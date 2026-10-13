הפועל ת"א והבעלים עופר ינאי ממשיכים במאבק המשפטי מול איגוד הכדורסל. המועדון הגיש היום (שלישי) תביעה לבית המשפט המחוזי בת"א, בדרישה לחייב דיינים, שופטים ובעלי תפקידים באיגוד לחשוף את זיקתם לקבוצות הכדורסל בישראל. בין היתר, האדומים דורשים כי הזיקה תכלול "אהדה לקבוצה מסוימת, נוכחות קבועה במשחקיה בארץ ובאירופה, קשרים עסקיים, מקצועיים וחברתיים עם הקבוצה או עם בעלי תפקידים בה, וכן קבלת טובות הנאה".

במסגרת התביעה מבקשת הפועל ת"א לבטל את החלטת בית הדין העליון של האיגוד מ-30 בספטמבר, שדחה את דרישתה להכיר באהדה לקבוצה כזיקה המחייבת גילוי. בנוסף, דורש המועדון "לחייב את הדיינים ובעלי התפקידים להגיש תצהירים שיפרטו את קשריהם לקבוצות ואת טובות ההנאה שקיבלו, ככל שקיבלו, בחמש השנים שקדמו למינויים, ולערוך בדיקה מקיפה בנושא גם ביחס לבעלי תפקידים בעבר ובהווה".

ממשיך במאבק נגד האיגוד. ינאי ( צילום: טל שחר )

ברקע התביעה עומדת העובדה שבמהלך הדיון בעתירה המקורית שהגישה הפועל התברר כי שניים משלושת הדיינים שישבו בהרכב מחזיקים במנויים למשחקי מכבי תל אביב במשך עשרות שנים. על פי כתב התביעה, אחד מהם מחזיק במנוי יותר מ-25 שנה והשני יותר מ-30 שנה.

בכתב התביעה מצוטטים גם דבריו של נשיא בית הדין העליון, שהתייחס לאהדתו למכבי ת"א ואמר: "אני לא רואה את האופסייד הזה אף פעם, אף פעם אני לא רואה אופסייד של מכבי תל אביב, זו ההזדהות שלי".

כזכור, בית הדין העליון קבע בהחלטתו כי אהדה לקבוצה אינה פוגעת בהכרח ביכולתו של דיין לשפוט באופן מקצועי, וכי דרישה לחשיפת אהדה עלולה לפגוע בפרטיותו. בהפועל ת"א טוענים מנגד כי שקיפות בנושא חיונית למניעת ניגודי עניינים ולשמירה על אמון הציבור במערכת השיפוט.

על פי כתב התביעה, במהלך הדיון התברר כי נשיא בית הדין העליון, פרופ' עודד מודריק, מחזיק בשני מנויים למכבי ת"א כבר כ-25 שנה, ואילו הדיין עו"ד אסף הראל מחזיק במנוי לקבוצה זה כ-30 שנה. מודריק הבהיר כי הוא נמנע מהגעה למשחקי הליגה מטעמי נראות, וכי בשנים האחרונות המנויים משמשים את בנו ונכדו. הדיין השלישי בהרכב, ד"ר עו"ד עמנואל סלע, הצהיר כי אינו מחזיק במנוי ואינו אוהד אף קבוצה.