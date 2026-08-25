אכזבה גדולה לנועם יעקב. הגארד הישראלי, שחתם לפני כחודשיים באוניברסיטת יוטה, התבשר הלילה (בין שני לשלישי) על ידי הנהלת ה-NCAA כי לא יוכל לשחק השנה בליגת המכללות והוכרז כ"בלתי כשיר". בדיווחים בארה"ב נכתב כי נכון לעכשיו הסיבה לכך שיעקב לא קיבל את האישור היא "אינה ברורה".

בתקשורת האמריקאית דיווחו כי ביוטה עמלו רבות על מנת להשיג את האישור ליעקב, אך ניסיונותיה עלו בתוהו. באתר sports.ksl נכתב: "מדובר באובדן משמעותי עבור יוטה, בייחוד בשל התפקיד שיעקב יכול היה לאייש".

החלטה מאכזבת. נועם יעקב ( צילום: איגוד הכדורסל )

מאמן יוטה, אלכס ג'נסן, התייחס להחלטה בנוגע ליעקב לאחר שהתקבלה הבשורה: "נועם יחפש הזדמנויות משחק אחרות, ואנו מאחלים לו את כל הטוב ביותר. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעבד בקדחתנות לאורך כל התהליך".