומכבי צריכה את ים".

מה יקרה למכבי אם דיץ לא ישיג את השליטה?

"להערכתי, מכבי תיכנס לכמה שנים עם עננה מאוד כבדה וניהול כאוטי לחלוטין בין אנשים מבוגרים לבין אחד שלא ממש נראה שאכפת לו ובא לעשות פה סיבוב. גם תקציבית, הקבוצה יכולה להגיע למצב על גבול של פשיטת רגל. עם כל ההתחייבויות ועם כל מה שקורה ביורוליג, כרגע מדובר על הפסדים של כ־200 מיליון שקל. אני יודע שהם בונים על מענק מהיורוליג בגלל כל הזיכיונות, אבל זה ציפור על העץ. גם אם לוין יביא משקיעים איתו, לא כולם אוהבים להפסיד כסף, בעיקר לא עבור קבוצה שהם לא אוהדים, ולכן אני מפחד שאם ריצ'רד לא יקבל את השליטה אנחנו נתעורר עוד 3־4 שנים לקבוצה בפשיטת רגל. לא נראה לי שלוין יהיה פה כדי למנוע מהסירה הזאת לטבוע וזה מאוד מטריד אותי".

יש סיכוי שבשלב מסוים תרים ידיים?

"לא. אני לא ארים ידיים עד הרגע האחרון, כמו בשיר, עד השנייה האחרונה".

בתום הבוררות, בלי קשר לזהות המנצח, אתה חושב שהצד המפסיד יצטרך לעזוב?

"חד משמעית, ברגע שתהיה החלטה של הבורר אי־אפשר יהיה להישאר בשותפות במבנה הקיים".

לסיום, רגע לפני הבוררות, מה אתה רוצה לומר למזרחי ולרקנאטי?

"עדיף לכם לרדת מהעץ ולהתפשר לפני שתובסו לחלוטין ויזרקו אותכם בכוח מההיכל".

מזרחי: "ההליך נמצא בבוררות"

תגובת רקנאטי ומזרחי: "ההליך בבוררות ומתנהל מול הצדדים הרלוונטיים ולא מול מי שבוחר להיות דובר. מעבר לכך, הדברים אינם ראויים לתגובה".

לוין בחר שלא להגיב לדברים.



