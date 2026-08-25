אכזבה גדולה לנועם יעקב. הגארד הישראלי, שחתם לפני כחודשיים באוניברסיטת יוטה, התבשר הלילה (בין שני לשלישי) על ידי הנהלת ה-NCAA כי לא יוכל לשחק השנה בליגת המכללות והוכרז כ"בלתי כשיר". בדיווחים בארה"ב נכתב כי נכון לעכשיו הסיבה לכך שיעקב לא קיבל את האישור היא "אינה ברורה".
בתקשורת האמריקאית דיווחו כי ביוטה עמלו רבות על מנת להשיג את האישור ליעקב, אך ניסיונותיה עלו בתוהו. באתר sports.ksl נכתב: "מדובר באובדן משמעותי עבור יוטה, בייחוד בשל התפקיד שיעקב יכול היה לאייש".
מאמן יוטה, אלכס ג'נסן, התייחס להחלטה בנוגע ליעקב לאחר שהתקבלה הבשורה: "נועם יחפש הזדמנויות משחק אחרות, ואנו מאחלים לו את כל הטוב ביותר. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעבד בקדחתנות לאורך כל התהליך".
העונה האחרונה בבלגיה הייתה עונת פריצה נהדרת עבור יעקב, עם ממוצעים של 17.2 נקודות, 6 אסיסטים ו-3.9 ריבאונדים במדי אוסטנד הבלגית. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה שלו שבה הוא קיבל את המפתחות כרכז מוביל והחזיר בהתאם, עד הסוף האכזרי של הפסד במשחק החמישי והמכריע בסדרת גמר הפלייאוף מול אנטוורפן. לפני כן שיחק הגארד בן ה-21 בווילרבאן הצרפתית, הפועל ירושלים והפועל ת"א.