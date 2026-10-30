במכבי ת"א ציפו לתגובה אחרת לחלוטין אחרי שני ההפסדים האחרונים למכבי ראשל"צ ולכוכב האדום, אבל שחקניו של עודד קטש המשיכו לצלול, הפעם עם הפסד 99:94 לפריז אתמול (חמישי) בבלגרד. הצהובים ירדו למאזן עגום של שני ניצחונות בלבד לעומת שבעה הפסדים, והם מדורגים במקום ה-17 בטבלת היורוליג. אה כן, וכבר ביום ראשון מחכה להם הדרבי בליגת העל מול הפועל ת"א.

הבעיה ההגנתית של מכבי כבר מזמן אינה מסתכמת בערב קליעה מוצלח של היריבה. הצהובים סיימו את השבוע הכפול עם שני הפסדים ו-199 נקודות שספגו במצטבר. בשישה משבעת הפסדיה ביורוליג העונה ספגה הקבוצה לפחות 84 נקודות, ובשלושת המשחקים האחרונים המספרים היו מדאיגים במיוחד: 113 מול ריאל מדריד, 100 מול הכוכב האדום ו-99 מול פריז - ממוצע של 104 נקודות למשחק. אתמול סיימו הצרפתים עם 71 אחוזי קליעה לשתיים, בזמן שהצהובים איחרו בהגנה, התקשו להציב גוף מול היריבה ולא סיפקו התנגדות מספקת ליד הסל.

גלריה עוד הפסד לאוסף. קלארק ( צילום: Luca Pedjin )

נכון שקטש עצמו אינו זה שאמור להזיז את הרגליים בהגנה, אבל הביקורת במועדון מופנית גם כלפיו. גורמים במכבי טענו כי המאמן נראה כבוי על הקווים וכי הקבוצה אינה נראית מאומנת מספיק בשלב הזה של העונה. עיקר הביקורת נוגע למשחק ההגנה ולכשלים שחוזרים ממשחק למשחק. הציפייה מהצוות המקצועי היא להציג התאמות ופתרונות שיחזיקו לאורך משחק שלם, אך בפועל, גם אחרי רבע שני טוב יותר, הבעיות המוכרות חזרו ברגעי ההכרעה.

על רקע הדברים, ההחלטה להשאיר את המשתכר הגבוה ביותר בקבוצה, דניאל תייס, על הספסל למשך 40 דקות עוררה שאלות גם בתוך המועדון. הסנטר, שהעמיד בשבעת משחקיו ביורוליג ממוצעים של 7.4 נקודות ו-3.4 ריבאונדים, ספג ביקורת על יכולתו ועל תרומתו המוגבלת, אך אתמול כלל לא קיבל הזדמנות לנסות להשפיע. במכבי הדגישו כי תייס אינו סובל מפציעה וכי מדובר בהחלטה מקצועית בלבד. לצד חוסר שביעות הרצון מיכולתו, במועדון התקשו להבין מדוע קטש ויתר עליו לחלוטין במשחק השני של השבוע הכפול, דווקא כשהעומס המצטבר והשחקנים העייפים הצריכו רגליים נוספות ברוטציה.

הביקורת במועדון מופנית גם כלפיו. קטש ( צילום: Luca Pedjin )

אלא שהבעיות של מכבי לא מסתיימות בהגנה או בתייס. גם בהתקפה הקבוצה סובלת מבעיות חוזרות. בעיקר במחצית הראשונה התקשתה מכבי לחבר בין הקו האחורי לקו הקדמי, נגררה לסוף שעון וסיימה התקפות בזריקות קשות או באיבודים. ג'יילן הורד היה דוגמה בולטת לחוסר המעורבות: הוא שיחק יותר מ-15 דקות במחצית הראשונה מבלי לזרוק לסל, וסיים את המשחק עם שתי נקודות בלבד וניסיון זריקה אחד, ביותר מ-30 דקות על הפרקט. חבריו כמעט שלא חיפשו אותו ולא יצרו עבורו מצבי קליעה. גם כשהכדור כבר הגיע אליו, הוא העביר אותו הלאה ונראה חסר ביטחון.

וכאן מגיעה אחת הבעיות המרכזיות של מכבי: המחסור ברכז שיוכל לעשות סדר על הפרקט. קיטון וואלאס שוב לא סיפק את התשובה בהיעדרו של איפה לונדברג. הוא סיים עם שבע נקודות, כולן במחצית הראשונה, שלושה אסיסטים ושני איבודים ב-24 דקות. הגארד לא הצליח להיכנס לנעליו של לונדברג או להפוך את ההזדמנות שניתנה לו לתפקיד משמעותי ויציב יותר אצל קטש.

עיקר הטענות נוגעות למשחק ההגנה ולכשלים שחוזרים. קולסון ( צילום: Luca Pedjin )

"מבחינת האנרגיות, אני חושב שהתחלנו יותר טוב. היינו שם, נלחמנו, ומן הסתם היינו במיעוט גארדים, וזה מה שהקשה עלינו מאוד. היה משחק לא פשוט, פריז קבוצה עמוקה. הם רשמו שני שחקנים שלא שיחקו במשחק הקודם והיו משמעותיים. אנחנו לא מספיק טובים בשלב הזה כפי שציפינו, צריך למצוא את הדרך ולהיות טובים יותר", אמר קטש בסיום.

בינתיים, כבר חלפו עשרה ימים מאז ההודעה על פציעתו של לונדברג, והמחליף עדיין לא הגיע. גורמים במועדון הסבירו כי ההנהלה לא רצתה לפעול בפזיזות ולהחתים שחקן רק כדי להראות שהגיבה למשבר. אלא שלדברי גורמים במכבי, בצוות המקצועי דחפו לצירוף גארד נוסף עוד לפני הפציעה, בעקבות האכזבה מוואלאס. לאחר הפציעה הפכה הבקשה לדחופה יותר, והצוות ביקש להשלים את החיזוק במהירות האפשרית.