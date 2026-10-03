"גם בעונות החלשות שהיינו מעדיפים לשכוח לא נראינו כמו בפתיחת העונה הזאת", נאמר במכבי ת"א אחרי התבוסה אתמול (שישי) 90:67 לפנאתינייקוס באתונה. הצהובים רשמו את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלהם ביורוליג מאז הקמת המפעל בשנת 2000 עם שלושה הפסדים בשלושת המחזורים הראשונים (הפעם האחרונה שזה קרה הייתה ב-1999, כשהמפעל עוד היה תחת פיב"א), אבל מעבר לתקדים השלילי מה שצריך להדאיג את מכבי הוא הדרך. אחרי ההפסדים לווילרבאן ולבשיקטאש הקבוצה של עודד קטש שוב נראתה מבולבלת בהתקפה, חשופה בהגנה ובעיקר חסרת אנרגיות.

אם לפני שני המשחקים הראשונים התחושה הייתה שמכבי ת"א פייבוריטית, אתמול מול פנאתינייקוס היה ברור עוד לפני שריקת הפתיחה שהיריבה עדיפה בהרבה. בכל זאת, הצהובים עוד קיוו שעם האנרגיות הנכונות והרצון לא להיגרר להפסד שלישי ברציפות, הם יצליחו להציג איזשהו מאבק, אבל בפועל כבר מהרבע הראשון הם התפרקו לחלוטין כשבמשך כל המחצית הראשונה לא קלעו אפילו שלשה אחת וסיימו את הערב עם 6 מ-28 מחוץ לקשת (21 אחוז) ו-16 איבודי כדור.

גלריה פתיחת עונה נוראית לצהובים. ים מדר ( צילום: פנאתינייקוס, האתר הרשמי )

עוד לפני צמד המשחקים השבוע דיבר קטש על הצורך להיות אגרסיביים ולשחק עם תחושת דחיפות, אבל אפשר לראות ששחקניו עדיין לא מחוברים, ושישנם לא מעט שחקנים שמתקשים למצוא את מקומם. לצד זאת, בהגנה בלט הריפיון מתחת לסלים, בטח כשדניאל תייס נעדר אתמול בעקבות פציעה.

כמעט כל שחקן בקבוצה ספג ביקורת, בין אם זה בונזי קולסון, שנעלם לחלוטין וסיים עם 2 נקודות בלבד ב-18 דקות; איפה לונדברג, שלא מזכיר את עצמו התקפית בשלושת המשחקים הראשונים של העונה; ג'יילן הורד, שלא תפקד לא התקפית ולא הגנתית; ים מדר, שבשני המשחקים האחרונים נראה מאוד מבולבל. זאת בנוסף לשני שחקנים חדשים שלא נראים כרגע ברמה המתאימה - ארמנדו בייקוט, שבמשחק הראשון קיבל 3 דקות בלבד, במשחק השני כלל לא שותף ואתמול בכמעט 18 דקות רשם 6 נקודות ו-4 ריבאונדים, וקיטון וואלאס, שנראה עדיין שלא מצא את מקומו.

מאמן הצהובים, עודד קטש אמר בסיום: "משחק לא טוב. היו הרבה דקות שלא שיחקנו נכון, המון איבודי כדור שדי הוציאו לנו את הרוח מהמפרשים. אנחנו צריכים להאמין במה שאנחנו עושים ואולי פשוט למצוא את הדרך לנצח משחק אחד שייתן לנו ביטחון, כי אנחנו יודעים איך מתפתחת עונה. מומנטום כזה אפשר לשנות, אבל אנחנו חייבים שפת גוף יותר טובה. אני באמת מצטער, גם בשביל הקהל שלנו, שפתחנו את היורוליג ככה".

"אנחנו צריכים להאמין במה שאנחנו עושים". עודד קטש ( צילום: שלו שלום )

"אני חושב ששיחקנו ללא אנרגיה ואינטנסיביות", הודה לונדברג. "בשלושת ההפסדים הייתה לנו תוכנית משחק די טובה אבל זה תלוי בנו על המגרש לבצע אותה. למזלנו, אנחנו עדיין בשלב מוקדם של העונה, אז אין סיבה להיכנס לפאניקה, אבל ברור שאנחנו מבינים את המשמעות של היורוליג ואת החשיבות של כל משחק. לכן אנחנו חייבים לתקן את זה. אנחנו עדיין מאמינים, אנחנו עדיין בתחילת העונה, אז אנחנו פשוט צריכים להיות מרוכזים".

ג׳יילן הורד: "אני חושב שאנחנו צריכים להישאר ביחד, כי ברור שכולם מתוסכלים. אנחנו צריכים להסתכל על הדברים שעשינו לא נכון, ללמוד מהם, להרים את הראש ולנסות להשתפר. זו עונה ארוכה, אז אני חושב שהדבר העיקרי הוא להישאר ביחד ולא לתת לתסכול ולכל מה שקורה להוריד אותנו או לגרום לנו להרגיש מובסים. אנחנו צריכים להשתפר ולהישאר חיוביים, וכמו שאמרתי, לנסות לתקן את הטעויות שעשינו".